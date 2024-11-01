edición general
Cobrar un 50% más que su predecesor no es suficiente: El director de la Agencia Valenciana Antifraude pide más de 100.000 euros

Cobrar un 50% más que su predecesor no es suficiente: El director de la Agencia Valenciana Antifraude pide más de 100.000 euros

A día de hoy, el sueldo que percibe el director de la Agencia Valenciana Antifraude es de 97.683 euros brutos al año, una cifra que para Eduardo Beut, quien ostenta este cargo, parece no hallar suficiente pues reclama que sus retribuciones superen los 110.000 anuales alegando que debería de haber un reconocimiento de su carrera profesional. Una petición de subida de sueldo que debe sorprender a Joan Llinares, anterior responsable de este organismo de la Generalitat, que percibió por su trabajo al frente de la agencia unos 65.000 euros brutos...

Gry
"y si no me lo conceden me pondré a hacer mi trabajo" amenazó. :troll:
6
obmultimedia
Ya va siendo hora de quitarle el "Anti" a la Agencia Antifraude
1
Dragstat
Si es tan bueno que se vaya, estoy seguro que ha aprendido mucho sobre como funciona la agencia para que le paguen los defraudadores por sus servicios.
0
tromperri
Pues si que sabe de fraudes, eso sin duda.
1
Black_Txipiron
Pues que vuelva a currar en la empresa privada y se vaya a TPC.
1
Jarod_mc
Agencia antifraude controlada por chorizos
1
Meneanauta
Es que si no se verá obligado a tener que defraudar.
0
plutanasio
PAM cobraba más que eso y tampoco hacía nada, lo de los chiringuitos ya para otro día xD xD xD xD
0
Fran_Ramos
Con estos precios mejor que haya fraude... :shit:
0
pabscon
Me suena que en una entrevista a Rubalcaba comentó que, cuando ganó Aznar y les tocaba hacer el relevo, Álvarez Cascos le pregunto por el sueldo y al responderle le dijo algo como.. no , el sueldo de verdad...

Algo me suena, pero no sé si era Rubalcaba, Cascos o si lo he soñado. Alguien que controle y pueda iluminar mis tinieblas..
0

