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Un ciudadano británico es detenido en un bar de Milán tras romper su cuarentena por hantavirus y regresa al hospital

Un ciudadano británico es detenido en un bar de Milán tras romper su cuarentena por hantavirus y regresa al hospital

El hombre había viajado en el mismo vuelo que una de las víctimas del brote de hantavirus del crucero. Un ciudadano británico, de unos 60 años, y otra persona fueron localizados en un bar de Milán pese a encontrarse bajo una orden de cuarentena obligatoria. Tras la intervención de las autoridades, ambos fueron trasladados al hospital Luigi Sacco. El hombre debía permanecer aislado hasta el 6 de junio como medida preventiva, después de haber coincidido en el mismo vuelo con una de las personas fallecidas por hantavirus, según ha informado

| etiquetas: ciudadano , britanico , bar , milanr , ompe , cuarentena , hantavirus
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11 comentarios
8 2 0 K 106 actualidad
josde #1 josde
La que ha podido liar el subnormal britanico, tenia que permanecer en cuarentena hasta el 6 de junio se escapo y se fue de copas.
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Cehona #5 Cehona
#1 El problema es ser tan laxos. Ya lo vimos en Madrid con el confinamiento y Ayuso animando a los catetanos a romperlo.
Chapeau por el protocolo en España.
Confinados todos en un hospital.
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#9 Eukherio
#5 ¿Cuántos bares no pillaron abiertos durante los confinamientos? ¿Cuántos no se lo saltaban con cualquier excusa peregrina? Si tuviésemos que depender de la responsabilidad individual ya estaríamos todos muertos y enterrados.
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josde #11 josde
#5 Si este estaba en un hospital pero nadie los debía vigilar.
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Sr.No #10 Sr.No
#1 pues lo que debería hacer es pasar su cuarentena y luego esperar (vigilado) a que en la "cuarentena" de Milán no aparezca ningún caso público de contagio. Si aparece, la justicia podrá cargar contra él.
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josde #8 josde
#7 Pues esta por todos lados, y de un Ingles se puede esperar todo con tal de beberse unas pintas.
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#2 Leclercia_adecarboxylata
Algo raro huele aquí.
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#7 Leclercia_adecarboxylata
#4 No, si no digo que no, me creo la noticia, sólo que me resulta raro.
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Priorat #3 Priorat
A veces hecho de menos no vivir en un régimen como el chino. Muchas veces. Ya además ya he estado varias veces en China. Lo cual también ha hecho que encima le tenga cierto aprecio.
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#6 ManTK
Hay que hacer hospitales con balcones.
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menéame