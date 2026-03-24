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El CGPJ ordena seguir investigando las quejas de Bolaños contra el juez Peinado

El CGPJ ordena seguir investigando las quejas de Bolaños contra el juez Peinado

La comisión le ha pedido que complete las diligencias para determinar si procede abrir un expediente disciplinario al juez

| etiquetas: juez , peinado , cgpj
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4 comentarios
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josde #2 josde
Querían cerrar la investigación y le ha salido mal la jugada.
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#4 Tunguska08Chelyabinsk13
Que investiguen hasta septiembre, y luego cierren al jubilarse porque ya no proceden...
1 K 32
Esteban_Rosador #1 Esteban_Rosador *
Tampoco me hago muchas ilusiones, pero al menos siguen investigando.

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www.meneame.net/story/autoridad-disciplinaria-poder-judicial-pide-arch
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Falk #3 Falk
No pasa nada. Si sale algo, simplemente se jubilara... El daño ya está hecho
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menéame