Comer cuesta en España un 40% más que en 2021: "Castiga tres veces más a los hogares de ingresos bajos"

A pesar de que el IPC se moderó en 2025 hasta el 2,9%, el informe advierte de que eso no significa que los precios hayan bajado, sino que simplemente han dejado de subir. Los investigadores hablan de un efecto escalón: los niveles alcanzados en 2023 y 2024 han quedado consolidados porque los costes estructurales laborales, energéticos y climáticos— han cambiado de forma permanente.