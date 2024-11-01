Cómo la cantante alemana Nena le arrancó la máscara del rostro al canciller federal Merz frente a las cámaras [ALE]

Una velada que podría marcar un punto de inflexión en el debate político alemán. El estudio de Sandra Maisberger estaba lleno y la tensión se sentía desde el inicio. De un lado, el canciller Friedrich Merz; del otro, Nena, icono pop cada vez más crítica en temas sociopolíticos. Lo que empezó como un debate presupuestario derivó en un enfrentamiento intenso, emocional y con datos, que terminó con el jefe de gobierno abandonando el estudio.