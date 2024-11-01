edición general
Cómo un virus en un bocadillo desata una crisis ganadera millonaria. Las claves de la peste porcina

Hace unas horas la Generalitat de Cataluña ha ofrecido la primera hipótesis sobre el origen del foco de peste porcina en Collserola, explicando que probablemente el virus provenga del abandono de embutido contaminado en un bocadillo. El brote se ha detectado en una zona donde circulan muchos camiones y hay áreas de servicio. La posibilidad de que un jabalí haya ingerido comida infectada es elevada, y más en esta zona en la que hay sobrepoblación de esta especie.

10 comentarios
bacilo #2 bacilo
Parece de mortadelo y filemón
2 K 31
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Parece que los que "comen jamon" TM, van a morir primero que los que no
0 K 20
cosmonauta #10 cosmonauta
Ridículamente sensacionalista.

Lo del bocadillo es una mera especulación.
0 K 16
SeñorPresunciones #4 SeñorPresunciones
Bocata de herpes.
0 K 12
u_1cualquiera #3 u_1cualquiera
Han encontrado al paciente cero?
0 K 11
LokoYo_ #7 LokoYo_
#3 Un no come jamon
0 K 6
#5 ombresaco
¿gigante con pies de barro?
0 K 10
#8 La_fruta_de_ayuso
pues escopetas y a incinerar todo jabalí que haya en un área de 500km
0 K 6
LokoYo_ #6 LokoYo_
El virus no afecta a los humanos.
Yo diria y visto como entro el virus , que ciertos NO COME JAMONES, lo han introducido para dañar a economia local.
Y para que otros no coman jamon por supuesto.
0 K 6
#9 La_fruta_de_ayuso
#6 no te quepa duda que los que nos venden fresas regadas con mierda humana sean los interventores de esto, y aquí se les da vía libre de acceso porque la UE no atiende a razones razonables sino económicas
0 K 6

