CEOE Palencia reclama agilidad administrativa urgente y regularización rápida de inmigrantes para paliar la falta de mano de obra en la construcción

presidente de CEOE Palencia, Ignacio Carrasco reclamó hoy agilidad administrativa “urgente” y la “regularización rápida de inmigrantes" para "paliar la falta de mano de obra en la construcción. Carrasco hizo estas declaraciones recogidas por Ical, durante la celebración del acto de entrega del X Premio a la Trayectoria Empresarial a la empresa palentina Construcciones Lesmes con el apoyo del Banco Sabadell y Red Mediaria.
| etiquetas: inmigración , ceoe
Se deben legalizar 1,5 millones esta década y 5 millones hasta el 2050, según todos onanismos naciones y intenciones, para que el país no haga crak económico.
¿Como van a gobernar en coalicion si la premisa principal de VOX no solo es no permitir la entrada de inmigrantes sino echar a los que están?.
Lo que me temo es que lo van a arreglar con una reforma laboral con nivel 10 de maldad para que todo tipo de tropelías sena posibles… » ver todo el comentario