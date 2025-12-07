edición general
La confesión de José Elías tras su viaje a China: "Estamos muertos"

José Elías ha hecho saltar las alarmas sobre el futuro económico de España, asegurando que nos encontramos en una situación de "ruina" industrial y una peligrosa dependencia del exterior, particularmente de China. Sus declaraciones, emitidas tras un viaje al gigante asiático, representan un fuerte contraste con el discurso oficial de optimismo. "Vengo de China jodidamente preocupado", ha sentenciado Elías añadiendo que "nos dicen que aquí estamos en el mejor momento, pero mi sensación al volver de China es que estamos muertos".

#2 tierramar *
Estar gobernados por politicos incompetentes y corruptos en España y también en Bruselas (corrupción en la guerra Ucrania y rearme); en lugar de ser gobenados por los mejores como en China, nos está costando muy caro, a nivel economico y de vidas Mientras China saco de la pobreza a 800 millones de chinos; en Occidente cada vez hay más pobres, y España siendo uno de los países con más pobres de Europa, el PPSOE sigue importando pobres!! www.chinadesdeelsur.com/2024/05/el-sistema-politico-chino.html
4 K 41
spacos #6 spacos
#2 No se, si realmente te creees lo que escribes... Es para reir y no hechar gota...xD
4 K 46
#11 yarkyark
#2 "ser gobenados por los mejores como en China"

China es bastante mas corrupta que Europa (España incluido).

es.wikipedia.org/wiki/Índice_de_percepción_de_corrupción
0 K 12
wata #1 wata
Yo añadiría que no solo España si no Europa.
El seguir creyéndose el ombligo del mundo por haber sido durante siglos un continente colonizador no le va a servir de nada.
Los mapas ya no tendrán a Europa como ejemplo central.
2 K 31
Pacman #3 Pacman
No estamos más que empezando, pero si, China se va a comer la tostada a lo largo de este siglo.

Por ejemplo, ya está pasando de ser fabricante a controlar fabricantes en otros países (Vietnam, India). Fábricas con directivos chinos, tecnologías y procedimientos.
Sin contar que se ha quedado media África. Ahí le costará más, pero le dará frutos.

Europa aguantará, ya que tenemos costumbre de siglos y siglos. España tiene una gran ventaja con América Latina y no creo que nos vaya mal. Pero la gran duda es EEUU. Ahí pueden venir cosas ruidosas. Al igual que con los árabes del petróleo.
1 K 22
Don_Pixote #7 Don_Pixote *
#3 en mi sector los clientes dicen abiertamente que lo que nos cuesta dar respuesta 4-6 semanas, los competidores Chinos lo hacen en 24-48 horas e incluso fines de semana :-D, asi que.. a tomar por culo nos iremos

Seguramente no pasan tanto tiempo en meneame xD
2 K 29
Mala #10 Mala
¡¡Que tontería!!! Aquí vamos como un cohete "fabricando" pisos turísticos y vendiento cañas y tapitas. (oye... que la cerveza es de producción nacional).
0 K 12
Kantinero #4 Kantinero
El concepto de empresa del español es el pelotazo rápido y ganar dinero , comisionistas en esencia, los que dan un pasito más se dedican a la construcción y al turismo, no existe empresariado con visión de futuro como concepto, y no me vengan con que hacienda, leyes ni blablabla, en todas partes cuenten habas
0 K 11
Pacman #5 Pacman
#4 sin contar con que la inversión de los beneficios en mejorar, o en I+D son como los reyes magos.
0 K 11
#8 omega7767
#4 este espiritu emprendendor que nos falta en España, debería inculcarse en la educación. Pero en España la educación no es nada práctica. Es chapar sin parar.
1 K 22
#9 giputxilandes
¿Alguien me explica por qué están empeñados desde los medios en hacer famoso a este tipo en los últimos meses?
0 K 10
#12 charly-brown
Veo que vale mucho un millonario que ha estado en China y su veredicto vale oro y los demás que estamos aquí no vale ni un pimiento!

Este señor tiene su particular punto de visión. Eso no invalida que sea buen empresario. Eso significa que tiene la solución para nuestra economía nacional? Si es así lo podemos fichar como ministro de economía? Me temo que no. No existen las soluciones fáciles para un país muy muy complejo como el nuestro. Somos cerca de 50 millones de personas. Olvídense de…   » ver todo el comentario
0 K 7

