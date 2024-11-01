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Comparando la superficie de cultivo de maíz para la producción de energía con la producción de energía solar: 31 veces más [ENG]

Comparando la superficie de cultivo de maíz para la producción de energía con la producción de energía solar: 31 veces más [ENG]

La expansión de la energía solar suele considerarse una amenaza para la seguridad alimentaria de Estados Unidos. Sin embargo, aproximadamente 12 millones de hectáreas de tierras agrícolas estadounidenses —una superficie equivalente al estado de Nueva York— se dedican actualmente al cultivo de maíz, que no se cultiva para la producción de alimentos, sino para la de biocombustibles.

| etiquetas: energía , eficiencia , sostenible , solar , fotovoltaica , biocombustible
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19 comentarios
5 2 0 K 72 tecnología
javierchiclana #3 javierchiclana
#2 En bernabeus: 12 millones.
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Chusticia4all #5 Chusticia4all
#3 poco me parece
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Duke00 #9 Duke00
#3 O lo que es lo mismo, la capacidad para acoger a un billón de madridistas en Bernabeus viendo futbol.
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javierchiclana #1 javierchiclana *
Vía: bsky.app/profile/axebra.xyz/post/3mhx5ska7us2q

El estado de NY es equivalente a la superficie de Castilla la Mancha + Extremadura.
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Chusticia4all #2 Chusticia4all *
#1 En bernabeus porfavor que si no no me entero
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Skiner #8 Skiner *
#1 #6 #0 Debería estar prohibido generar cultivos perfectamente aptos para ser comidos y destinarlos a esto.
Luego que no me cuenten que no hay suficiente cultivo para alimentar a todas las personas.
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Duke00 #10 Duke00
#6 #8 Y en Brasil por ejemplo creo recordar que tienen un porcentaje muy grande de biocombustibles también. Amenazando al Amazonas por culpa de eso.
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Skiner #18 Skiner *
#10 Se pueden generar biocombustibles con desechos que no se pueden usar para alimentarse, eso si que tiene sentido.
Además cultivos como el maiz es claramente ruinoso para hacer combustible porque no es efectivo.
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javierchiclana #15 javierchiclana *
#13 Eso de los excedentes va a cambiar pronto con la hibridación con baterías de buena parte de los parques fotovoltaicos. Ya son una realidad, se están instalando a destajo.
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sorrillo #17 sorrillo
#15 Lo que ya es una realidad es que los precios negativos por la solar son habituales. Esa sí es la realidad.

Que en un futuro deje de ocurrir está por demostrar, a quien le interesa según el discurso te dice "solo" que van a poner muchas baterías y eso desaparece, cuando interesa según el discurso te dicen que lo de la solar y eólica no se detiene y se va a instalar mucho más, cuando interesa según el discurso te dicen que ...

Y luego está la realidad que es la que conocemos, que hoy en día hay excedente solar que genera precios negativos.
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javierchiclana #19 javierchiclana *
#11 #14 Según Gemini:
La eficiencia energética del etanol de maíz se mide generalmente a través de la TRE (Tasa de Retorno Energético), también conocida como EROI (Energy Return on Investment).En términos sencillos, la TRE indica cuántas unidades de energía obtenemos por cada unidad de energía que invertimos para producirla.El balance del etanol de maízEl etanol de maíz es uno de los biocombustibles más debatidos debido a que su proceso de producción es bastante intensivo (requiere…   » ver todo el comentario
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Priorat #6 Priorat
¿Os acordáis del "diésel renovable" de Repsol?

Pues eso.
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karlos_ #16 karlos_
#14 De la aviación aun aun se puede prescindir. De la agricultura no y de la logística con barcos cargueros tampoco
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sorrillo #11 sorrillo
Las placas solares no bastan, para que la comparación fuera justa es necesario añadir baterías suficientes para poder ofrecer esa energía solar bajo demanda.

Ya que los biocombustibles sí se pueden usar para generar electricidad o mover vehículos a demanda, en el momento que se necesite. Mientras que los paneles producen cuando producen te vaya bien en ese momento o no.
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javierchiclana #12 javierchiclana *
#11 Tienes razón... 31 veces más.

Los biocombustibles también contaminan cuando se queman para producir energía.
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sorrillo #13 sorrillo *
#12 Como si fueran 3 millones de veces más, si esa electricidad te la da cuando nadie la necesita por que ya hay muchas placas solares y excedente pues de nada te sirve tener más solar.

De hecho en España es muy habitual que haya precios negativos debido a la solar, la red eléctrica no la necesita y no la quiere, si pones electricidad sobrante de solar tienes que pagar para ponerla por que estás perjudicando a la red.
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#14 Alcalino
#11 Como todo lo que tiene que ver con energía, el tema es muy complejo.

Estoy de acuerdo que habría que incluir el coste de las baterías.

Pero también habría que ver el coste de producir etanol a partir de CO2 usando energía de las placas.

El problema es que hay una industria, la de la aviación, que va a seguir necesitando combustible líquido si os si. Así que de una u otra forma tenemos que poder fabricar etanol. Otra cosa es hacerlo de la manera mas eficiente.
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#4 _4278
el retorno energético de la biomasa es una basura, hace mucho que se sabe, dejen de buscar salidas mágicas a vuestro estilo de vida de mierda
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javierchiclana #7 javierchiclana *
#4 Pues los combustibles de la UE llevan un porcentaje de biocombustibles... el numerito indica su porcentaje: E5 y B7 vienen de ahí.
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menéame