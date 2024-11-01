Comer carne, asociado a tener menos depresión y ansiedad

Durante años, la investigación se ha centrado sobre todo en vitaminas, minerales y ácidos grasos, como los omega-3 presentes en el pescado. Sin embargo, los científicos también estudian cada vez más el papel de los macronutrientes, es decir, proteínas, grasas y carbohidratos. Dentro de este grupo, las proteínas han despertado especial interés porque aportan aminoácidos, las moléculas que el cuerpo utiliza, entre otras muchas cosas,para fabricar neurotransmisores que regulan el estado de ánimo, como la serotonina o la dopamina.