Compran los pisos por 300.000, los reforman por 30.000 y los venden por 500.000 en Barcelona

La historia de la vivienda en Barcelona no se explica sin las llamadas propiedades verticales, que son los edificios donde un solo dueño posee todos los pisos. Así es como se construyó el Eixample: en cada bloque vivía el propietario —en el piso principal— y en el resto de las plantas tenía inquilinos.

El_pofesional #4 El_pofesional *
@admin ¿no os dais cuenta del mal que hace a la página que usuarios como #0 comenten TODOS sus meneos en el primer comentario? Yo es que es verlo y pasar de entrar.

Además, el tío bloquea a cualquiera que le reproche su actitud, por lo que hay decenas de usuarios que no pueden contestar a dichos comentarios.

No es el único. Haced algo.

Clickad en su perfil. TODO EN AZUL. Y 20 de karma.
u_1cualquiera #6 u_1cualquiera *
#4 perdona yo alguna vez he comentado una noticia que he colgado por el hecho de evitar microblogging al explicar por qué la envío, o aclarar algo
Por qué es una actitud criticable? (Lo digo sin re tintín)
Edito, es por lo que dice #5 de no contribuir en otros meneos?
El_pofesional #8 El_pofesional
#6 ¿Te das cuenta de que si usas el primer comentario para saltarte la norma sobre microblogging, lo que deberías hacer es no comentar? ¿Cuál es la diferencia? ¿Un tecnicismo y 2 centímetros de distancia entre la entradilla y el primer comentario?

Hace falta YA una norma que:

a.) No permita comentar tu propio meneo a no ser que sea para responder.

b.) Si no es para responder, no permitir comentar tu propio meneo hasta que no haya un mínimo de 10 comentarios ya.

Fin.
emmett_brown #20 emmett_brown *
#4 Hay que empezar a hacer lo que dices en #8, o negativizar los envíos como "microblogging".

El otro día este mismo usuario pegó dentro de la entradilla lo que quería poner como comentario, y dijo que es que "las prisas". El tipo se prepara el primer comentario antes de menear las noticias. Demencial.
Andreham #11 Andreham
#6 Esto no es un blog, y este usuario está haciendo spam (es monotema, literal).

Está saltándose dos normas y la etiqueta de una comunidad en internet.
El_pofesional #12 El_pofesional
#11 Como digo, no es el único. Conozco otros dos casos.
Aokromes #13 Aokromes
#4 yo estoy de acuerdo con #6
Connect #21 Connect
#6 Alguna vez, pero es que este tio, entra en su perfil, todos sus comentarios son en sus propios envios excepto en un par
ElRelojero #7 ElRelojero
#4 Nahhh, ya le votado negativo.
El_pofesional #10 El_pofesional
#7 Al final dan ganas de tumbarle todo hasta que hagan algo.
taSanás #24 taSanás
#10 él tiene más energías que tú, o mejor scriptmonkey.... :troll:
cosmonauta #15 cosmonauta *
#4 Lo del comentario es lo de menos. ¡Es que se ha inventado el título!
Asimismov #28 Asimismov
#4 ¿algo que decir sobre la noticia o solo sobre el meneante?
Connect #5 Connect
Alucinante lo de este usuario efectivamente. Cuando crees que lo has visto todo, te encuentras una vuelta de tuerca más! :-D
El tío no participa ni contribuye en otros meneos que no sean los suyos! :-O
Vamos, el típico tio que tienes delante y habla y habla sin escuchar a nadie....
LokoYo_ #9 LokoYo_
#5 Y lo peor es que está mal de la cabeza. Algún tipo de delirio mental que dice cosas sin sentido. O está en algún tipo de psicótico y no sabe diferenciar la realidad de sus ideas.
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Ya sabéis a quejaros en redes del mal tiempo, de la inseguridad, de robos, de todo para espantar a los guiris y bajar precios
#18 carpeta
#16 Menudas películas te montas!
Atusateelpelo #14 Atusateelpelo
¿Asi que tambien esta mal comprar viviendas en mal estado, reformarlas y venderlas por un beneficio?
BlackDog #19 BlackDog
#14 80.000 euros de beneficio después de impuestos por invertir 330.000 pavos...

Vamos a hacer un cálculo realista para un piso en Barcelona.

{0x1f4cc} Datos base

Compra: 300.000 €
Reforma: 30.000 €
Venta: 500.000 €

Pero hay que sumar gastos e impuestos, que en España son importantes.

1️⃣ Coste real de compra

En Cataluña, comprando vivienda de segunda mano:
ITP (10%): 30.000 €
Notaría + registro + gestoría: ~2.500 €
Otros posibles gastos: ~1.500 €

{0x1f449} Coste total de compra…   » ver todo el comentario
#23 carpeta *
#19 Que sí, que los impuestos son el demonio y bla bla bla, por otra parte te parcerán pocos 80k de beneficio a un solo piso.

#17 Pues ya t digo yo que se está pudiendo.
Y la queja ninguna, gente con pasta acumulando más pasta aprovechando la necesidad de la gente... luego vendrán los lloros.
taSanás #25 taSanás
#23 qué pasa, que "la gente" esa que dices no puede hacer lo mismo? esté bloquea a los demás?
#29 carpeta *
#25 Pues sé que te va a sorprender, pero no, la mayoría de la gente no puede hacer eso porque bastante tienen con pagar la casa en la que viven como para meterse a comprar más para reformarlas y revenderlas.

#26 No sabes la pena que me da.
taSanás #30 taSanás
#29 pues eso, los que no pueden, pues no puede, no les hace daño el que si puede
Enésimo_strike #27 Enésimo_strike
#19 te parece una locura invertir 364.000€, trabajo y dolores de cabeza y ganar 80k limpios, que no serán limpios porque faltan las licencias de obras y tal (por 30k no reformas y amueblas una vivienda ni en broma)?
NPCMeneaMePersigue #2 NPCMeneaMePersigue
Vaya pero si el articulo 47 de la constitución dice que los poderes públicos regularán el suelo para impedir la especulacion, que clase de secta de pederastas nos gobierna?
BlackDog #16 BlackDog
#2 Yo no veo que hay de malo, es un trabajo más coger pisos hechos una mierda, posiblemente recién desalojados de okupas que lo han dejado echo una ruina con olor a meado y potas en la pared, meterle una inversión y sacar un veneficio
#3 Juantxi
Y mal viven con ese modesto 10%, creo, aunque nunca se me dió bien la aritmética.
#17 carpeta
Estoy de acuerdo con todo lo que apuntan los comentarios previos, pero por mi parte voy a comentar la noticia....

La técnica que se describe me parece que no es exclusiva de grandes ciudades, en mi ciudad, "de provincias", que no supera los 200.000 habitantes he observado el mismo "modus operandi". Conozco un caso cercano, inmueble comprado por unos 150k (o menos) y reformado y puesto a la venta en menos de un año por 240k, nadie sabe quien lo compró y reformó, porque no ha…   » ver todo el comentario
Atusateelpelo #22 Atusateelpelo *
#17 Los bajos comerciales no se pueden reconvertir en viviendas (con cedula de habitabilidad) salvo cumpliendo ciertas normativas municipales.

Por otra parte ¿exactamente cual es la queja de comprar, reformar y vender con beneficios?
taSanás #26 taSanás
#17 150k compra más impuestos, venta a 240 menos impuestos deja muy poco a la reforma... y menos a la ganancia :-D
