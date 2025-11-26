CEOE Palencia reclama agilidad administrativa urgente y regularización rápida de inmigrantes para paliar la falta de mano de obra en la construcción

presidente de CEOE Palencia, Ignacio Carrasco reclamó hoy agilidad administrativa “urgente” y la “regularización rápida de inmigrantes" para "paliar la falta de mano de obra en la construcción. Carrasco hizo estas declaraciones recogidas por Ical, durante la celebración del acto de entrega del X Premio a la Trayectoria Empresarial a la empresa palentina Construcciones Lesmes con el apoyo del Banco Sabadell y Red Mediaria.