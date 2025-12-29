Cómo descubrió la autoridad suiza la fortuna de Luis Bárcenas, Persona Expuesta Políticamente (PEP), de 48,2 millones de euros en 2010

El extesorero nacional del PP fue investigado al solicitar una tarjeta Visa de 25.000 mensuales para usar en sus vacaciones de esquí en Alaska en el invierno de 2010 y saltar la alarma de que era PEP y estaba implicado en el caso Gürtel
| etiquetas: corrupción , pp , barcenas , gurtel , rajoy , aznar
Aquello no fue un robo al PP, en el partido comían todos de aquellas cantidades.
Pero vamos a votarles en masa siempre porque mira la izquierda qué tontos y malos y demagogos y corruptos son, viviendo de nosotros con sus chiringuitos, seguro que robando mucho dinero a todos también que aunque no tengo pruebas tampoco tengo dudas, y casoplón niñes perroSanshe rojos caca mal.