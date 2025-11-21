edición general
Condenado un cliente por coacciones en Vigo: «Lo arregláis en 15 días o lo publico en redes»

El acusado quedó descontento con la instalación de unas ventanas de PVC en su vivienda y se convirtió en un «hater» de la empresa. Creó una página web en Internet para tachar a la compañía de «irresponsable»

Coacciones debería haber sido si la queja es infundada. Si te han hecho una chapuza y no responden algo tendrás que hacer.
A mi hace años Citroën me la montó con la garantía de un vehículo y pretendían lavarse las manos. Después de intentar por las buenas que atendieran a la queja, no me dejaron otro remedio que hacérselo entender de otras maneras.
Les dije que me ponía delante del concesionario con una pancarta diciendo que eran unos estafadores, y que si me ponía cada sábado (que es el momento en que más gente tiene tiempo de ir en pareja a ver coches) y con solo joderles una venta, ya habían perdido más que atendiendo a mi reparación. Mano de santo. En cinco días el coche arreglado.
A veces te obligan a dejar de ser prudente.
No asistir a un juicio es lo peor que se puede hacer. Casi con total probabilidad, darán por cierto lo que diga la otra parte.

Si no estás contento con la obra se debe ir a la oficina de Consumo y si nada funciona vas al juzgado. Realizar amenazas no suele dar resultado. Vistas las maneras de acusado, lo más probable es que el habitual caso de "hazlo rápido y no me cobres el IVA, que Hacienda gana mucho" y casos así muchas veces terminan mal y sin posibilidad de reclamación.
El cliente ha sido condenado por coaccionar mediante la difusión por Internet de una mala publicidad a una fabricante de ventanas PVC y aluminio de Vigo con la que tenía unas diferencias por un trabajo de cerramiento que le habían realizado en su vivienda. Estaba descontento pues consideraba que la colocación de las ventanas era defectuosa y debían arreglárselo urgentemente.
POR ESTA REGLA DE TRES, EL FACUO DEBERÍA TENER YA PRISIÓN PERMANENTE, qué asco de jueces!
días después, la vivienda de la jueza apareció con unas relucientes ventanas de máximo aislamiento por gentileza de la empresa
Mejor les hubiera llamado fruta, que eso no es delito.
Anda que hacer una pág. web...
#2 supongo que la página web sería una página de estas en Facebook xD
Entiendo que la condena es por decir o “me arreglas esto o te critico en internet” porque vamos relatar una experiencia real con una empresa en sus valoraciones sería lo más normal del mundo por otro lado
#4 la condena es por eso. Pero, en realidad, perdió el juicio porque no acudió a defenderse durante la vista. Si lo dicho hubiera sido verdad, quizás no lo hubieran condenado.
#6 es que, de forma genérica, yo no veo la coacción (como delito me refiero, puesto que por definición coacción es simplemente ejercer presión para obligar a conseguir algo) alguna en el hecho de amenazar con quejarte públicamente de algo que te han hecho mal si no te lo arreglan.

En tal caso podríamos llegar al absurdo de que se condene amenazar a un delincuente con denunciarlo a la policía si no desiste de robarte la cartera.

Otra cosa es si la amenaza se sustenta en un mentira y lo que pretendes que te hagan por la cara algo sin pagar.

No conozco este caso por lo que insisto hablo de forma genérica.
Hasta donde yo se, el delito de coacciones se refiere a amenazas violentas. No veo la violencia en ponerte a parir en internet.
O pagas la multa o vas a prisión
