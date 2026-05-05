España acogerá en Islas Canarias al crucero del hantavirus

El barco está fondeado desde el domingo frente a Cabo Verde, con 88 pasajeros y 59 tripulantes de 23 nacionalidades. Tres pasajeros fallecieron por el virus. El gobierno de España anunció el martes (05.05.2026) que recibirá en las islas Canarias al crucero afectado por un posible brote de hantavirus dentro de "3 a 4 días", pero precisó que aún no se definió qué puerto en concreto acogerá el navío. El MV Hondius está en alerta sanitaria después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) informara el sábado que se sospechaba que un