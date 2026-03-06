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Cómo los países están cerrando acuerdos con Irán para transportar petróleo a través del estrecho de Ormuz y socavar a Trump

Cómo los países están cerrando acuerdos con Irán para transportar petróleo a través del estrecho de Ormuz y socavar a Trump

Sin embargo, los expertos sugirieron que Teherán podría estar relajando su férreo control sobre el estrecho para los países que estén dispuestos a negociar, y que a ciertos buques aparentemente se les concedió paso seguro mediante la diplomacia. Matthew Wright, analista de transporte de mercancías de la firma de comercio global Kpler, declaró a The Independent: “Esta es la estrategia de expansión de Irán”.

| etiquetas: irán , estrecho , ormuz , petroleros , trump , eeuu , negocios
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14 comentarios
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Comentarios destacados:      
security_incident #1 security_incident
Golazo del rubio
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Sergio_ftv #3 Sergio_ftv
Se nota que Trump y sus otanistas de MNM, aka titéres de bajo nivel, son los más "listos" de la clase.
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tableton #14 tableton
Ya veras que pronto un dron o misil "lanzado desde Iran" segun Israael o USA, le da un pepinazo a alguno de estos barcos con permiso para pasar
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pitercio #8 pitercio
Nadie está haciendo nada para socavar al genocida, básicamente están operando como pueden para defenderse de la agresión del imperialismo criminal.
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DayOfTheTentacle #2 DayOfTheTentacle
Oh vaya... el matón ha conseguido que los abusados pacten...
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Bombástico #11 Bombástico
#2 Cuando dices matón te refieres a Estados Unidos?
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Gry #5 Gry
Es triste pedir pero es más triste pasar hambre: www.meneame.net/story/india-queda-sin-gas-cocinar-sin-gas-no-puedo-fre
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Catapulta #6 Catapulta
Y socavar a Trump. Es increíble los artículos de cosecha propia de los medios. De socavar nada, los países hacen las cosas no por despecho ni por joder a nadie en primer grado. Lo hacen por necesidad y beneficio.

Es como poner que España compra nosequé a china para joder a todos los países a los que no se lo compra.
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#4 imaginateca
Titular alternativo: "Cómo los países están cerrando acuerdos..." por "Cómo tres navieras están cerrando acuerdos...".
Que parece que medio mundo se está saltando el bloqueo iraní y han sido tres navieras que van para Pakistán e India, no exageremos.

La cuestión -creo que se ha publicado ya algo en Meneame al respecto- es que las aseguradoras no se responsabilizan de lo que les pueda pasar a los buques que entran en zona de conflicto. Y es la razón, por la que las navieras se lo piensan dos veces, incluso aunque Irán les dejase transitar.
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Verdaderofalso #7 Verdaderofalso *
#4 Muchos de los buques que realizan el tránsito son operados por compañías más “tolerantes al riesgo”, como la empresa griega Dynacom.

Según el Sr. Wright, el petrolero SMYRNI, propiedad de Dynacom, está dispuesto a correr el riesgo de transitar por el estrecho de Ormuz.
La semana pasada, Turquía afirmó que un buque de carga seca había pasado por el estrecho con autorización.
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#13 imaginateca
#7 Volvemos a los matices: "muchos" son... tres.
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jonolulu #10 jonolulu
#4 Tres ya son más países de los que apoyan al disparate de Trump y Netanyahu
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#12 imaginateca
#10 Hay que matizar, porque en los matices está la clave: "Tres ya son más países que los que dicen no apoyar al disparate de Trump y Netanyahu".
España no apoya a EEUU e Israel y Rota está cerrada. Pero hay buques y aviones de reabastecimiento usando las instalaciones: www.elespanol.com/reportajes/20260306/buques-aviones-salido-base-rota-
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#9 sovieterrimo
Jaque mate al ajedrez 3d de Trump.
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menéame