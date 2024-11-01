Cómo un virus en un bocadillo desata una crisis ganadera millonaria. Las claves de la peste porcina

Hace unas horas la Generalitat de Cataluña ha ofrecido la primera hipótesis sobre el origen del foco de peste porcina en Collserola, explicando que probablemente el virus provenga del abandono de embutido contaminado en un bocadillo. El brote se ha detectado en una zona donde circulan muchos camiones y hay áreas de servicio. La posibilidad de que un jabalí haya ingerido comida infectada es elevada, y más en esta zona en la que hay sobrepoblación de esta especie.