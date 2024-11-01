edición general
6 meneos
25 clics

Ceuta y Melilla están en territorio marroquí, según Estados Unidos

Se ha difundido un texto de una comisión de la cámara de representantes alentando al secretario de Estado, Marco Rubio, para que promueva un acuerdo diplomático entre Marruecos y España "sobre el estatus futuro de Ceuta y Melilla", lo que implica que no está conforme con la situación actual de las dos ciudades autónomas y se acerca a las tesis anexionistas del reino alauí.

| etiquetas: ceuta , mellilla , marruecos
5 1 5 K -8 politica
9 comentarios
5 1 5 K -8 politica
yoma #3 yoma
Ya, y Gibraltar en territorio español.
Yo más bien diría que Marruecos está en territorio de Ceuta y Melilla. xD xD
Melilla es española desde 1497 (conquistada por Castilla) y Ceuta pasó de Portugal a la Monarquía Hispánica en 1640, siendo ambas ciudades españolas antes de la creación del actual Estado marroquí.
3 K 40
inventandonos #9 inventandonos
#3 De hecho si aceptamos que Ceuta y Melilla son suyas, también habrías que darles Granada :shit:
0 K 10
#5 z1018
Estos payasos no se cansan nunca.

Y la gente votando a los aplaude payasos de por aquí que van de súper patriotas.
2 K 34
#1 unocualquierax
DUPLICADA
2 K 30
eltxoa #4 eltxoa
y la mitad de estados unidos está en territorio español

y lo mejor es que lo que yo digo es cierto y lo que ellos dicen no
0 K 11
#8 luckyy
Los anglos creando otro problema
0 K 10
JosAndres #7 JosAndres
Lo veo y subo: están en territorio del Rif, si Marruecos quiere anexionarse Ceuta y Melilla, igual, España debería abogar por la independencia de la Republica del Rif.

es.wikipedia.org/wiki/República_del_Rif
0 K 9
#2 LunaTiko *
Y por esa regla, Hawai que onda?? Estan en territorio gUSANO?

Edit: Lo tienen mas cerca de lo que pensaba :shit:
0 K 7
MyNameIsEarl #6 MyNameIsEarl
Estados Unidos cómo buen "imperio" en decadencia, se intentará llevar a todo y todos por delante antes de destruirse el solo.
0 K 7

menéame