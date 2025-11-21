Condenado un cliente por coacciones en Vigo: «Lo arregláis en 15 días o lo publico en redes»

El acusado quedó descontento con la instalación de unas ventanas de PVC en su vivienda y se convirtió en un «hater» de la empresa. Creó una página web en Internet para tachar a la compañía de «irresponsable»
| etiquetas: consumo , empresas , reclamacion
A mi hace años Citroën me la montó con la garantía de un vehículo y pretendían lavarse las manos. Después de intentar por las buenas que atendieran a la queja, no me dejaron otro remedio que hacérselo entender de otras maneras.
Les dije que me ponía delante del concesionario con una pancarta diciendo que eran unos estafadores, y que si me ponía cada sábado (que es el momento en que más gente tiene tiempo de ir en pareja a ver coches) y con solo joderles una venta, ya habían perdido más que atendiendo a mi reparación. Mano de santo. En cinco días el coche arreglado.
A veces te obligan a dejar de ser prudente.
Si no estás contento con la obra se debe ir a la oficina de Consumo y si nada funciona vas al juzgado. Realizar amenazas no suele dar resultado. Vistas las maneras de acusado, lo más probable es que el habitual caso de "hazlo rápido y no me cobres el IVA, que Hacienda gana mucho" y casos así muchas veces terminan mal y sin posibilidad de reclamación.
Anda que hacer una pág. web...
En tal caso podríamos llegar al absurdo de que se condene amenazar a un delincuente con denunciarlo a la policía si no desiste de robarte la cartera.
Otra cosa es si la amenaza se sustenta en un mentira y lo que pretendes que te hagan por la cara algo sin pagar.
No conozco este caso por lo que insisto hablo de forma genérica.