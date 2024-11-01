Ceuta y Melilla están en territorio marroquí, según Estados Unidos

Se ha difundido un texto de una comisión de la cámara de representantes alentando al secretario de Estado, Marco Rubio, para que promueva un acuerdo diplomático entre Marruecos y España "sobre el estatus futuro de Ceuta y Melilla", lo que implica que no está conforme con la situación actual de las dos ciudades autónomas y se acerca a las tesis anexionistas del reino alauí.