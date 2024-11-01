La confesión de una taquígrafa del Congreso en 'La Revuelta': "Un ministro intentó que le cambiara una frase [...] después entró en la cárcel"  

Entre las bromas de Broncano, recordó momentos como un tenso instante durante una protesta en la Cámara Baja contra el intento de Alberto Ruiz Gallardón de recortar el aborto. También lo que vivió durante del fallido intento de Golpe de Estado. Rivero explicó la importancia del Diario de Sesiones del Congreso y su carácter de "no manipulable" y confesó: "A mí un ministro intentó que le cambiara una frase".
Javier Barrionuevo (PSOE)
Eduardo Zaplana (PP)
Rodrigo Rato (PP)
Jaume Matas (PP)
Rafael Vera no fue ministro pero casi director de la Seguridad del Estado
Rato por su actividad en una Caja de Ahorros 10 años después de ser ministro.
Zaplana no ha estado en la cárcel por condena sino en prisión preventiva y tampoco por actos como ministro
El tema no es el momento de ser ministros sino lo delicuentes que son y como se preparan el terreno.
Broncano dijo "la doble R", y ella se echó a reír.
Está claro quien fue
Desde el momento que la presidencia del congreso dice eso de
Que no conste en acta
Ya estás manipulando ya que no recoges todo lo dicho en la cámara
En todo caso el presidente si puede ordenar que no consten en el Diario de Sesiones palabras o expresiones injuriosas hacia algún miembro de la cámara. Es en el único caso que puede ordenar que no conste en el Diario de Sesiones.