Begoña Gómez reclama al juez los nombres y las funciones de todos los asistentes de las mujeres de los presidentes de Gobierno

Begoña Gómez ha presentado un escrito ante el juez Juan Carlos Peinado en el que solicita la identidad y las funciones de todos los asistentes que hayan trabajado para las mujeres de los presidentes del Gobierno en Democracia. La defensa de Gómez mueve ficha después de que el juez haya transformado a la ley del jurado la investigación abierta por un presunto delito de malversación cometido por la contratación de una asistente en Moncloa para ella.