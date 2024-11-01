edición general
Cinco detenidos en Córdoba por una oleada de robos de balizas V-16 en vehículos aparcados

La Policía Nacional ha detenido en Córdoba a varias personas por la presunta autoría de delitos de robo con fuerza en interior de vehículos en el marco de un dispositivo policial llevado a cabo para la prevención de dicha modalidad delictiva, constándole a una de las personas detenidas una reclamación policial por la comisión de otro delito contra el patrimonio. Según ha informado este miércoles la Comisaría, ante los diversos robos que han estado afectando a los vehículos en algunas zonas de la ciudad, la Policía Nacional puso en marcha...

6 comentarios
#4 Pitchford
Todos los vehículos afectados presentaban alguna puerta forzada o un cristal fracturado, encontrando el interior dañado y revuelto. Entre los objetos sustraídos y denunciados por los propietarios, además de objetos personales, destaca la baliza V-16.

Sacan 20 euros y hacen daños por 200. Menuda lacra..
Pacman #3 Pacman
Por la porquería de la baliza, que vale 30€, te joden una luna o una puerta

Asco de gente
#5 rystan
#3 Ni siquiera te sirve el no tenerla en el coche, ya que eso los ladrones no lo saben.
#2 Borgiano
Pinta a caso aislado. Circulen, por favor.
#6 Almirantecaraculo
#2 que va, comienza a ser preocupante. Quizá deberías hacértelo mirar.
mono #1 mono
Lo que faltaba
