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La comida en el espacio ya no es lo que era: así de bien comen los astronautas de Artemis en su viaje a la Luna

La comida en el espacio ya no es lo que era: así de bien comen los astronautas de Artemis en su viaje a la Luna

Para comer de camino a la Luna se deben seguir a rajatabla algunas directrices, pero queda espacio para disfrutar

| etiquetas: artemis , comida , espacio , astronautas
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4 comentarios
3 0 0 K 37 ciencia
pepel #1 pepel
Lo mejor potitos bledine.
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BastardWolf #2 BastardWolf *
Llevan tortillas para hacer fajitas y 5 tipos de salsa picante... Aclarado lo de los problemas con el inodoro
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devilinside #3 devilinside
#2 Quizás también lleven frijoles para hacer burritos, que también tendría su interés para lo de los baños
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#4 Tok_Tok
#2 Mas bien es parte de la solución. Muchos atascos se resuelven a base de "presión" :troll:
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menéame