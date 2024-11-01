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Las claves del acuerdo en Aragón entre PP y Vox: no a los menores migrantes, el 'español primero' y freno a las renovables

Las claves del acuerdo en Aragón entre PP y Vox: no a los menores migrantes, el 'español primero' y freno a las renovables

Los populares aceptan las tesis de la extrema derecha en la gestión de la inmigración y, a diferencia del pacto extremeño, incluyen aspectos como la limpieza del Ebro. El nuevo programa es mucho más duro que el suscrito entre las dos formaciones en el verano de 2023.

| etiquetas: claves , acuerdos , pp , vox , no , español , primero , frenó , renovables
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11 comentarios
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Comentarios destacados:    
mente_en_desarrollo #6 mente_en_desarrollo
Sobre estos acuerdos, sobre todo la parte de "priorizar nacionales", solo diré que la ley de partidos dice esto:

2. Un partido político será declarado ilegal cuando su actividad vulnere los principios democráticos, particularmente cuando con la misma persiga deteriorar o destruir el régimen de libertades o imposibilitar o eliminar el sistema democrático, mediante alguna de las siguientes conductas, realizadas de forma reiterada y grave:

a) Vulnerar sistemáticamente las libertades

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6 K 56
luspagnolu #1 luspagnolu
Español,sí; renovables, no. PP y VOX, siempre pensando en los problemas reales de los españoles, siempre en el progreso.
1 K 27
Mauro_Nacho #11 Mauro_Nacho
#1 En España es como en EE.UU., tenemos mucho petróleo.
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#4 HangTheRich
curioso que en esos programas dice de "derogar las leyes ideologicas de la izquierda" cuando todo el programa es ideologico.
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DayOfTheTentacle #7 DayOfTheTentacle
#5 en serio lo pregunto... los problemas no desaparecen ignorándolos y las medidas que pone la noticia son poco claras y no se si depende de ellos.
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DayOfTheTentacle #3 DayOfTheTentacle
No a los menores migrantes... ok....... ¿qué van a hacer?
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#5 HangTheRich
#3 primero se empieza excluyendolos y termina en hornos. ya conocemos la historia
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Andreham #8 Andreham
#3 Esperar a que se conviertan en delincuentes para vender su relato.

No hay puntada sin hilo.
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gale #9 gale *
Cuanto más católicos, más egoístas y racistas. No sé que escuchan cuando van a misa.
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#10 luckyy
En un momento empírico como el que estamos viviendo con la energia, que vengan a decir renovables , no; me parece sorprendente que la gente les crea
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asbostrusbo #2 asbostrusbo
Parece un acuerdo firmado por el mismísimo Trumpetas. Deben estar orgullosos!
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menéame