Cinco detenidos en Córdoba por una oleada de robos de balizas V-16 en vehículos aparcados

La Policía Nacional ha detenido en Córdoba a varias personas por la presunta autoría de delitos de robo con fuerza en interior de vehículos en el marco de un dispositivo policial llevado a cabo para la prevención de dicha modalidad delictiva, constándole a una de las personas detenidas una reclamación policial por la comisión de otro delito contra el patrimonio. Según ha informado este miércoles la Comisaría, ante los diversos robos que han estado afectando a los vehículos en algunas zonas de la ciudad, la Policía Nacional puso en marcha...