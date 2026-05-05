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España acogerá en Islas Canarias al crucero del hantavirus

El barco está fondeado desde el domingo frente a Cabo Verde, con 88 pasajeros y 59 tripulantes de 23 nacionalidades. Tres pasajeros fallecieron por el virus. El gobierno de España anunció el martes (05.05.2026) que recibirá en las islas Canarias al crucero afectado por un posible brote de hantavirus dentro de "3 a 4 días", pero precisó que aún no se definió qué puerto en concreto acogerá el navío. El MV Hondius está en alerta sanitaria después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) informara el sábado que se sospechaba que un

| etiquetas: crucero , hantavirus , españa , acogera , islas canarias
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43 comentarios
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Comentarios destacados:      
mosfet #3 mosfet
Un plan sin fisuras, ¿No se puede hacer como en la edad media que ya existía la cuarentena? no lo entiendo, cada persona que sale es un posible foco de infección no? ayer leí que estaban contactando con todos los pasajeros del avión donde subió una de las personas afectadas que la acabó palmando.
¿Tanto cuesta tenerlas en cuarentena y proveerles a distancia de lo que necesiten hasta que todo se calme?
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#6 Alcalino
#3 Entiendo que tengas miedo.

Pero igual gente que sabe mas que tu y que yo, y que además tiene información detallada de la situación, ha decidido que la mejor solución es esa.
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mosfet #8 mosfet *
#6 Siendo tan listos cómo somos mira lo que nos pasó con el covid, el ser humano dicen que es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra, además que creo que pueda ser lo suficientemente importarte como para retenerlos en cuarentena, hombre prevenido vale por dos. Leí que justamente es una variante de las pocas o la única que se transmite de humano a humanos, estamos hablando de que igual ya se ha salido de control con el avió ese donde subió una persona afectada, en un avión lo veo fácil el contagiarse, igual ya es tarde.
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#11 Leon_Bocanegra
#8 del COVID no se sabía prácticamente nada , del hantavirus se sabe todo, y por supuesto se saben las vías de contagio
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#38 Meneante56
#11 ¿que no se sabia nada de un coronavirus? Por favor.
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#43 Leon_Bocanegra
#38 no, no se sabía nada y sobre todo no se sabían las vías de contagio. De hecho no sé supieron hasta mucho tiempo después. Y no estoy hablando por hablar, la pandemia me pilló trabajando en una UCI.
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#12 Alcalino
#8 "estamos hablando de que igual..."

Estamos cuñadeando.
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mosfet #32 mosfet
#12 No entiendo tu postura la verdad, no es un cuñadeo, mira:

www.antena3.com/noticias/mundo/oms-rastrea-mas-80-pasajeros-caso-hanta

www.elmundo.es/ciencia-y-salud/salud/2026/05/05/69fa3021e4d4d89e6a8b45

80 personas están siendo rastreadas
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#14 Edwin.r
#8 es una vergüenza. Al mando tenemos a monos de feria. Ya con el covid china había confinado a la población y aquí nosotros aguantando porque había que hacer la marcha del 8M y total porque nos creemos más listos que ellos y así nos va
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#23 Leon_Bocanegra
#14 todavía seguimos con esa mierda? Los cibervoluntarios de la derecha sois incombustibles
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mosfet #30 mosfet
#14 Priman los intereses políticos por encima de la protección de la población, aquí en Valencia aún estamos calientes con lo de la Dana porque nadie tuvo cojones para subir el nivel de alerta, la Generalitat no lo subió por no quedar como unos ineptos que no podían controlar la situación y el estado central pues porque supongo que tendrían miedo de que les tachasen de dictadores que se entrometían en otras comunidades. Por eso tengo cero confianza en las instituciones, las decisiones se toman en función del coste político y no desde el punto de visto de qué es más importante para las personas.
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#35 Brutomecanico
#14 Es curioso como a los de tu linea ya se os nota en el léxico y las expresiones usadas. Trabajo en ayuda al cliente y recibo muchas llamadas, detecto en tus dos lineas de texto al menos dos instancias de expresiones repetidas que me dicen clientes que acaban mentando a pedro sanchez. ¿Salís a la calle o todo el estímulo externo lo recibís a través de whatsapp? Porque estáis como hipnotizados.
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#20 Usuario22
#8 tranqui, respira, toma aire.
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#39 milestone
#8 si supieras de todas las miserias del dia a dia que no salen en prensa igual no salías de casa...
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mosfet #42 mosfet
#39 Joder eso me hace pensar que deberías ser más paranoico aún de lo que soy
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UnoYDos #9 UnoYDos
#6 Eso es una falacia de autoridad. SI hay información que defienda una posición lo que tienen que hacer es darla, no esperar que hagamos un acto de fe.
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#13 Alcalino
#9 La información está libremente disponible, pero hay que hacer el trabajo de buscarla.

