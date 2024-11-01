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La comida en el espacio ya no es lo que era: así de bien comen los astronautas de Artemis en su viaje a la Luna
Para comer de camino a la Luna se deben seguir a rajatabla algunas directrices, pero queda espacio para disfrutar
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#1
pepel
Lo mejor potitos bledine.
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#2
BastardWolf
*
Llevan tortillas para hacer fajitas y 5 tipos de salsa picante... Aclarado lo de los problemas con el inodoro
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#3
devilinside
#2
Quizás también lleven frijoles para hacer burritos, que también tendría su interés para lo de los baños
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#4
Tok_Tok
#2
Mas bien es parte de la solución. Muchos atascos se resuelven a base de "presión"
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