Como la IA nos acerca a China ( Jabiertzo )  

Últimamente todo el mundo habla de la IA y no siempre en términos positivos. Se ha formado un gran debate en torno a sus capacidades reales, más allá de la publicidad y de su cotización en bolsa. Y yo soy de los que piensan que quizás el asunto se nos ha ido un poco de las manos. Entiendo también que China juega un papel fundamental en todo esto porque es el principal competidor de los Estados Unidos en una carrera hacia una inteligencia que podría llevar al país ganador a otro nivel...
Siempre está interesante ver la experiencia personal de alguien en un entorno distinto: creo que anima a gente a seguir el mismo camino.
Hay mucha gente con buenas ideas para crear nuevas ias pero no tienen medios y las posibilidad de que les levanten una idea es muy alta y al final optan por dedicar su tiempo a otras cosas más seguras.
Es en las universidades donde esta carrera puede tener un punto de inflexión en países como España a la hora de desarrollar nuevas ias que estén protegidas jurídicamente y sus creadores puedan obtener una justa compensación por… » ver todo el comentario