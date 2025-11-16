·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
6315
clics
Gabriel Rufián hace autoinculparse a Carlos Mazón por los horarios de los escoltas [Interrogatorio completo, RELACIONADA]
7785
clics
MALEMÁTICAS CCXCV: en El Mundo se han pasado exagerando el gráfico de Rosalía
5511
clics
"Ojo con la pulsera de Falange"
5728
clics
Auténticos gigantes reales: fotografías de las personas más altas que han existido
5054
clics
Stephen King se burla de la cara de Trump en X
más votadas
644
Rufián, a Mazón: "Es usted un inútil, un mentiroso, un incapaz, un miserable, un homicida y un psicópata"
510
Gabriel Rufián hace autoinculparse a Carlos Mazón por los horarios de los escoltas [Interrogatorio completo, RELACIONADA]
341
Israel ataca a soldados españoles en Líbano: un tanque israelí dispara a pocos metros de una patrulla
515
Alto cargo del CNIO denuncia el desvío de 25 millones de euros en contratos públicos contra el cáncer durante 18 años
648
Dirigentes de Vox se hacen pasar por víctimas de la DANA para incendiar Paiporta contra Sánchez
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
70
meneos
203
clics
Condenan a Mercadona por despedir de forma improcedente a un trabajador que realizaba tareas cotidianas estando de baja por depresión
Un detective privado le vio fumando en su ventana, cargando bolsas y bebiendo alcohol, lo que, según la empresa, iba en contra de su proceso de reposo
|
etiquetas
:
mercadona
,
vigilancia
,
despido
,
condena
45
25
0
K
384
actualidad
7 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
45
25
0
K
384
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
tusitala
Alcohol no debería beber, pero a una persona deprimida se le recomienda realizar actividades que antes le causaban placer, ir al fútbol, quedar con amigos, caminar... Para romper el bucle de pensamientos negativos.
11
K
107
#3
el_Tupac
Un detective privado de hacendado...
2
K
16
#2
Chinchorro
*
Lo de mercadona es un culto, no un trabajo. De más bajo nivel que el del ECI pero culto al fin y al cabo.
0
K
11
#6
EsUnaPreguntaRetórica
#2
¿Te refieres a una secta?
0
K
9
#4
eldarel
*
Le dan la razón al trabajador, pero sigue estando despedido.
Poco le ha costado a Mercadona deshacerse de un trabajador con antigüedad, por el grave delito de haber estado enfermo.
Y luego hay quién dice que el despido no es libre en este país.
0
K
10
#7
EsUnaPreguntaRetórica
#4
¿Y cuánto le ha costado? La noticia no lo dice.
0
K
9
#5
subzero
Salir a la calle teniendo depresión... a quién se le ocurre!!!
¿Qué será lo siguiente?? ¿Hacer deporte, tomar el sol, quedar con amigos o hablar con gente???
Una persona deprimida lo que debe hacer es tirarse todo el día en el sofá, interpretar bien su papel de deprimido/a y guardar reposo hasta que la depresión se vaya mágicamente "sin hacer nada".
Tiene narices la cosa...
0
K
9
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Poco le ha costado a Mercadona deshacerse de un trabajador con antigüedad, por el grave delito de haber estado enfermo.
Y luego hay quién dice que el despido no es libre en este país.
¿Qué será lo siguiente?? ¿Hacer deporte, tomar el sol, quedar con amigos o hablar con gente???
Una persona deprimida lo que debe hacer es tirarse todo el día en el sofá, interpretar bien su papel de deprimido/a y guardar reposo hasta que la depresión se vaya mágicamente "sin hacer nada".
Tiene narices la cosa...