edición general
La confesión de una taquígrafa del Congreso en 'La Revuelta': "Un ministro intentó que le cambiara una frase [...] después entró en la cárcel"

Entre las bromas de Broncano, recordó momentos como un tenso instante durante una protesta en la Cámara Baja contra el intento de Alberto Ruiz Gallardón de recortar el aborto. También lo que vivió durante del fallido intento de Golpe de Estado. Rivero explicó la importancia del Diario de Sesiones del Congreso y su carácter de "no manipulable" y confesó: "A mí un ministro intentó que le cambiara una frase".

Priorat #3 Priorat
A ver, estos son los ministros que me acuerdo han pasado por la cárcel:
Javier Barrionuevo (PSOE)
Eduardo Zaplana (PP)
Rodrigo Rato (PP)
Jaume Matas (PP)

(Si alguien se acuerda de alguno más que siga)

Hagan sus apuestas.
Skiner #5 Skiner *
#3 te falta José Antonio Griñán (PSOE) Ministro de Sanidad
Rafael Vera no fue ministro pero casi director de la Seguridad del Estado
perrico #6 perrico
#3 Estaba hablando de Rodrigo Rato. Queda claro en la conversación entre ella y Broncano
#7 cajadecartonmojada
#3 Doble R, será Rato.
#8 El_dinero_no_es_de_nadie
#3 El único que ha estado en la cárcel por su actividad como mínimo es José Barrio nuevo, no Javier.

Rato por su actividad en una Caja de Ahorros 10 años después de ser ministro.

Zaplana no ha estado en la cárcel por condena sino en prisión preventiva y tampoco por actos como ministro
Skiner #13 Skiner
#8 Y en breve estará Cristobalito :troll:
El tema no es el momento de ser ministros sino lo delicuentes que son y como se preparan el terreno.
silencer #11 silencer
#3 Añadió que tenía relación con la economía.
Broncano dijo "la doble R", y ella se echó a reír.

Está claro quien fue {0x1f609}
#12 porcogrosso
¿No puedes simplemente exponer tus razones? Te has pensado que @eirene @imparsifal son tus primos de zumosol. No están para estas tonterías.

Para mí si es duplicada y/o cansina.
www.meneame.net/go?id=4106854
Delay #10 Delay
#9 NO ES DUPLICADA, estás haciendo un uso incorrecto del voto duplicada.

@eirene @imparsifal
#1 Somozano
No manipulable?

Desde el momento que la presidencia del congreso dice eso de
Que no conste en acta
Ya estás manipulando ya que no recoges todo lo dicho en la cámara
Priorat #4 Priorat *
#1 El Congreso no tiene actas. Tiene Diario de Sesiones, así que difícilmente se puede decir que no conste en acta. Lo habrás visto en otra película.

En todo caso el presidente si puede ordenar que no consten en el Diario de Sesiones palabras o expresiones injuriosas hacia algún miembro de la cámara. Es en el único caso que puede ordenar que no conste en el Diario de Sesiones.
