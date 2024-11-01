Cobrar un 50% más que su predecesor no es suficiente: El director de la Agencia Valenciana Antifraude pide más de 100.000 euros

A día de hoy, el sueldo que percibe el director de la Agencia Valenciana Antifraude es de 97.683 euros brutos al año, una cifra que para Eduardo Beut, quien ostenta este cargo, parece no hallar suficiente pues reclama que sus retribuciones superen los 110.000 anuales alegando que debería de haber un reconocimiento de su carrera profesional. Una petición de subida de sueldo que debe sorprender a Joan Llinares, anterior responsable de este organismo de la Generalitat, que percibió por su trabajo al frente de la agencia unos 65.000 euros brutos...