edición general
11 meneos
75 clics
Confirmado: España va a tener una nueva fábrica de coches eléctricos en Guadalajara

Confirmado: España va a tener una nueva fábrica de coches eléctricos en Guadalajara

La empresa LIUX inaugura la primera planta de automoción en Castilla-La Mancha en un siglo y la primera en España en 30 años . La instalación, de 6.000 m², iniciará operaciones este año y alcanzará una capacidad de 15.000 vehículos anuales en 2028. Generará 185 empleos directos y 300 indirectos, con una inversión de 30 millones en cinco años. Producirá el biplaza eléctrico LIUX BIG, de 2,7 metros de largo y batería de 15 a 20 kWh, con lo que la autonomía variará entre los 175 y los 230 kilómetros.

| etiquetas: coche , electrico , guadalajara
9 2 0 K 114 actualidad
13 comentarios
9 2 0 K 114 actualidad
cosmonauta #2 cosmonauta
Eso no es un coche.
2 K 42
Fartis #3 Fartis
#2 el Smart Fortwo tampoco es un coche?
0 K 6
ingenierodepalillos #10 ingenierodepalillos
#2 #3 Técnicamente los buggies de golf son coches.  media
1 K 27
cosmonauta #13 cosmonauta
#3 De entrada un smart de primeras generaciones tiene entre 2 y 3 veces más potencia que esa pelotilla.
0 K 15
powernergia #4 powernergia
#2 Donde esté un Xiaomi de 1500 CV.
0 K 10
#5 tropezon
#2 Es un L7e, rival de los citroen AMI y fiat TOPOLINO.
20 CV Y 90 KM/H

Tiene algunos elementos novedosos: carrocería de fibra de lino o batería formada por modulos fácilmente reparables.
1 K 22
josde #12 josde
#2 Un coche perfecto para dos personas y la ciudad.
1 K 28
#6 Barriales
30 millones de inversión?.
Eso no da ni para una fábrica de ciclomotores pequeña.
1 K 17
juvenal #7 juvenal
No es un coche, es un cuadriciclo
0 K 17
#8 Woke
sale mas barato comprarlos en china.
0 K 13
elgranpilaf #11 elgranpilaf
Este es el año de Liux en los coches eléctricos
0 K 11
MoñecoTeDrapo #9 MoñecoTeDrapo
¿No será la Guadalajara de México? :-P
0 K 10
#1 DeDerechasYOle
A media hora de Madrid
0 K 6

menéame