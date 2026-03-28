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Condenado por publicar en redes sociales mensajes racistas para generar sentimientos de odio

Condenado por publicar en redes sociales mensajes racistas para generar sentimientos de odio

La sentencia incluye prisión, multa y la obligación de retirar los contenidos difundidos

| etiquetas: condena , odio , racismo , redes sociales
8 1 0 K 48 Tribunales
1 comentarios
8 1 0 K 48 Tribunales
Cuñado #1 Cuñado
Seguro que era otro as de la estadística... :roll:
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menéame