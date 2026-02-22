Compran los pisos por 300.000, los reforman por 30.000 y los venden por 500.000 en Barcelona

La historia de la vivienda en Barcelona no se explica sin las llamadas propiedades verticales, que son los edificios donde un solo dueño posee todos los pisos. Así es como se construyó el Eixample: en cada bloque vivía el propietario —en el piso principal— y en el resto de las plantas tenía inquilinos.
| etiquetas: especulacion , catalunya
Además, el tío bloquea a cualquiera que le reproche su actitud, por lo que hay decenas de usuarios que no pueden contestar a dichos comentarios.
No es el único. Haced algo.
Clickad en su perfil. TODO EN AZUL. Y 20 de karma.
Por qué es una actitud criticable? (Lo digo sin re tintín)
Edito, es por lo que dice #5 de no contribuir en otros meneos?
Hace falta YA una norma que:
a.) No permita comentar tu propio meneo a no ser que sea para responder.
b.) Si no es para responder, no permitir comentar tu propio meneo hasta que no haya un mínimo de 10 comentarios ya.
Fin.
El otro día este mismo usuario pegó dentro de la entradilla lo que quería poner como comentario, y dijo que es que "las prisas". El tipo se prepara el primer comentario antes de menear las noticias. Demencial.
Está saltándose dos normas y la etiqueta de una comunidad en internet.
El tío no participa ni contribuye en otros meneos que no sean los suyos!
Vamos, el típico tio que tienes delante y habla y habla sin escuchar a nadie....
Vamos a hacer un cálculo realista para un piso en Barcelona.
Datos base
Compra: 300.000 €
Reforma: 30.000 €
Venta: 500.000 €
Pero hay que sumar gastos e impuestos, que en España son importantes.
1️⃣ Coste real de compra
En Cataluña, comprando vivienda de segunda mano:
ITP (10%): 30.000 €
Notaría + registro + gestoría: ~2.500 €
Otros posibles gastos: ~1.500 €
Coste total de compra… » ver todo el comentario
#17 Pues ya t digo yo que se está pudiendo.
Y la queja ninguna, gente con pasta acumulando más pasta aprovechando la necesidad de la gente... luego vendrán los lloros.
#26 No sabes la pena que me da.
La técnica que se describe me parece que no es exclusiva de grandes ciudades, en mi ciudad, "de provincias", que no supera los 200.000 habitantes he observado el mismo "modus operandi". Conozco un caso cercano, inmueble comprado por unos 150k (o menos) y reformado y puesto a la venta en menos de un año por 240k, nadie sabe quien lo compró y reformó, porque no ha… » ver todo el comentario
Por otra parte ¿exactamente cual es la queja de comprar, reformar y vender con beneficios?