Comer carne, asociado a tener menos depresión y ansiedad

Comer carne, asociado a tener menos depresión y ansiedad

Durante años, la investigación se ha centrado sobre todo en vitaminas, minerales y ácidos grasos, como los omega-3 presentes en el pescado. Sin embargo, los científicos también estudian cada vez más el papel de los macronutrientes, es decir, proteínas, grasas y carbohidratos. Dentro de este grupo, las proteínas han despertado especial interés porque aportan aminoácidos, las moléculas que el cuerpo utiliza, entre otras muchas cosas,para fabricar neurotransmisores que regulan el estado de ánimo, como la serotonina o la dopamina.

  Autarca #1 Autarca *
    Algún vegano se va a enfadar

    O no
    0 K 11
  cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
    Sobretodo si es en barra.
    2 K 29
  riz #3 riz
    Les costaba mucho poner proteína animal en vez de carne y les quedó un titular un poco ññññññe.
    0 K 13
  josde #4 josde
    Un análisis de miles de personas sugiere que comer carne, pescado, huevos y lácteos en mayor cantidad está asociado a presentar menores niveles de depresión y ansiedad
    1 K 28
  #5 Sammy_Jankis
    Hombre, un buen chuletón y se te quitan todas las penas.
    5 K 58
  DayOfTheTentacle #6 DayOfTheTentacle
    Cuando me comen la butifarra me baja la ansiedad y depresión. Pocos podrán discutirlo.
    0 K 9
  DayOfTheTentacle #7 DayOfTheTentacle
    #5 mejor en los penes que en las penas.
    0 K 9
  josde #8 josde
    Ya hay un vegano votando negativo a la noticia.
    2 K 46
  #9 Pitchford
    Y no será también que los que les importa un pepino que los animales estén encerrados de mala manera hasta la matanza son menos sensibles en general y, por ello, menos susceptibles a tristezas, preocupaciones y depresiones?
    0 K 17
  josde #10 josde
    #6 Butifarra o salchicha. :-D
    0 K 19
  Kantinero #11 Kantinero
    Ya esta bien de volver loco al personal, hace años pescado blanco, después que mejor azul
    Cerdo no mucha grasa, luego si.
    Lo de verdad son las verduras, pero mejor frutas.
    Cereales mejor no, pero son necesarios para la fibra.
    Frutos secos engordan pero buenísimos para el omega 3
    A ver los lácteos muy buenos no seran cuando los animales adultos no los toman, pero es porque no tienen acceso.
    Y lo del vino que es lo que de verdad importa, sangre de dioses decían los romanos, ahora que tampoco
    A tomar por culo, mañana pote gallego
    0 K 12
  DayOfTheTentacle #12 DayOfTheTentacle
    #10 depende si le preguntas a ella o a mi... pero mientras le guste la maionesa yo contento :troll:
    0 K 9
  #13 MenéameApesta
    Lo que debe dar ansiedad es ir de moderno, que suele ser más un papel que otra cosa.
    0 K 12
  Andreham #14 Andreham
    Mira, yo a veces tengo una semana de mierda, de esas que dices "me cago en dios, a ver si me voy pal hoyo"; de las que te vas a dormir a las 9 de la noche porque quieres que se acabe el día.

    Luego llega el sábado. Vienen tus colegas, te haces unas birras, enciendes las brasas. Pones la entraña, pones la blanca y pones las rojas.

    Pan de pueblo, barra rústica. Aceitunas, patatuelas.

    Y ya está, se te curan todos los males.
    0 K 8