Si esperas que la información te la de un periodista de antena 3 "a plato servido", espera sentado.
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UnoYDos #19 UnoYDos *
#13 Traducción: ¿Como osas pedir evidencias de lo que digo plebeyo?

Lo que me faltaba, tener que buscar yo la información para defender tu postura y no la mía. Suerte reinventando como funciona el mundo. Yo no le estoy pidiendo nada a Antena3, se lo pido al que esta defendiendo esa postura.
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#24 Alcalino *
#19 traducción equivocada.

tu has dicho: "SI hay información que defienda una posición lo que tienen que hacer es darla" refiriéndote a ellos, no a mi.

Y has pasado de que "ellos" te den la información a plato servido.... a que YO te de la información a plato servido.

El problema es que quieres que, quien sea, te de la información a plato servido, para no tener que buscarla tu.
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UnoYDos #27 UnoYDos
#24 Te enseño a sumar 1+1 que veo que te cuesta.
A3: Suelta mierda de argumento
Tu: Aceptas el argumento asumiendo que lo que dice es cierto-
¿quien comete la falacia? Tu. Seguimos
TU en Meneame: Sueltas el argumento como si fuese tullo, no dices nada de a3, es algo que te sacas de la manga luego
YO: Eso es una falacia
De nuevo, ¿quien comete la falacia? Tu.

Sigue tergiversando los hechos, y sigue empeñado en que soy yo quien tiene que defender tu postura, me da igual. Te dejo con tu mundo de yupi donde en un debate es la otra parte la que tiene que defender tus argumentos. A la caja de los genios. Tu no vienes a debatir (buscar la verdad) tu vienes a tener razón. Te dejo con tus miserias.
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Yoryo #26 Yoryo
#6 JAJAJAJAA Te recuerdo que la gente que sabe más que nosotros dijeron de la epidemia que en España no serian más de 3 o 4 casos, para fiarse de algunos de los que dicen "saber más" que el resto :troll:
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mosfet #37 mosfet
#26 Seguro que le pondrán coto a esto y no llegará a tanto pero es como dices, no te puedes fiar mucho, de momento están buscando a las 80 personas del avión:
www.elmundo.es/ciencia-y-salud/salud/2026/05/05/69fa3021e4d4d89e6a8b45
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powernergia #16 powernergia
#3 "¿No se puede hacer como en la edad media que ya existía la cuarentena? "

Harán lo que los que saben de esto digan que hay que hacer.
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mosfet #28 mosfet
#16 Ojalá pudiese vivir tan feliz, ya sabes que uno de los infectados cogió un avión.... si estornudó, o tocó a alguien, y el bicho llegó a otra persona pues ya la hemos liado.
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Yoryo #29 Yoryo
#16 Te recuerdo que la ciencia si se mezcla con la política crea monstruos y actualmente al timón no está la ciencia. Por si quieres un ejemplo de no hace mucho.


youtu.be/vCcba3l62vY?si=zyul4QnafPP5I78Q
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#21 Brutomecanico
#3 Ayer en qué eras experto?
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mosfet #41 mosfet
#21 Ayer? en nada, y hoy? en nada tampoco, ¿eso me impide opinar que deberían de hacer una cuarentena en lugar de tener que estar ahora buscando a los 80 pasajeros? www.elmundo.es/ciencia-y-salud/salud/2026/05/05/69fa3021e4d4d89e6a8b45

