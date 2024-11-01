Confirmado: España va a tener una nueva fábrica de coches eléctricos en Guadalajara

La empresa LIUX inaugura la primera planta de automoción en Castilla-La Mancha en un siglo y la primera en España en 30 años . La instalación, de 6.000 m², iniciará operaciones este año y alcanzará una capacidad de 15.000 vehículos anuales en 2028. Generará 185 empleos directos y 300 indirectos, con una inversión de 30 millones en cinco años. Producirá el biplaza eléctrico LIUX BIG, de 2,7 metros de largo y batería de 15 a 20 kWh, con lo que la autonomía variará entre los 175 y los 230 kilómetros.