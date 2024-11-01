Ceuta y Melilla están en territorio marroquí, según Estados Unidos

Se ha difundido un texto de una comisión de la cámara de representantes alentando al secretario de Estado, Marco Rubio, para que promueva un acuerdo diplomático entre Marruecos y España "sobre el estatus futuro de Ceuta y Melilla", lo que implica que no está conforme con la situación actual de las dos ciudades autónomas y se acerca a las tesis anexionistas del reino alauí.
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Yo más bien diría que Marruecos está en territorio de Ceuta y Melilla.
Melilla es española desde 1497 (conquistada por Castilla) y Ceuta pasó de Portugal a la Monarquía Hispánica en 1640, siendo ambas ciudades españolas antes de la creación del actual Estado marroquí.
Y la gente votando a los aplaude payasos de por aquí que van de súper patriotas.
y lo mejor es que lo que yo digo es cierto y lo que ellos dicen no
es.wikipedia.org/wiki/República_del_Rif
Edit: Lo tienen mas cerca de lo que pensaba