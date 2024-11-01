Como la IA nos acerca a China ( Jabiertzo )  

Últimamente todo el mundo habla de la IA y no siempre en términos positivos. Se ha formado un gran debate en torno a sus capacidades reales, más allá de la publicidad y de su cotización en bolsa. Y yo soy de los que piensan que quizás el asunto se nos ha ido un poco de las manos. Entiendo también que China juega un papel fundamental en todo esto porque es el principal competidor de los Estados Unidos en una carrera hacia una inteligencia que podría llevar al país ganador a otro nivel...