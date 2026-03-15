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La comisión catalana de la eutanasia resuelve que Pere, el vecino de Reus, ha agotado "todos los tratamientos"
El órgano da la razón al paciente y no a la médica que emitió un informe 'desfavorable', al establecer que este sí reúne los requisitos para seguir adelante con el proceso.
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eutanasia
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Esteban_Rosador
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Pere denuncia, además, el "incumplimiento" de los plazos de la ley por parte de la doctora, ya que presentó su tercera solicitud de eutanasia el 16 de diciembre de 2025 y, pese a que la normativa fija en 10 días hábiles el plazo para entregar su informe, la doctora tardó 35 días hábiles en hacerlo, como se recoge en el informe de la CGAC. En paralelo, Pere puso en febrero una denuncia en el Col·legi de Metges de Tarragona para notificar los "incumplimientos sistemáticos" que ha sufrido en el trámite de su petición. Aún no ha recibido respuesta.
Ardo en deseos de conocer las creencias religiosas de esta médica.
En gente como está estamos dejando los gobiernos de este país.
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DayOfTheTentacle
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latams probablemente
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Pertinax
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Pere denuncia, además, el "incumplimiento" de los plazos de la ley por parte de la doctora, ya que presentó su tercera solicitud de eutanasia el 16 de diciembre de 2025 y, pese a que la normativa fija en 10 días hábiles el plazo para entregar su informe, la doctora tardó 35 días hábiles en hacerlo, como se recoge en el informe de la CGAC. En paralelo, Pere puso en febrero una denuncia en el Col·legi de Metges de Tarragona para notificar los "incumplimientos sistemáticos" que ha sufrido en el trámite de su petición. Aún no ha recibido respuesta.
Ardo en deseos de conocer las creencias religiosas de esta médica.
En gente como está estamos dejando los gobiernos de este país.