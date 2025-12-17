edición general
Condenados a un año de cárcel dos paparazzis por las fotos en topless de Mariló Montero

El alto tribunal catalán incrementa la pena a los fotógrafos por vulnerar la intimidad de la presentadora y deja para ejecución la cuantía indemnizatoria solicitada por daños derivados de imágenes no publicadas

ipanies #5 ipanies
Hay dos o tres tipos de justicia en este cortijo, la eclesial/nobiliaria, la fachapass y la del resto. Esta señora ha tenido la Fachapass
3
Mamawoky #13 Mamawoky
#5 pues si crea precedente, me alegro, sea fachapass o totopass. nadie tiene derecho a "poseer" tu intimidad, tenga el fin que sea.
1
Supercinexin #10 Supercinexin
Muy bien, pero, ¿dónde están las fotos? ?(  media
3
#3 malditopendejo
Leyendo el artículo, y sorprendido por la petición de seis años.... Este tipo de fotos no es lo que ha hecho la prensa rosa en los últimos....¿50 años?
3
termopila #4 termopila
#3 pero no con alguien que tenga fachapass
6
#9 malditopendejo
#4 eso me temía...
0
StuartMcNight #16 StuartMcNight
#4 Se sabe que tiene fachapass en cuanto activan a clones incluso en el desangelado menéame para justificar esto.

Cualquier persona normal pensaría que de todas las colinas a las que ir a morir… Mariló no es una de ellas.

Pues no amigos. Ni un facha dejado atrás!! Hay clones para todos. Y ya los tenemos en el hilo dando pena.
1
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
"daños derivados de imágenes no publicadas" (si te toman una foto y nadie publica ni difunde esa foto, ¿cuál se supone que es el daño?)
1
#6 jaramero
Esto suena a que les ofrecieron una mierda por las fotos y como no tragaron, denuncia al canto.

Anda que no hay chicas jóvenes y pobres a las que les pasa sin que haya ninguna consecuencia.
1
Gadfly #18 Gadfly
#17 me alegro
1
colipan #2 colipan
Normal, fotografiar eso es motivo de cárcel, menudos psicópatas
0
Gadfly #11 Gadfly
si entro en el baño de tu casa, te hago una foto en la ducha, me pillas pero te digo que na, que solo es para mis historias, cual se supone que es el daño?
2
Mamawoky #12 Mamawoky
#11 Espero que esto lo digas de broma... espero.
2
Gadfly #15 Gadfly
#12 ahora ya no cagarás nunca tranquilo...
1
Mamawoky #17 Mamawoky
#15 de hecho, no tengo puerta en el baño de casa, y tan tranquila, eso si, como alguien se atreva a asomar un dispositivo, cagará flash asta el día de su funeral.
0
Robus #7 Robus *
Mira, es justo lo que he pensado.

Además, yo creia que tomar fotos, desde lugares públicos, siempre era legal, pero no siempre lo era publicarlas.
0
#19 Tensk
#7 Supongo que depende de qué fotos sean. Ahí están las de "la Maruxaina" que fueron a mear en público, las fotografiaron, las publicaron y ahora siguen ahí (hace mucho que no leo novedades) protestando al respecto.
0
Andreham #14 Andreham
Gente que vive de que les saquen fotos y se hacen famosos porque les sacan fotos (en este caso es "presentadora", ok) se quejan de que les sacan fotos.
0
#8 Nusku *
No sabía que la fotografía bizarra estuviera penada.
0

