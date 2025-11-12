Científicos de Stanford vinculan el lupus con un virus que casi todos los humanos portan

Unas cinco millones de personas en todo el mundo padecen lupus, una enfermedad en la que el sistema inmunitario ataca el contenido de los núcleos celulares. Ahora, un equipo científico vincula el desarrollo de esta enfermedad con un virus que casi todos los humanos portan: el de Epstein-Barr (VEB). Esta asociación lleva años apuntándose pero este estudio es el 1.º, según científicos de Stanford Medicine (Estados Unidos), que demuestra el mecanismo por el cual se produce: la clave está en una pequeña fracción de las células B y sus alteraciones.