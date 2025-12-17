Condenados a un año de cárcel dos paparazzis por las fotos en topless de Mariló Montero

El alto tribunal catalán incrementa la pena a los fotógrafos por vulnerar la intimidad de la presentadora y deja para ejecución la cuantía indemnizatoria solicitada por daños derivados de imágenes no publicadas
Cualquier persona normal pensaría que de todas las colinas a las que ir a morir… Mariló no es una de ellas.
Pues no amigos. Ni un facha dejado atrás!! Hay clones para todos. Y ya los tenemos en el hilo dando pena.
Anda que no hay chicas jóvenes y pobres a las que les pasa sin que haya ninguna consecuencia.
Además, yo creia que tomar fotos, desde lugares públicos, siempre era legal, pero no siempre lo era publicarlas.