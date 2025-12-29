edición general
Cómo descubrió la autoridad suiza la fortuna de Luis Bárcenas, Persona Expuesta Políticamente (PEP), de 48,2 millones de euros en 2010

El extesorero nacional del PP fue investigado al solicitar una tarjeta Visa de 25.000 mensuales para usar en sus vacaciones de esquí en Alaska en el invierno de 2010 y saltar la alarma de que era PEP y estaba implicado en el caso Gürtel

cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
La fortuna ROBADA al PP de las mordidas de los empresarios corruptos que llenaban de comisiones al PP. No nos olvidemos de como funciona la biosfera corrupta.
alfre2 #3 alfre2
#1 ROBADA al PP? Ese es el relato? Por lo que yo recuerdo había seguimiento de todos los cobros y pagos por escrito y todo quedó como algo de Bárcenas en cuanto se destapó el escándalo, no antes. Él insistió en que trazaba una línea roja; que su mujer y sus hijos quedaran al margen de todo. Cuando no fue así y su mujer también resultó imputada fue cuando él dijo “pues muy bien, el marrón me lo como yo y voy al trullo, pero el partido no va a ver ni un euro”.

Aquello no fue un robo al PP, en el partido comían todos de aquellas cantidades.
Supercinexin #2 Supercinexin
Las tramas del nefasto Gobierno de Aznar y de las CCAA PePeras son, pero que muy de lejos, el auténtico cáncer de España. Una Mafia criminal organizada que se extiende por todos los estamentos del Estado y que ha costado a los españoles cientos de miles de millones de euros y la degradación total de todos los servicios públicos.

Pero vamos a votarles en masa siempre porque mira la izquierda qué tontos y malos y demagogos y corruptos son, viviendo de nosotros con sus chiringuitos, seguro que robando mucho dinero a todos también que aunque no tengo pruebas tampoco tengo dudas, y casoplón niñes perroSanshe rojos caca mal.
