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China asegura haber creado un reloj tan preciso que pronto podría redefinir el tiempo tal y como lo conocemos

China asegura haber creado un reloj tan preciso que pronto podría redefinir el tiempo tal y como lo conocemos

Este reloj óptico de estroncio necesitaría 30.000 millones de años de funcionamiento para acumular un error de un segundo. Contabiliza el tiempo con hasta 19 decimales. Un reloj tan preciso como el descrito sirve para mejorar la navegación por satélite, sincronizar redes y telecomunicaciones, estudiar cambios minúsculos en la gravedad y avanzar en física fundamental, además de sentar las bases para redefinir oficialmente el segundo, lo que impactaría en prácticamente todas las tecnologías que dependen de una medición del tiempo ultraestable.

| etiquetas: china , creado , reloj , preciso , redefinir , tiempo
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11 comentarios
10 2 0 K 182 ciencia
perrico #1 perrico
Vaya mierda de titular.
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MoñecoTeDrapo #4 MoñecoTeDrapo
#1 No tanto. Ahora el tiempo (concretamente el segundo) se define por el atomo de cesio. Esto puede hacer que se defina por el de estroncio.
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ombresaco #5 ombresaco
#4 podria ser, pero "contabiliza el tiempo con hasta 19 decimales" es una expresión terrible para "el reloj ha alcanzado un nivel de incertidumbre de 9,2 × 10⁻¹⁹ y una estabilidad de 6,3 × 10⁻¹⁹ "
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MoñecoTeDrapo #9 MoñecoTeDrapo *
#5 pero hablaban del titular
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Spirito #2 Spirito
¿Y?

¿Me tomo el café mañanero aproximado mañana o no?

Pregunto.
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obmultimedia #3 obmultimedia
Es tan preciso que te da la hora ayer.
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jonolulu #6 jonolulu
Estamos todavía a 25 órdenes de magnitud del Tiempo de Planck.
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Asimismov #8 Asimismov *
Precision exactitud, las dos caras de la misma medida:  media
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Urasandi #10 Urasandi
#8 eso confunde precisión con sesgo.
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Asimismov #11 Asimismov
#10 No lo pillo, estoy mayor.
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menéame