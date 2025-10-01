edición general
Cómo instrumentalizar un atentado

Cómo instrumentalizar un atentado

Al igual que ocurrió tras el ataque de Hamas contra Israel hace exactamente dos años, el atentado contra una sinagoga en Manchester el pasado viernes 3 de octubre está siendo instrumentalizado para justificar la prohibición del derecho a protestar.

Comentarios destacados:    
#3 Leon_Bocanegra
Hoy no está el somozano y tenemos a alcama de guardia.
Noticia a la que entro, noticia en la que está Alcama en el primer comentario soltando sus soflamas.  media
#6 ElenaCoures1
#3 Me parece que, de los dos, el que está de guardia realmente eres tú

CC @alcama
#11 Leon_Bocanegra
#6 alcama es de los que en cuanto le llevas la contra, te mete en el ignore. Así que no hace falta que lo menciones ,no me va a leer.
#14 SantiH
#6 ostias, es verdad. 12.000 comentarios en un año lleva el payo en Menéame, comparados con los 5000 y pico de alcama en más o menos el mismo tiempo :shit: :roll:
#16 Leon_Bocanegra
#14 Claro, pero se te olvida aquello de que tu colega alcama se pasa la mitad de su tiempo sin karma para comentar por los putas gilipolleces que escribe a diario.

Aunque tampoco te voy a pedir que entiendas eso. Hace tiempo que cuando veo algún comentario que es una puta basura y una muestra de miseria moral, lo primero que pienso es "ese comentario tiene un positivo de SantiH".

Y nunca me equivoco.
#17 SantiH
#16 12.000 comentarios en un año, payo. Vivir tristemente en la web en jornadas maratonianas.

Al menos el otro payo se toma descansos. Forzados, pero descansos.

Por cierto, ¿te acuerdas de cuando tú "entendías mucho" y decías que yo te negativizaba tus comentarios constantemente cuando jamás te he negativizado uno?

Como para creerte cualquier cosa que digas, señor "no clon en meneame desde noviembre de 2024"
#7 rekus
#3 Es la web que quieren @imparsifal, @eirene y el resto de la administración.
1 K 36
#10 Leon_Bocanegra
#7 es que justo venía de otra noticia donde un tipo dice tener la sensación de que esto se ha llenado de bots de la PSOE. Y claro... No deja de tener gracia.
1 K 28
#9 Pablosky
#3 la invasión idiota-ultraderechista les está saliendo bien, a veces sus comentarios no acaban donde se merecen, cosidos a negativos.
#2 katyu12
"Identificando a Israel con todos los judíos –incluidos a los muchos que participan a en las manifestaciones contra el genocidio–, Shabana Mahmood, la ministra británica de Interior, no tardó en reaccionar."

Ya tiene tela que se atrevan a decir algo así, cuando la izquierda es la primera que ha señalado (directa o indirectamente) a todos los judíos como cómplices del genocidio en Gaza.
#4 carakola
#2 "la izquierda es la primera que ha señalado (directa o indirectamente) a todos los judíos como cómplices del genocidio en Gaza. "
Eso es una mentira como una catedral
#5 xavigo
#2 la retórica perversa de confundir Israel con judaísmo la ha hecho Israel desde el principio de los tiempos.

Criticar/condenar las acciones de Israel = antisemitismo.
#12 Leon_Bocanegra
#2 por qué mientes? Las mentiras hacen llorar al niño Jesús.
#15 Bhuvaya
#2 así que te pagan por mentir???
#13 vitomarbela
En esto el PP puede dar una master class
#1 alcama
la prohibición del derecho a protestar

Se quejan de lo mismo que hacen con Vito Quiles. Para mear y no echar gota
#8 xavigo
#1 las protestas deben someterse al Imperio de la Ley. Y las de Vito, también.

Debe tener que ir a la buambulancia a por lloriquines…
#18 TipejoGuti
#1 Cuando veo tonterías como esta siempre me pregunto si el comunicador las cree de verdad o es que obtiene beneficio en la mentira.
Ya está el mundo tan loco que alguien extendería una mentira a propósito solo porque daña a quien (quizás por las mil mentiras anteriores) odia a muerte .
