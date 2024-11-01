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La autoridad disciplinaria del Poder Judicial pide archivar cuatro denuncias contra Peinado por sus excesos y errores

La autoridad disciplinaria del Poder Judicial pide archivar cuatro denuncias contra Peinado por sus excesos y errores

El Promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) rechaza expedientar al juez Juan Carlos Peinado tras investigar las cuatro quejas que recibió hace meses por su forma de instruir dos casos con repercusión política. La Comisión Permanente del órgano —el llamado 'núcleo duro'— analizará en su sesión de este martes si acepta el criterio del Promotor o si, por el contrario, le corrige y le obliga a abrir un expediente al magistrado.

| etiquetas: justicia , peinado , denuncias , cgpj
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4 comentarios
5 1 0 K 59 actualidad
JackNorte #1 JackNorte
Cuando se conocen excesos y errores y no hay penalizacion, lo raro es que no sigua ese camino.
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Javi_Pina #2 Javi_Pina
El que pueda hacer que haga
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comadrejo #3 comadrejo
Pues nada, a dejar libres a mas triples asesinos y a saqueadores de la EMT, que es gratis.
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oceanon3d #4 oceanon3d *
El CGPJ dejo de ser un órgano de control hace muchos años; es una agencia de colocación de afines entre luchas soterradas.
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