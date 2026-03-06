Cómo los países están cerrando acuerdos con Irán para transportar petróleo a través del estrecho de Ormuz y socavar a Trump

Sin embargo, los expertos sugirieron que Teherán podría estar relajando su férreo control sobre el estrecho para los países que estén dispuestos a negociar, y que a ciertos buques aparentemente se les concedió paso seguro mediante la diplomacia. Matthew Wright, analista de transporte de mercancías de la firma de comercio global Kpler, declaró a The Independent: “Esta es la estrategia de expansión de Irán”.