·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
11553
clics
La infantilización de la mujer por parte de otras mujeres
3469
clics
La madrileña que se mudó a Texas por su marido y hoy expone la cara B del país en redes: "He pagado 10.000 euros por una visita al médico"
4186
clics
Bonnie Blue, la mujer que se acostó con 1.000 hombres en doce horas, podría pasar 15 años en una prisión de Indonesia tras ser detenida en Bali
4316
clics
El tamaño de la vida
3392
clics
Así funcionan las anclas de los barcos
más votadas
649
El suizo Nemo, ganador de Eurovisión 2024, renuncia al premio por la presencia de Israel en la edición de 2026
1007
La pareja de Ayuso opera dentro del Grupo Quirón con una identidad falsa: Alberto Burnet González
700
Escolar alerta de la "cercana relación" entre Ayuso y Quirón tras revelarse que su pareja opera con una identidad falsa
415
EEUU no es un aliado de Europa, sino un adversario ultraderechista
652
Joaquín Urías desvela que los magistrados que han condenado al fiscal general son filtradores habituales de datos reservados
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
10
meneos
155
clics
Comunicado de Andreu Buenafuente
Andreu Buenafuente explica la razones por las que no va a poder dar las campanadas de Nochevieja y su estado actual.
|
etiquetas
:
comunicado
,
andreu
,
buenafuente
,
campanadas
8
2
1
K
94
actualidad
12 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
8
2
1
K
94
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#12
Torrezzno
*
#10
no, lo explico en
#11
. No me dan pena los millonarios.
0
K
20
#6
maquingo
Parece que la voxrregada está escocida
1
K
13
#4
Torrezzno
*
Se ha estresado de ganar muchos millones. Pobre. La que vende arepas en el metro es una suertuda, o ese señor de mas de cincuenta que no lo contratan, o esa familia que no puede pagar el alquiler.
En fin, que se recupere que dinero le sobra para curas en balnearios suizos
3
K
11
#7
jonolulu
*
#_2
#4
Vaya odio más gratuito. Igual también necesitáis descansar un poco
2
K
23
#11
Torrezzno
#7
no es odio. Es que da vergüenza que tal y como estén las cosas salga a decir que su trabajo lo estresa. El que puede dejarlo cuando quiera, otros no tienen esa suerte.
Preguntate que dirían aquí si fuese Pablo Motos o Herrera el que hubiese dicho estas declaraciones
0
K
20
#10
Abcdefghijklm
#4
qué comentario más gratuito, no?
1
K
10
#1
ronko
*
Berto calienta que sales el 31.
0
K
7
#5
alkalin
*
Y aún así trabaja hasta acabar de baja.
0
K
7
#2
YSiguesLeyendo
"puedo darme de baja y seguir ganando un pastón por mis inversiones en restaurantes, en bienes inmuebles, y blablablá, no necesito trabajar para que mi inversiones sigan trabajando y ganando pasta por mí; pero eso, que la verdad es que estoy muy malito" (versión original del borrador que su asesora de comunicación no le autorizó a publicar)
7
K
-30
#3
cenutrios_unidos
#2
¿Y? ¿Ha robado a alguien? ¿O es un tío trabajador y se lo merece?
Joder en España lo de la puta envidia es para hacérselo mirar.
3
K
40
#9
Edheo
#3
Según a quien envidies
Envidiar el chalé de un tal Pablo, pese pagarlo de su bolsillo... es motivo de portadas, y escraches a su familia e hijos durante meses, sin ningún pudor ni ningún cargo de conciencia.
En cambio si otra particular se agencia un buen ático, con dinero de más que dudosa procedencia... entonces si que es punible, denunciable, y como te pongas tonto, cae como poco, un FGE.
Lo de los escraches, esque los suyos no se lo hacen, y sus enemigos... deben de ser tontos... porque yo montaba la tienda de campaña, en el rellano de su escalera.
0
K
7
#8
Abcdefghijklm
*
#2
No está mal para ser hijo de un mecánico y de una ama de casa, y partir prácticamente de cero.
2
K
17
Ver toda la conversación (
12
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
En fin, que se recupere que dinero le sobra para curas en balnearios suizos
Preguntate que dirían aquí si fuese Pablo Motos o Herrera el que hubiese dicho estas declaraciones
Joder en España lo de la puta envidia es para hacérselo mirar.
Envidiar el chalé de un tal Pablo, pese pagarlo de su bolsillo... es motivo de portadas, y escraches a su familia e hijos durante meses, sin ningún pudor ni ningún cargo de conciencia.
En cambio si otra particular se agencia un buen ático, con dinero de más que dudosa procedencia... entonces si que es punible, denunciable, y como te pongas tonto, cae como poco, un FGE.
Lo de los escraches, esque los suyos no se lo hacen, y sus enemigos... deben de ser tontos... porque yo montaba la tienda de campaña, en el rellano de su escalera.