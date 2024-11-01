Una velada que podría marcar un punto de inflexión en el debate político alemán. El estudio de Sandra Maisberger estaba lleno y la tensión se sentía desde el inicio. De un lado, el canciller Friedrich Merz; del otro, Nena, icono pop cada vez más crítica en temas sociopolíticos. Lo que empezó como un debate presupuestario derivó en un enfrentamiento intenso, emocional y con datos, que terminó con el jefe de gobierno abandonando el estudio.
| etiquetas: alemania , canciller , nena , debate
Te explico por qué, de forma objetiva:
Fuente no fiable
El dominio thestardiaries24hz.com no es un medio reconocido ni tiene trazabilidad periodística. Este tipo de webs suelen:
Imitar formato de noticia
No tener autor identificado ni redacción verificable
Usar titulares sensacionalistas (“arrancó la máscara”, “ante la cámara”, etc.)
Por cierto, le pusieron Nena porque su familia solía veranear en el sur de España, y así la llamaban los nativos.
Video es neutro (das Video), y los sustantivos en mayúscula
Le pueden dar bien por el Arschloch a esa página.
#7 Vielen Dank.
Te explico por qué, de forma objetiva:
Fuente no fiable
El dominio thestardiaries24hz.com no es un medio reconocido ni tiene trazabilidad periodística. Este tipo de webs suelen:
Imitar formato de noticia
No tener autor identificado ni redacción verificable
Usar titulares sensacionalistas (“arrancó la máscara”, “ante la cámara”, etc.)
Menudo payaso.
El pintor austriaco debe de tener un sincope en el ultimo anillo del infierno
www.youtube.com/watch?v=1wz4kYpdTvU
99 luftballons
Como ya está dicho me salgo por Bosé:
Nena, luna serena,
Todo es posible menos tú...
Una cosa es que su país esté ocupado por un ejército extranjero y que tengan una crisis económica enorme y otra cosa es sean fuertes con los débiles y unos lacayos arrogantes con sus amos.
Alguien ha encontrado otra fuente? Porque solo me sale la susodicha y mnm y me parece bastante potente para que no salga en más medios.