Clavijo rechaza que el crucero haga escala en Canarias y pide una “reunión urgente” con Sánchez

El Gobierno canario apunta al Hospital Universitario de La Candelaria, en Santa Cruz de Tenerife, como el centro que atenderá a los posibles pasajeros contagiados por hantavirus del crucero cuando llegue a las islas en tres o cuatro días, según ha informado una portavoz del Ejecutivo autonómico. Sin embargo, el presidente de Canarias Fernando Clavijo, ha rechazado que el crucero haga escala en las islas y ha pedido una “reunión urgente” con Pedro Sánchez, ante una decisión que a su juicio no obedece a “ningún criterio técnico"