Si de esos 80 hay varios que han estado visitando , sobando o toqueteando a otras tantas personas les decimos que se pongan en contacto contigo que seguro tienes la respuesta a ver que hacen, o igual opinas que lo mejor es dejarlo estar y que se contagie quien tenga que contagiarse verdad?
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UnMeroEspectador #15 UnMeroEspectador *
Con los protocolos adecuados y cuarentena así como análisis del pasaje no tiene porque pasar nada. Quedará para experiencia de los sanitarios el tratar estas crisis cuando nos ocurra más adelante, eso es un valor muy grande que no se paga con dinero.
Los virus con estas letalidades no provocan grandes focos de contagio porque los huéspedes están visiblemente enfermos, se les aísla y/o fallecen, como el ébola y otros virus con alta letalidad.
En este caso los equipos de soporte vital y apoyo respiratorio pueden ser la diferencia entre la vida y la muerte para las personas afectadas.
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#22 Brutomecanico
#15 Exaaaaacto
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Yoryo #33 Yoryo
#15 Entiendo, para entrenar al sistema público de salud :troll:

Pues le podríamos declarar la guerra a Israel y entrenar 24/7 para la próxima WWIII
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#25 Leon_Bocanegra *
Toma ya, resulta que he reportado el comentario #_14 por bulo , y no me he dado cuenta de quitar lo de ignorar al usuario que viene por defecto. Ahora no lo puedo designorar en 30 días.

@imparsifal deberíais meter mano en eso de que salga marcado por defecto ignorar al usuario cuando se reporta un comentario.
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Pacman #1 Pacman
En que quedamos?
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CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
al menos es una isla, que por falta de queroseno no salgan aviones por si aca :troll: por ahi he leido que se han tenido que llevar al medico del barco zumbando para canarias porque esta bastante jodido.
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josde #7 josde
#2 Según parece es verdad, el medico esta en las ultimas.
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pitercio #36 pitercio
Al menos de momento no ha salido ningún salvaje a proponer soluciones criminales.
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#40 Alcalino *
ya que estamos aprendiendo a sumar, vamos a seguir: :shit:

Pongamos que un juez acaba un juicio, y emite una sentencia, la sentencia es PUBLICA, pero llena de tecnicismos.

Lo habitual es que algún periodista se lea la sentencia y publique un resumen para que el común de los mortales la entiendan, o sea, "a plato servido"

Imaginemos que un periodista hace un mal resumen, omitiendo información deliberadamente, tal vez con la intención de provocar alarma social, y clicks en la web. A…   » ver todo el comentario
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Mesopotámico #5 Mesopotámico
Segun gemini

El hantavirus es una enfermedad viral grave y potencialmente mortal para los seres humanos, caracterizada por una alta tasa de letalidad que puede alcanzar hasta el 38% o 40% en sus formas más severas. Aunque su peligrosidad reside en la rapidez con la que puede causar insuficiencia pulmonar, el riesgo de contagio masivo es bajo debido a que no se transmite fácilmente entre personas

Sinceramente, como no quieran empezar a matar viejos, no entiendo a santo de que hacen esto
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ur_quan_master #10 ur_quan_master
#5 ¿Humanidad básica?
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Mesopotámico #17 Mesopotámico
#10 Humanidad basica, de un crucero que vale por barba 25000 pavos, que se lo paguen ellos
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ur_quan_master #18 ur_quan_master *
#17 Nadie dice que no lo paguen. Es más espero que se cobre a la compañía, pasajeros, aseguradoras o a quien corresponda.
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Yoryo #31 Yoryo
#18 JAJAJAJAJAJAJAJ Tu no conoces como funciona el capitalismo, le llenan los bolsillos al político responsable y el tratamiento+estancia hospitalaria la pagamos con el IRPF. Y da lo mismo que en la Moncloa este una gaviota o una rosa, el resultado es el mismo.
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oceanon3d #34 oceanon3d *
#5 Pues es fácil ... tu mismo lo has pegado: "el riesgo de contagio masivo es bajo debido a que no se transmite fácilmente entre personas" No es un virus aereo como el Covid para los mas cuñados.

Te recuerdo que aparte de la porra de seres humanos en riego vital hay también 14 españoles.

Si el punto de la UE mas cercano con medios suficietes para contener y tratar el brote es Canarias no se a que coño estan esperando.

Soy de Tenerife por cierto ... el HUC (donde seguramente puedan acabar) esta a 5 kilómetros de mi casa.
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#4 pirat
Salen a tripulante y pico por pasajero.
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menéame