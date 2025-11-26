edición general
CEOE Palencia reclama agilidad administrativa urgente y regularización rápida de inmigrantes para paliar la falta de mano de obra en la construcción

presidente de CEOE Palencia, Ignacio Carrasco reclamó hoy agilidad administrativa “urgente” y la “regularización rápida de inmigrantes" para "paliar la falta de mano de obra en la construcción. Carrasco hizo estas declaraciones recogidas por Ical, durante la celebración del acto de entrega del X Premio a la Trayectoria Empresarial a la empresa palentina Construcciones Lesmes con el apoyo del Banco Sabadell y Red Mediaria.

Chinchorro
CEOE Palencia, llevároslos a vuestras casas si tanto los queréis.

:troll:
3
decker
CEOE Palencia putos rojos, no?
0
Mountains
#1 Mano de obra barata
1
sorecer
#7 Huir de la pobreza y violencia se llama.
0
oceanon3d
La lectura paralela es PP y VOX es inviable para el país.

Se deben legalizar 1,5 millones esta década y 5 millones hasta el 2050, según todos onanismos naciones y intenciones, para que el país no haga crak económico.

¿Como van a gobernar en coalicion si la premisa principal de VOX no solo es no permitir la entrada de inmigrantes sino echar a los que están?.

Lo que me temo es que lo van a arreglar con una reforma laboral con nivel 10 de maldad para que todo tipo de tropelías sena posibles…   » ver todo el comentario
0
hazardum
Cuando podrian subir los sueldos y probablemente tendrían gente para trabajar al tener mejores condiciones, pues mejor para ellos traer gente de fuera que de momento no tengan muchas más opciones que trabajar por esos salarios, y no suban nunca los mismos.
0
pascuaI
¿Por qué la izquierda, aún viendo cómo es la derecha quien capitaliza la llegada de todos estos inmigrantes (sean negros o latinos) sigue defendiendo que aquí entren millones de extranjeros cada año? Pierdes a tus votantes y encima beneficias a tus contrarios.
0
Andreham
#5 Porque la izquierda tiene principios humanos.
1
pascuaI
#6 Eso puede colar con la gente que llega refugiada de guerras, pero en Marruecos no hay ninguna, que sepamos, ni tampoco en Colombia, Ecuador o Argentina (admitimos Venezuela como la peor dictadura del planeta pero ni siquiera son venezolanos la mayoría de los latinos que vienen a muchas ciudades). Y entonces no sé qué tiene de humano traernos a esas personas para que aquí tiren los sueldos para abajo, o para que sean ellos los que viviendo entre cinco o seis en un piso (que no parece muy humano tampoco) sean los que puedan alquilar vivienda cercana a las ciudades y sean los españoles lo que se tienen que ir a vivir más lejos.
0
Marisadoro
#5 ¿Millones de extranjeros cada año?
0
Chinchorro
#5 Pon un enlace donde la izquierda defenda la entrada de millones de extranjeros cada año, por favor. Porque seguro que no eres un embustero y tienes esos datos.
0

