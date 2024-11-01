Las claves del acuerdo en Aragón entre PP y Vox: no a los menores migrantes, el 'español primero' y freno a las renovables

Los populares aceptan las tesis de la extrema derecha en la gestión de la inmigración y, a diferencia del pacto extremeño, incluyen aspectos como la limpieza del Ebro. El nuevo programa es mucho más duro que el suscrito entre las dos formaciones en el verano de 2023.
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2. Un partido político será declarado ilegal cuando su actividad vulnere los principios democráticos, particularmente cuando con la misma persiga deteriorar o destruir el régimen de libertades o imposibilitar o eliminar el sistema democrático, mediante alguna de las siguientes conductas, realizadas de forma reiterada y grave:
a) Vulnerar sistemáticamente las libertades
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