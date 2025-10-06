Begoña Gómez reclama al juez los nombres y las funciones de todos los asistentes de las mujeres de los presidentes de Gobierno

Begoña Gómez ha presentado un escrito ante el juez Juan Carlos Peinado en el que solicita la identidad y las funciones de todos los asistentes que hayan trabajado para las mujeres de los presidentes del Gobierno en Democracia. La defensa de Gómez mueve ficha después de que el juez haya transformado a la ley del jurado la investigación abierta por un presunto delito de malversación cometido por la contratación de una asistente en Moncloa para ella.
| etiquetas: juez peinado , justicia , lawfare , begoña gómez
¿transformado? Mi no entender. Y lo pone en el enlace.
Juan Carlos Peinado ha transformado a la ley del jurado la pieza principal que afecta a la mujer del presidente del Gobierno, su asistente, Cristina Álvarez, y al empresario Carlos Barrabés.
¿es idioma abogadés?
Supongo que la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado permite solicitar estas pruebas o lo facilita teniendo un Peinado de "juez".
¿y a quien se le ocurrió la expresión? ¿a Góngora?
Gracias porque sonaba raro de cojones.
Eso es más bien tema periodístico, que no estaría mal que nos mostrasen el despilfarro que ha habido con todo lo que rodea a Presidencia en estos años.
“Play the game!”
Grande Begoño.