España acogerá en Islas Canarias al crucero del hantavirus

El barco está fondeado desde el domingo frente a Cabo Verde, con 88 pasajeros y 59 tripulantes de 23 nacionalidades. Tres pasajeros fallecieron por el virus. El gobierno de España anunció el martes (05.05.2026) que recibirá en las islas Canarias al crucero afectado por un posible brote de hantavirus dentro de "3 a 4 días", pero precisó que aún no se definió qué puerto en concreto acogerá el navío. El MV Hondius está en alerta sanitaria después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) informara el sábado que se sospechaba que un
| etiquetas: crucero , hantavirus , españa , acogera , islas canarias
¿Tanto cuesta tenerlas en cuarentena y proveerles a distancia de lo que necesiten hasta que todo se calme?
Pero igual gente que sabe mas que tu y que yo, y que además tiene información detallada de la situación, ha decidido que la mejor solución es esa.
Estamos cuñadeando.
www.antena3.com/noticias/mundo/oms-rastrea-mas-80-pasajeros-caso-hanta
www.elmundo.es/ciencia-y-salud/salud/2026/05/05/69fa3021e4d4d89e6a8b45
80 personas están siendo rastreadas
Si esperas que la información te la de un periodista de antena 3 "a plato servido", espera sentado.
Lo que me faltaba, tener que buscar yo la información para defender tu postura y no la mía. Suerte reinventando como funciona el mundo. Yo no le estoy pidiendo nada a Antena3, se lo pido al que esta defendiendo esa postura.
tu has dicho: "SI hay información que defienda una posición lo que tienen que hacer es darla" refiriéndote a ellos, no a mi.
Y has pasado de que "ellos" te den la información a plato servido.... a que YO te de la información a plato servido.
El problema es que quieres que, quien sea, te de la información a plato servido, para no tener que buscarla tu.
A3: Suelta mierda de argumento
Tu: Aceptas el argumento asumiendo que lo que dice es cierto-
¿quien comete la falacia? Tu. Seguimos
TU en Meneame: Sueltas el argumento como si fuese tullo, no dices nada de a3, es algo que te sacas de la manga luego
YO: Eso es una falacia
De nuevo, ¿quien comete la falacia? Tu.
Sigue tergiversando los hechos, y sigue empeñado en que soy yo quien tiene que defender tu postura, me da igual. Te dejo con tu mundo de yupi donde en un debate es la otra parte la que tiene que defender tus argumentos. A la caja de los genios. Tu no vienes a debatir (buscar la verdad) tu vienes a tener razón. Te dejo con tus miserias.
www.elmundo.es/ciencia-y-salud/salud/2026/05/05/69fa3021e4d4d89e6a8b45
Harán lo que los que saben de esto digan que hay que hacer.
youtu.be/vCcba3l62vY?si=zyul4QnafPP5I78Q
Si de esos 80 hay varios que han estado visitando , sobando o toqueteando a otras tantas personas les decimos que se pongan en contacto contigo que seguro tienes la respuesta a ver que hacen, o igual opinas que lo mejor es dejarlo estar y que se contagie quien tenga que contagiarse verdad?
Los virus con estas letalidades no provocan grandes focos de contagio porque los huéspedes están visiblemente enfermos, se les aísla y/o fallecen, como el ébola y otros virus con alta letalidad.
En este caso los equipos de soporte vital y apoyo respiratorio pueden ser la diferencia entre la vida y la muerte para las personas afectadas.
Pues le podríamos declarar la guerra a Israel y entrenar 24/7 para la próxima WWIII
@imparsifal deberíais meter mano en eso de que salga marcado por defecto ignorar al usuario cuando se reporta un comentario.
Pongamos que un juez acaba un juicio, y emite una sentencia, la sentencia es PUBLICA, pero llena de tecnicismos.
Lo habitual es que algún periodista se lea la sentencia y publique un resumen para que el común de los mortales la entiendan, o sea, "a plato servido"
Imaginemos que un periodista hace un mal resumen, omitiendo información deliberadamente, tal vez con la intención de provocar alarma social, y clicks en la web. A… » ver todo el comentario
El hantavirus es una enfermedad viral grave y potencialmente mortal para los seres humanos, caracterizada por una alta tasa de letalidad que puede alcanzar hasta el 38% o 40% en sus formas más severas. Aunque su peligrosidad reside en la rapidez con la que puede causar insuficiencia pulmonar, el riesgo de contagio masivo es bajo debido a que no se transmite fácilmente entre personas
Sinceramente, como no quieran empezar a matar viejos, no entiendo a santo de que hacen esto
Te recuerdo que aparte de la porra de seres humanos en riego vital hay también 14 españoles.
Si el punto de la UE mas cercano con medios suficietes para contener y tratar el brote es Canarias no se a que coño estan esperando.
Soy de Tenerife por cierto ... el HUC (donde seguramente puedan acabar) esta a 5 kilómetros de mi casa.