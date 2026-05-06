Clavijo rechaza que el crucero haga escala en Canarias y pide una “reunión urgente” con Sánchez

El Gobierno canario apunta al Hospital Universitario de La Candelaria, en Santa Cruz de Tenerife, como el centro que atenderá a los posibles pasajeros contagiados por hantavirus del crucero cuando llegue a las islas en tres o cuatro días, según ha informado una portavoz del Ejecutivo autonómico. Sin embargo, el presidente de Canarias Fernando Clavijo, ha rechazado que el crucero haga escala en las islas y ha pedido una “reunión urgente” con Pedro Sánchez, ante una decisión que a su juicio no obedece a “ningún criterio técnico"
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No es lo mismo rescatar y proporcionar ayuda sanitaria a las personas de un cayuco, que a unas personas de "clase media" de crucero por el polo, eso lo pueden hacer perfectamente en el país de la sede social de la naviera.
Aquí los políticos no deberían decidor nada, los expertos del ministerio de salud y punto pelota.
A este mediocre experto en "gruas" el PP ya le ha dado un toque buscando como enmierdar ... lo sabe hasta el tata.
Algunos de verdad que tenéis tantas ganas de cabrearos que desactiváis el cerebro.
Toma solidaridad
www.meneame.net/story/espana-acogera-islas-canarias-crucero-hantavirus