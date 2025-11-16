edición general
70 meneos
203 clics
Condenan a Mercadona por despedir de forma improcedente a un trabajador que realizaba tareas cotidianas estando de baja por depresión

Condenan a Mercadona por despedir de forma improcedente a un trabajador que realizaba tareas cotidianas estando de baja por depresión

Un detective privado le vio fumando en su ventana, cargando bolsas y bebiendo alcohol, lo que, según la empresa, iba en contra de su proceso de reposo

| etiquetas: mercadona , vigilancia , despido , condena
45 25 0 K 384 actualidad
7 comentarios
45 25 0 K 384 actualidad
tusitala #1 tusitala
Alcohol no debería beber, pero a una persona deprimida se le recomienda realizar actividades que antes le causaban placer, ir al fútbol, quedar con amigos, caminar... Para romper el bucle de pensamientos negativos.
11 K 107
el_Tupac #3 el_Tupac
Un detective privado de hacendado...
2 K 16
Chinchorro #2 Chinchorro *
Lo de mercadona es un culto, no un trabajo. De más bajo nivel que el del ECI pero culto al fin y al cabo.
0 K 11
EsUnaPreguntaRetórica #6 EsUnaPreguntaRetórica
#2 ¿Te refieres a una secta?
0 K 9
eldarel #4 eldarel *
Le dan la razón al trabajador, pero sigue estando despedido.
Poco le ha costado a Mercadona deshacerse de un trabajador con antigüedad, por el grave delito de haber estado enfermo.
Y luego hay quién dice que el despido no es libre en este país.
0 K 10
EsUnaPreguntaRetórica #7 EsUnaPreguntaRetórica
#4 ¿Y cuánto le ha costado? La noticia no lo dice.
0 K 9
subzero #5 subzero
Salir a la calle teniendo depresión... a quién se le ocurre!!!

¿Qué será lo siguiente?? ¿Hacer deporte, tomar el sol, quedar con amigos o hablar con gente???

Una persona deprimida lo que debe hacer es tirarse todo el día en el sofá, interpretar bien su papel de deprimido/a y guardar reposo hasta que la depresión se vaya mágicamente "sin hacer nada".

Tiene narices la cosa... :-|
0 K 9

menéame