Científicos de Stanford vinculan el lupus con un virus que casi todos los humanos portan

Unas cinco millones de personas en todo el mundo padecen lupus, una enfermedad en la que el sistema inmunitario ataca el contenido de los núcleos celulares. Ahora, un equipo científico vincula el desarrollo de esta enfermedad con un virus que casi todos los humanos portan: el de Epstein-Barr (VEB). Esta asociación lleva años apuntándose pero este estudio es el 1.º, según científicos de Stanford Medicine (Estados Unidos), que demuestra el mecanismo por el cual se produce: la clave está en una pequeña fracción de las células B y sus alteraciones.

JanSmite #1 JanSmite
Es el mismo virus que se asocia con la esclerosis múltiple, y con otras enfermedades autoinmunes más.
sorrillo #2 sorrillo
Nunca es lupus.
frg #3 frg
#2 Si no fuera por House eso del Lupus no nos diría nada. ¿Alguien conoce a alguien que haya padecido Lupus?
ingenierodepalillos #4 ingenierodepalillos
#3 Homo homini lupus
frg #5 frg *
#4 Creí que era viejo, pero nunca recibí clases de latín ...
#6 Vamohacalmano
#4 Amanitas faloide, opus dei vade retro
