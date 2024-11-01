edición general
5 meneos
36 clics
Condenan al presidente del AMPA de un colegio de Alicante por gastarse 28.000 euros en sexo, masajes y comidas

Condenan al presidente del AMPA de un colegio de Alicante por gastarse 28.000 euros en sexo, masajes y comidas

El exgerente deberá devolver el dinero despilfarrado de las familias de alumnos de los Maristas a plazos o ingresará en prisión dos años: «Dijo que era una mala racha»

| etiquetas: alicante , ampa , gerente , sexo , condena
4 1 0 K 56 actualidad
7 comentarios
4 1 0 K 56 actualidad
ombresaco #1 ombresaco
Ese titular es erróneo. Lo condenan por gastarse el dinero del AMPA. En qué se lo ha gastado es secundario.
3 K 50
#7 Nasser
#1 El abc y los curas tienen obsesión con el sexo.
0 K 8
RoterHahn #3 RoterHahn
Jo, que mala racha. 28.000€ en 3 neses y medio. :professor:
1 K 20
cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
#0 ¿Comidas de comer en restaurante o de las otras?
0 K 13
Bapho #4 Bapho
Y que la anterior junta se hubiera gastado 100k no les hizo poner una doble o triple firma para los gastos??
0 K 12
arturios #5 arturios
Son sus costumbres...
0 K 11

menéame