Comer cuesta en España un 40% más que en 2021: "Castiga tres veces más a los hogares de ingresos bajos"

A pesar de que el IPC se moderó en 2025 hasta el 2,9%, el informe advierte de que eso no significa que los precios hayan bajado, sino que simplemente han dejado de subir. Los investigadores hablan de un efecto escalón: los niveles alcanzados en 2023 y 2024 han quedado consolidados porque los costes estructurales laborales, energéticos y climáticos— han cambiado de forma permanente.

#5 surco
Como era eso? Si no tienen pan que coman pasteles.
Que pena que por aquí no hubiesen guillotinas
Urasandi
Urasandi
#5 Un tío de Mayor Oreja dijo "que coman hierba"...
ochoceros
ochoceros
Así a lo tonto, en muy pocos años la cesta de la compra de una familia de 4 se ha ido desde los 400-500€ hasta los 800-900€, sin excesos, cuando los salarios han subido apenas un 10%-15% (con suerte).
Tarod
Tarod
#6 900€ la cesta de la compra? De todo el mes te refieres?
ochoceros
ochoceros
#8 Evidentemente, ¿por quién de estos dos me habías tomado?

www.elmundo.es/elmundo/2013/03/09/espana/1362837671.html
borteixo
borteixo
#6 nada pero tú paga el mecanismo de equidad intergeneracional que darle de comer a los hijos está sobrevalorado.
#1 woke
#1 woke
hay que repartir más el dinero.
Veo
Veo
#1 Y si no poner a un Rico en tu mesa...
0 K 7
Kantinero
Sobre todo si Globo Eats y demás van creciendo,

Que hay de hacer unas lentejas en casa, que os han enseñado vuestras madres/abuelas?

Y que hay de comprar unos putos espaguetis preparados en el Mercadona en vez de hacerlos en casa son 10 minutos
reithor
reithor
Eat the rich!
0 K 12
JuanCarVen
Bueno, tarde pero por fin su han dado cuenta del problema que representa que la alimentación se encarezca muy por encima de los salarios.
FunFrock
FunFrock
Aquí me decían q el IPC había subido poco. Por eso no habíamos perdido poder adquisitivo.
Ya bueno, poner en el IPC los hoteles es lo q tienen.

Ale, a disfrutar de lo votado.
0 K 9
neiviMuubs
Pues ahora con la guerra de Irán, y el combustible poniéndose por las nubes, que va a afectar a transportes y consiguientemente a todos los consumibles... pintan bastos para las familias más humildes.
0 K 7

