China barre en el ranking mundial de patentes: ya concentra casi la mitad

Hasta hace no mucho, hablar de innovación tecnológica era hablar de Silicon Valley, de laboratorios alemanes o de la ingeniería japonesa. Pero ese mapa ha cambiado. En 2024 se registraron 3,7 millones de solicitudes de patentes en todo el mundo, y casi la mitad proceden de un único país: China. El dato no solo impresiona por su volumen, sino por lo que representa. Porque lo que antes se asociaba con producción en masa, ahora lidera la carrera global por registrar ideas.