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Cómo la cantante alemana Nena le arrancó la máscara del rostro al canciller federal Merz frente a las cámaras [ALE]

Cómo la cantante alemana Nena le arrancó la máscara del rostro al canciller federal Merz frente a las cámaras [ALE]

Una velada que podría marcar un punto de inflexión en el debate político alemán. El estudio de Sandra Maisberger estaba lleno y la tensión se sentía desde el inicio. De un lado, el canciller Friedrich Merz; del otro, Nena, icono pop cada vez más crítica en temas sociopolíticos. Lo que empezó como un debate presupuestario derivó en un enfrentamiento intenso, emocional y con datos, que terminó con el jefe de gobierno abandonando el estudio.

| etiquetas: alemania , canciller , nena , debate
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32 comentarios
56 60 6 K 456 actualidad
Comentarios destacados:        
#18 El enlace que envías es muy probablemente desinformación (fake news o contenido manipulado).

Te explico por qué, de forma objetiva:

Fuente no fiable
El dominio thestardiaries24hz.com no es un medio reconocido ni tiene trazabilidad periodística. Este tipo de webs suelen:
Imitar formato de noticia
No tener autor identificado ni redacción verificable
Usar titulares sensacionalistas (“arrancó la máscara”, “ante la cámara”, etc.)
#2 Leon_Bocanegra
99 Luftballons
13 K 131
Pertinax #4 Pertinax *
#2 #3 Diría que es otra Nena. La vuestra se llama Gabriele Susanne Kerner.
Por cierto, le pusieron Nena porque su familia solía veranear en el sur de España, y así la llamaban los nativos.
2 K 38
#6 Barriales
#4 y por lo que veo, el azote del lameculos de su Canciller.
2 K 24
MoñecoTeDrapo #10 MoñecoTeDrapo *
#4 ¿Otro icono pop alemán se va a llamar ahora Nena? Es como si ahora otro cantante español se pone Bunbury (y también se hace famoso)
1 K 21
Pertinax #12 Pertinax *
#10 Cierto, puede ser la misma. He visto la foto y no se me parecía, y la mierda del miedoso banner de publicidad que complica acceder a la noticia me ha hecho confundirme.
1 K 29
avalancha971 #26 avalancha971
#10 Hombre, yo creo que Bunbury es un nombre muchísimo menos común que Nena.
0 K 10
MoñecoTeDrapo #29 MoñecoTeDrapo
#26 Nena no es ni un nombre propio habitual en España. En Alemania ni te digo.
0 K 11
xurde #31 xurde
#29 Nena es un nombre de mujer de los Balcanes.
0 K 8
MoñecoTeDrapo #32 MoñecoTeDrapo
#31 y Bunbury un apellido inglés
0 K 11
#11 Leon_Bocanegra
#4 viendo las fotos, juraría que es la misma
4 K 55
Pertinax #13 Pertinax
#11 Sí, me he patinado.
3 K 47
#5 Barriales
El canciller kartofen es un lameculos de los genocidas/sionistas y de los genocidas/gringos.
10 K 126
eurogaroto #1 eurogaroto
Keine video?
4 K 50
hexion #20 hexion *
#1 Kein Video :professor:
Video es neutro (das Video), y los sustantivos en mayúscula
2 K 26
Spirito #24 Spirito *
#20 Video Kein.
2 K 5
avalancha971 #25 avalancha971 *
#1 Unos cinco anuncios que se disfrazan de video, he picado ya en unos cuantos.

Le pueden dar bien por el Arschloch a esa página.

#7 Vielen Dank.
2 K 35
jonolulu #17 jonolulu
Cobarde hasta en su casa
3 K 49
#18 eldios13
El enlace que envías es muy probablemente desinformación (fake news o contenido manipulado).

Te explico por qué, de forma objetiva:

Fuente no fiable
El dominio thestardiaries24hz.com no es un medio reconocido ni tiene trazabilidad periodística. Este tipo de webs suelen:
Imitar formato de noticia
No tener autor identificado ni redacción verificable
Usar titulares sensacionalistas (“arrancó la máscara”, “ante la cámara”, etc.)
5 K 49
Pablosky #28 Pablosky
#18 como se nota cuando ChatGPT te ha dado la respuesta, aunque se agradece que añadas algo de información interesante.
2 K 27
#19 slender_1 *
¿El presidente alemán iba con el gorrito de judío? :-S
2 K 39
azathothruna #23 azathothruna
#19 Acabo de ver la foto.
Menudo payaso.
El pintor austriaco debe de tener un sincope en el ultimo anillo del infierno
1 K 35
frankiegth #7 frankiegth *
Este supuesto "resumen" transcrito y traducido al inglés es lo más parecido al "video" que he encontrado :
www.youtube.com/watch?v=1wz4kYpdTvU
3 K 36
eurogaroto #9 eurogaroto
#7 es una foto con voz en off…
1 K 25
troll_hdlgp #15 troll_hdlgp *
#7 ... y tampoco es en inglés, es en Alemán pero como pronuncia bien el transcriptor y traductor de YouTube parece que hacen un buen trabajo.
1 K 26
MoñecoTeDrapo #3 MoñecoTeDrapo *
99 luftballons
Como ya está dicho me salgo por Bosé:
Nena, luna serena,
Todo es posible menos tú...
2 K 31
Quecansaometienes... #14 Quecansaometienes...
#3 Alguien tiene que ir mirandose ya el colon y la prostata...:roll:
1 K 17
knzio #16 knzio
#14 bueno, esa es de las no tan viejas, que es del 2000
0 K 10
azathothruna #21 azathothruna
Sabes que la peña esta fatal, cuando un artista hace huir a un politico en democracia.
0 K 19
#22 Albarkas
Pues la artista se ha dado un buen revolcón a éste pusilánime.
Una cosa es que su país esté ocupado por un ejército extranjero y que tengan una crisis económica enorme y otra cosa es sean fuertes con los débiles y unos lacayos arrogantes con sus amos.
0 K 16
slepo #30 slepo
Tiene una pinta de bulo que tira de espaldas.

Alguien ha encontrado otra fuente? Porque solo me sale la susodicha y mnm y me parece bastante potente para que no salga en más medios.
0 K 8
botafoch #8 botafoch
Nena, tú vales mucho.
0 K 8
#27 eqas
#8 otro que necesita examen de prostata desde hace un tiempo, no?
1 K 20

menéame