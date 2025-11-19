·
Cinco familias musulmanas logran en Mallorca que sus hijos tengan clases de Islam en el colegio, incluso en uno católico
Ante el "silencio" de la Consejería de Educación, el TSJ de Baleares estimó parcialmente el recurso al violarse un derecho fundamental
www.elespanol.com/reportajes/20251119/madre-musulmana-reclama-derecho-
etiquetas:
:
educacion
,
islam
,
mallorca
actualidad
20 comentarios
actualidad
Comentarios destacados:
#1
kevers
*
Ahí ahí, querían caldo, que tomen dos tazas....
5
K
73
#12
Pertinax
#1
Unos por otros, la casa sin barrer.
0
K
14
#20
Ultron
#1
El problema lo tenemos los que no queremos caldo de ningún tipo. Doble taza también para nosotros
0
K
7
#15
Aitr
#13
Llamalo problema, llamalo oportunidad.
Hay una religión que está en horas bajas y en vez de aprovechar y retirarla del todo (o dejar que se extinga por inercia propia) vamos a dejar que entre otra que nos va a costar eliminar. Pero, como dicen por ahí arriba, toma dos tazas...
2
K
30
#16
stigmata
Esto es penoso. Las religiones fuera de los colegios, de los hospitales y demás.
El que quiera religion en su casa o en la iglesia y que se sustente de su propio bolsillo.
2
K
28
#18
pepel
Relacionada:
www.meneame.net/story/madre-musulmana-exige-tribunales-derecho-hijo-re
0
K
20
#4
Enésimo_strike
A mi me sale muro de pago
1
K
18
#11
Esfingo
Que bien a pagar el doble por seguir manteniendo la asignatura chorra.
1
K
16
#2
cenutrios_unidos
Como tiene que ser. O follamos todos o el monaguillo al rio.
1
K
16
#6
Aitr
#2
Triste noticia. El monaguillo al rio es lo que deberíamos pedir y celebrar pero en vez de sacar una, meten otra. Lamentable...
3
K
34
#3
desastrecolosal
Cuantos gobiernos del PP y del PSOE han pasado ya? Y aun siguen las clases de religión en los colegios
Españistan!
1
K
15
#5
oscarcr80
Con independencia de que nos guste o no. Legalmente hablando tienen razon.
Aqui el art. 27. 3 de la Constitución española.
Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.
1
K
15
#7
cenutrios_unidos
#5
Yo creo en Satan y su infinita oscuridad.
3
K
29
#8
Peka
#7
El inicio y verdadero es el monstruo del spaghetti volador. Ramen.
2
K
28
#9
Aitr
#5
Donde pone que tenga que ser en la escuela? En su casa o en el chiringuito que sea que reciban lo que quieran, tanto unos como otros. Lo pregunto desde el desconocimiento.
2
K
29
#10
solojavi
#5
Y hasta hoy en este país no se impide, el problema está en meter magia potagia en un centro educativo.
2
K
26
#13
Andreham
#10
Creo que el problema es que sólo ha habido debate "real" cuando ha querido otro grupo meternos su magia potagia en un centro educativo.
0
K
8
#14
dclunedo
Pues propongo que los profesores de Islam los elijan entre miembros de VOX.... le iba a salir el tiro por la culata....
0
K
7
#17
burgerconqueso
Triste noticia… si nos parecia mal la religión Católica en las escuelas, nos vamos a cagar con esa religión que reparte tanta paz e igualdad, sobre todo entre las mujeres y homosexuales.
Han abierto la puerta y a la larga habrá mucho arrepentimiento… todo por no prohibir cualquier religión en centros publicos y concertados.
0
K
7
#19
Natxelas_IV
Y cuando sean muchos y tengan un partido político propio, pedirán la sharía.
Pero el PSOE piensa que los musulmanes que llegan a España van a votar a un partido que apoya el matrimonio gay, el aborto y el feminismo, porque... patatas, tal vez?
Definitivamente: porque patatas.
0
K
7
Ver toda la conversación (
20
comentarios)
Hay una religión que está en horas bajas y en vez de aprovechar y retirarla del todo (o dejar que se extinga por inercia propia) vamos a dejar que entre otra que nos va a costar eliminar. Pero, como dicen por ahí arriba, toma dos tazas...
El que quiera religion en su casa o en la iglesia y que se sustente de su propio bolsillo.
Españistan!
Aqui el art. 27. 3 de la Constitución española.
Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.
Han abierto la puerta y a la larga habrá mucho arrepentimiento… todo por no prohibir cualquier religión en centros publicos y concertados.
Pero el PSOE piensa que los musulmanes que llegan a España van a votar a un partido que apoya el matrimonio gay, el aborto y el feminismo, porque... patatas, tal vez?
Definitivamente: porque patatas.