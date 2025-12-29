edición general
El cirujano acusado de violar a una paciente en Murcia afirma que “el movimiento de vaivén lo hago en todas las liposupcciones”

El cirujano acusado de violar a una paciente en Murcia afirma que "el movimiento de vaivén lo hago en todas las liposupcciones"

Durante su explicación llega a afirmar que en el vídeo hace movimiento de vaivén, que lo hace en todas las liposucciones, y que este “depende de cómo tengas los pies, si es de cara a la paciente o de lado, que a veces hay que coge posiciones extrañas, pero que ese movimiento es habitual”. El facultativo insiste en que no tenía intención de huir y que las medias de compresión que usa le hubieran impedido bajarse los pantalones

#8 mancebador
#5 Si, hasta que no se demuestre la presunta violación, lo es.
3
#10 Cabre13
#4 Yo no soy tan gilipollas de desear que te violen para que veas cómo eso te traumatiza más que una denuncia falsa.
2
#15 Andrej *
#10 no me refería a eso, sino a que lo denunciaran falsamente. Errejón, por ejemplo, sabe que la suya no es una denuncia falsa, y que cometió un delito de agresión sexual.
2
#16 Tensk
#10 Yo no me atrevería a asegurar que uno es peor que otro. Una denuncia, por falsa que fuese después, te hace daño y siempre te queda el "bueno, bueno, si lo denunciaron sería por algo". Eso a la larga.

A la corta por lo pronto ya te han dejado sin trabajo (hablo en general, no por este) puesto que has "abandonado" tu puesto al estar en la cárcel, te van a mirar mal, te va a afectar a tus relaciones familiares y de amistades, si eres autónomo te pueden joder la vida al…   » ver todo el comentario
2
#17 Andrej
#16 probablemente ya hayan arruinado su carrera, además que ya hay fotos publicadas.
2
#22 Tensk
#17 Las fotos la verdad, lo poco que vi, es que no es que me den lugar a mucha opción a que me parezca inocente, pero sí, una denuncia falsa puede ser gravísima.

Y si lo comparamos con la posible sanción, si la hay, en caso de que se vaya a por el que denuncia falsamente... en fin.
0
#2 Andrej *
si es inocente, el daño moral que le han causado podría ser incluso superior al del delito que se persigue.
7
#3 MiguelDeUnamano
#2 Claro que sí, campeón. Una denuncia falsa es mucho peor que una violación, hay que joderse.
6
#4 Andrej
#3 espero que algún día lo compruebes para que puedas dar fe.
5
#14 entidá_desconocida
#3 Es que para #0 (hoy Andrej, pero también conocido como gordos/xantal/Paperboy/etc., ya que cambia de nombre varias veces al mes) cualquier agresión sexual no debería castigarse siquiera, ya que para el "solo" es un "delito moral".

Le verás defender esto con un mayor interés en aquellos envíos en los que la víctima es menor, por lo que sea...

Le verás defender esto con un mayor interés en aquellos envíos en los que la víctima es menor, por lo que sea...

En su anterior cuenta, cuando disimulaba menos, tiene comentarios repugnantes como: «Un delito que no causa daño es un delito moral. Si el esteticista es mujer no solo no le causa daño sino que le causa placer» (en un envío en el que habían abusado de un menor de 12 años: www.meneame.net/story/detienen-esteticista-masturbar-cliente-12-anos-m).
2
#19 josiahallen
#3 Mira. Aquí un negacionista de las denuncias falsas.
0
#5 Josecoj
#2 Es inocente??? Pero tú que coño sabes para afirmarlo tan alegremente?
2
#6 Andrej *
#5 no lo sé, por eso es un si condicional. No hay afirmación ninguna
0
#7 MoñecoTeDrapo
#5 Ha usado una frase en forma condicional. :clap:
1
Josecoj #13 Josecoj *
#7 Lo ha editado después de mi comentario
0
#18 MoñecoTeDrapo
#13 en realidad, no, porque el tiempo de edición es de 4 minutos, menor que los tiempos entre respuestas, pero seguramente hayas respondido al comentario sin darte cuenta que lo había editado.
Aunque tampoco es para ponerse así de exacerbado que presuma la inocencia del médico, y más a la vista de lo que alega.
1
#20 josiahallen
#5 Debes ir a aprender a leer. Eso, y aprender lógica.
0
#23 VFR
#5 si no es culpable es inocente
0
#9 Bottle
De se folla a todas las pacientes en #1 a si es inocente en #2...
Eso sí que es dar bandazos..
2
#11 Andrej *
#9 tengo opiniones para todos los gustos. :troll:

no has entendido nada



no has entendido nada
0
#12 mstk
#1 #2 Se te olvido cambiar de usuario. Parece que este mes no cobras.
1
#21 Borgiano
Es todo tan absurdo que me decanto por dar credibilidad a la versión del cirujano.
1
#1 Andrej *
o sea, que se folla a todas las pacientes...
0

