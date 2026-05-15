Un ciudadano británico es detenido en un bar de Milán tras romper su cuarentena por hantavirus y regresa al hospital

El hombre había viajado en el mismo vuelo que una de las víctimas del brote de hantavirus del crucero. Un ciudadano británico, de unos 60 años, y otra persona fueron localizados en un bar de Milán pese a encontrarse bajo una orden de cuarentena obligatoria. Tras la intervención de las autoridades, ambos fueron trasladados al hospital Luigi Sacco. El hombre debía permanecer aislado hasta el 6 de junio como medida preventiva, después de haber coincidido en el mismo vuelo con una de las personas fallecidas por hantavirus, según ha informado