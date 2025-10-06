edición general
Begoña Gómez reclama al juez los nombres y las funciones de todos los asistentes de las mujeres de los presidentes de Gobierno

Begoña Gómez ha presentado un escrito ante el juez Juan Carlos Peinado en el que solicita la identidad y las funciones de todos los asistentes que hayan trabajado para las mujeres de los presidentes del Gobierno en Democracia. La defensa de Gómez mueve ficha después de que el juez haya transformado a la ley del jurado la investigación abierta por un presunto delito de malversación cometido por la contratación de una asistente en Moncloa para ella.

angelitoMagno
El tribunal concluirá que todas las parejas de los presidentes han hecho mal uso de la figura de la asistenta personal, pero que el caso de Begoña Gómez es el único que no ha prescrito :-P
14
Thornton
M. Rajoy y su esposa están tranquilos. No hay forma de averiguar quién es "M. Rajoy".
11
HeilHynkel
La defensa de Gómez mueve ficha después de que el juez haya transformado a la ley del jurado la investigación abierta por un presunto delito de malversación cometido por la contratación de una asistente en Moncloa para ella.

¿transformado? Mi no entender. Y lo pone en el enlace.


Juan Carlos Peinado ha transformado a la ley del jurado la pieza principal que afecta a la mujer del presidente del Gobierno, su asistente, Cristina Álvarez, y al empresario Carlos Barrabés.

¿es idioma abogadés?
2
Top_Banana
#5 ""transformar a la Ley del Jurado" es el acto procesal por el cual se decide que un caso penal será enjuiciado por un tribunal popular, de acuerdo con las reglas y garantías específicas que establece la ley para la participación ciudadana en la Administración de Justicia."

Supongo que la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado permite solicitar estas pruebas o lo facilita teniendo un Peinado de "juez".
3
HeilHynkel
#10

¿y a quien se le ocurrió la expresión? ¿a Góngora?

Gracias porque sonaba raro de cojones.
4
Artok
Uys, me da que van a empapelar a más de una. Y no se por qué pero también me da que la botella va a ser una!
2
#6 Meloncio
#3 Pilla silla cómoda para esperar sentado, que la cosa va para largo...
3
#7 mrM4
#3 la Botella se fué de SPA a Portugal con 5 muertos... esto se la pela
6
obmultimedia
#3 o a mas de uno, hay un tal asistente que llevaba bolsas de la compra a la mujer de Rajoy y que ahora esta en el congreso de los diputados.
0
#15 El_dinero_no_es_de_nadie
Pues habrá que ver si esos asistentes se han usado para la función protocolaria de primera dama, o para gestionar los negocios privados de esta.
1
alcama
Esa no es la labor del juez , vaya defensa más inutil tiene Begoña Gomez
1
raistlinM
#13 Eso me parece a mí, un paso un poco raro, sospecho que el majadero ese dirá que no es lo que se está juzgando en este caso y fuera.
Eso es más bien tema periodístico, que no estaría mal que nos mostrasen el despilfarro que ha habido con todo lo que rodea a Presidencia en estos años.
0
zULu
#13 Supongo que están pidiendo permiso "judicial" para poder obtener esa información.
0
alfre2
Los americanos tienen un dicho que aplica muy bien en este tipo de casos:

“Play the game!” 8-D
0
#21 trasparente
Mariana tenia 2 enfermeros para cuidar a su padre y un "shop assistant" para llevar las bolsas con las compras de la tapadera de su homosexualidad (mujer). De todas maneras todo eso ya estará prescrito, y además no es tarea del juez este del PP.
0
#20 Nitrous
La estrategia entonces ha pasado de yo no he hecho nada malo a encontrar a alguien que haya hecho el mismo chanchullo pero no ha sido condenado...

Grande Begoño.
0
#4 poxemita
Ya sabéis, si os juzgan por conducir borrachos, solicitad al juez una lista con todos los conductores borrachos, su alcoholemia y que marcas bebieron desde mínimo la democracia.
11
#9 Leon_Bocanegra *
#4 no, eso solo lo haré cuando me juzguen a mi por conducir borracho mientras dejan en libertad y con una palmadita en la espalda a todos los demás conductores borrachos
16
#12 poxemita
#9 hay muuuchos conductores borrachos que no se sientan ante un juez.
1
Top_Banana
#4 Un poco regulero el argumentario últimamente. Not approved.
5
alcama
#4 Literal. Vaya ridiculo está haciendo la tipa esta
1
Rorschach_
#14 MENTE
0
Jack29
#4 semejante nivel de razonamiento ha derribado mis cimientos ideológicos, esquemas analiticos y pilares basales de creencias. De ahora en adelante votare indudablemente al PP, gracias por traerme tan tremenda red-pill.
0

