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Clavijo rechaza que el crucero haga escala en Canarias y pide una “reunión urgente” con Sánchez

El Gobierno canario apunta al Hospital Universitario de La Candelaria, en Santa Cruz de Tenerife, como el centro que atenderá a los posibles pasajeros contagiados por hantavirus del crucero cuando llegue a las islas en tres o cuatro días, según ha informado una portavoz del Ejecutivo autonómico. Sin embargo, el presidente de Canarias Fernando Clavijo, ha rechazado que el crucero haga escala en las islas y ha pedido una “reunión urgente” con Pedro Sánchez, ante una decisión que a su juicio no obedece a “ningún criterio técnico"

| etiquetas: crucero , hantavirus , tenerife , canarias
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11 comentarios
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Comentarios destacados:    
Catacroc #1 Catacroc
Clavijo estaba tan tranquilo y de repente ha recibido una llamada de Madrid y le ha cortado la mañana.
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#10 Maikimaik
#1 El pobre. Que tenía corte de ciento y pico piñas, él solito y pa tantas fanegadas…
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Yoryo #6 Yoryo *
Supongo que la factura la pagará la naviera y no tu IRPF ¿no?

No es lo mismo rescatar y proporcionar ayuda sanitaria a las personas de un cayuco, que a unas personas de "clase media" de crucero por el polo, eso lo pueden hacer perfectamente en el país de la sede social de la naviera.
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oceanon3d #8 oceanon3d *
#6 Hay 14 españoles a bordo en riesgo vital ... que rápido se nos olvida las cosas.

Aquí los políticos no deberían decidor nada, los expertos del ministerio de salud y punto pelota.

A este mediocre experto en "gruas" el PP ya le ha dado un toque buscando como enmierdar ... lo sabe hasta el tata.
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alfre2 #9 alfre2
#6 explícate mejor, no se entiende muy bien esa frase
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StuartMcNight #11 StuartMcNight
#6 ¿Como crees que funciona la sanidad con extranjeros / turistas?

Algunos de verdad que tenéis tantas ganas de cabrearos que desactiváis el cerebro.
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Kantinero #3 Kantinero
Se la suda el crucero, la cuestión es acoso a Sánchez , bien orientado por PP
Toma solidaridad
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#4 Toponotomalasuerte
Ser trozo de mierda está de moda.
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ChukNorris #5 ChukNorris
Si tienen hospital y personal con capacidad para atender esa emergencia, es de miserables no hacerlo.
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alfre2 #7 alfre2
#5 exacto, lo corroboro desde Canarias
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menéame