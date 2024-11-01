Comparando la superficie de cultivo de maíz para la producción de energía con la producción de energía solar: 31 veces más [ENG]

La expansión de la energía solar suele considerarse una amenaza para la seguridad alimentaria de Estados Unidos. Sin embargo, aproximadamente 12 millones de hectáreas de tierras agrícolas estadounidenses —una superficie equivalente al estado de Nueva York— se dedican actualmente al cultivo de maíz, que no se cultiva para la producción de alimentos, sino para la de biocombustibles.
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El estado de NY es equivalente a la superficie de Castilla la Mancha + Extremadura.
Luego que no me cuenten que no hay suficiente cultivo para alimentar a todas las personas.
Además cultivos como el maiz es claramente ruinoso para hacer combustible porque no es efectivo.
Que en un futuro deje de ocurrir está por demostrar, a quien le interesa según el discurso te dice "solo" que van a poner muchas baterías y eso desaparece, cuando interesa según el discurso te dicen que lo de la solar y eólica no se detiene y se va a instalar mucho más, cuando interesa según el discurso te dicen que ...
Y luego está la realidad que es la que conocemos, que hoy en día hay excedente solar que genera precios negativos.
La eficiencia energética del etanol de maíz se mide generalmente a través de la TRE (Tasa de Retorno Energético), también conocida como EROI (Energy Return on Investment).En términos sencillos, la TRE indica cuántas unidades de energía obtenemos por cada unidad de energía que invertimos para producirla.El balance del etanol de maízEl etanol de maíz es uno de los biocombustibles más debatidos debido a que su proceso de producción es bastante intensivo (requiere… » ver todo el comentario
Pues eso.
Ya que los biocombustibles sí se pueden usar para generar electricidad o mover vehículos a demanda, en el momento que se necesite. Mientras que los paneles producen cuando producen te vaya bien en ese momento o no.
Los biocombustibles también contaminan cuando se queman para producir energía.
De hecho en España es muy habitual que haya precios negativos debido a la solar, la red eléctrica no la necesita y no la quiere, si pones electricidad sobrante de solar tienes que pagar para ponerla por que estás perjudicando a la red.
Estoy de acuerdo que habría que incluir el coste de las baterías.
Pero también habría que ver el coste de producir etanol a partir de CO2 usando energía de las placas.
El problema es que hay una industria, la de la aviación, que va a seguir necesitando combustible líquido si os si. Así que de una u otra forma tenemos que poder fabricar etanol. Otra cosa es hacerlo de la manera mas eficiente.