Comunicado de Andreu Buenafuente

Comunicado de Andreu Buenafuente

Andreu Buenafuente explica la razones por las que no va a poder dar las campanadas de Nochevieja y su estado actual.

12 comentarios
Torrezzno #12 Torrezzno *
#10 no, lo explico en #11. No me dan pena los millonarios.
0 K 20
maquingo #6 maquingo
Parece que la voxrregada está escocida
1 K 13
Torrezzno #4 Torrezzno *
Se ha estresado de ganar muchos millones. Pobre. La que vende arepas en el metro es una suertuda, o ese señor de mas de cincuenta que no lo contratan, o esa familia que no puede pagar el alquiler.

En fin, que se recupere que dinero le sobra para curas en balnearios suizos
3 K 11
jonolulu #7 jonolulu *
#_2 #4 Vaya odio más gratuito. Igual también necesitáis descansar un poco
2 K 23
Torrezzno #11 Torrezzno
#7 no es odio. Es que da vergüenza que tal y como estén las cosas salga a decir que su trabajo lo estresa. El que puede dejarlo cuando quiera, otros no tienen esa suerte.

Preguntate que dirían aquí si fuese Pablo Motos o Herrera el que hubiese dicho estas declaraciones
0 K 20
Abcdefghijklm #10 Abcdefghijklm
#4 qué comentario más gratuito, no?
1 K 10
ronko #1 ronko *
Berto calienta que sales el 31.
0 K 7
#5 alkalin *
Y aún así trabaja hasta acabar de baja.
0 K 7
YSiguesLeyendo #2 YSiguesLeyendo
"puedo darme de baja y seguir ganando un pastón por mis inversiones en restaurantes, en bienes inmuebles, y blablablá, no necesito trabajar para que mi inversiones sigan trabajando y ganando pasta por mí; pero eso, que la verdad es que estoy muy malito" (versión original del borrador que su asesora de comunicación no le autorizó a publicar)
7 K -30
cenutrios_unidos #3 cenutrios_unidos
#2 ¿Y? ¿Ha robado a alguien? ¿O es un tío trabajador y se lo merece?

Joder en España lo de la puta envidia es para hacérselo mirar.
3 K 40
Edheo #9 Edheo
#3 Según a quien envidies

Envidiar el chalé de un tal Pablo, pese pagarlo de su bolsillo... es motivo de portadas, y escraches a su familia e hijos durante meses, sin ningún pudor ni ningún cargo de conciencia.
En cambio si otra particular se agencia un buen ático, con dinero de más que dudosa procedencia... entonces si que es punible, denunciable, y como te pongas tonto, cae como poco, un FGE.
Lo de los escraches, esque los suyos no se lo hacen, y sus enemigos... deben de ser tontos... porque yo montaba la tienda de campaña, en el rellano de su escalera.
0 K 7
Abcdefghijklm #8 Abcdefghijklm *
#2 No está mal para ser hijo de un mecánico y de una ama de casa, y partir prácticamente de cero.
2 K 17

