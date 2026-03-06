Cómo los países están cerrando acuerdos con Irán para transportar petróleo a través del estrecho de Ormuz y socavar a Trump

Sin embargo, los expertos sugirieron que Teherán podría estar relajando su férreo control sobre el estrecho para los países que estén dispuestos a negociar, y que a ciertos buques aparentemente se les concedió paso seguro mediante la diplomacia. Matthew Wright, analista de transporte de mercancías de la firma de comercio global Kpler, declaró a The Independent: “Esta es la estrategia de expansión de Irán”.
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Es como poner que España compra nosequé a china para joder a todos los países a los que no se lo compra.
los paísesestán cerrando acuerdos..." por "Cómo tres navieras están cerrando acuerdos...".
Que parece que medio mundo se está saltando el bloqueo iraní y han sido tres navieras que van para Pakistán e India, no exageremos.
La cuestión -creo que se ha publicado ya algo en Meneame al respecto- es que las aseguradoras no se responsabilizan de lo que les pueda pasar a los buques que entran en zona de conflicto. Y es la razón, por la que las navieras se lo piensan dos veces, incluso aunque Irán les dejase transitar.
Según el Sr. Wright, el petrolero SMYRNI, propiedad de Dynacom, está dispuesto a correr el riesgo de transitar por el estrecho de Ormuz.
La semana pasada, Turquía afirmó que un buque de carga seca había pasado por el estrecho con autorización.
España no apoya a EEUU e Israel y Rota está cerrada. Pero hay buques y aviones de reabastecimiento usando las instalaciones: www.elespanol.com/reportajes/20260306/buques-aviones-salido-base-rota-