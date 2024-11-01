Ana Ribera, la taquígrafa que fue testigo de los secretos del Congreso de los Diputados

Durante más de 50 años,Ana Rivera escribió la historia de España como taquígrafa del Congreso de los Diputados. Esta fue los ojos y los oídos del franquismo y la Transición y presenció grandes hitos de nuestro país que hoy relata en su libro. "Cuando entré éramos poquísimas mujeres y ahora hay poquísimos hombres", señala. Desde entonces, se dedicó a transcribir cada discurso, gesto y mueca de los diputados, viendo pasar por el hemiciclo a varias generaciones de políticos. "Ahora mismo parece una taberna", advierte Ana, "no piensan en el pueblo"