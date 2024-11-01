edición general
Cómo el director del FBI utilizó la frase neonazi “nos vemos en el Valhalla” para honrar a Charlie Kirk

Después de la muerte del activista de derecha el 10 de septiembre, Kash Patel homenajeó a su "hermano" con una frase de la cultura nórdica. Algunos señalaron la contradicción de elogiar a un nacionalista cristiano haciendo referencia a un paraíso pagano.En la actualidad, muchos grupos de supremacistas blancos y neonazis siguen utilizando una gama cada vez más amplia de símbolos tomados de la mitología nórdica. Un aspecto de la cultura nórdica que ha cobrado cada vez más importancia en las últimas décadas es la apropiación específica del Valhala

Torrezzno
Pero si es indio.
Verdaderofalso
#3 y Tarrio era de ascendencia cubana y era el líder de los Proud Boys
jonolulu
#3 Pero todos sabemos que la cultura hindú abraza la mitología nórdica
MoñecoTeDrapo
#3 usará la esvástica como símbolo solar :troll:
Verdaderofalso
#5 cierto me cole, me confundí con las runas celtas
Postmeteo
No es una frase Nazi. Es una frase apropiada por los nazis. Es distinto y no se deberia dejar a un grupo teñir de ideología lo que deberia ser herencia apolítica
Verdaderofalso
#1 pues como el sol negro, la cruz gamada… y otros tantos símbolos que se apropiaron
Postmeteo
#2 Es que debería animarse a la gente a usar esos símbolos en otros contextos: no solo les joderia y mucho a los nazis verlos en cosas que les son contrarias sino que se les reduciría su capacidad de comunicars3
elGude
#2 el sol negro es inventado por los nazis, no es apropiado
Katos
#1 pero vamos a ver...??!?! Que mierda es esta?
ChatGPT
#1 en España si sacas una bandera española eres poco menos (o más!) que nazi…
