La confesión de José Elías tras su viaje a China: "Estamos muertos"

José Elías ha hecho saltar las alarmas sobre el futuro económico de España, asegurando que nos encontramos en una situación de "ruina" industrial y una peligrosa dependencia del exterior, particularmente de China. Sus declaraciones, emitidas tras un viaje al gigante asiático, representan un fuerte contraste con el discurso oficial de optimismo. "Vengo de China jodidamente preocupado", ha sentenciado Elías añadiendo que "nos dicen que aquí estamos en el mejor momento, pero mi sensación al volver de China es que estamos muertos".
China es bastante mas corrupta que Europa (España incluido).
es.wikipedia.org/wiki/Índice_de_percepción_de_corrupción
El seguir creyéndose el ombligo del mundo por haber sido durante siglos un continente colonizador no le va a servir de nada.
Los mapas ya no tendrán a Europa como ejemplo central.
Por ejemplo, ya está pasando de ser fabricante a controlar fabricantes en otros países (Vietnam, India). Fábricas con directivos chinos, tecnologías y procedimientos.
Sin contar que se ha quedado media África. Ahí le costará más, pero le dará frutos.
Europa aguantará, ya que tenemos costumbre de siglos y siglos. España tiene una gran ventaja con América Latina y no creo que nos vaya mal. Pero la gran duda es EEUU. Ahí pueden venir cosas ruidosas. Al igual que con los árabes del petróleo.
Seguramente no pasan tanto tiempo en meneame
Este señor tiene su particular punto de visión. Eso no invalida que sea buen empresario. Eso significa que tiene la solución para nuestra economía nacional? Si es así lo podemos fichar como ministro de economía? Me temo que no. No existen las soluciones fáciles para un país muy muy complejo como el nuestro. Somos cerca de 50 millones de personas. Olvídense de… » ver todo el comentario