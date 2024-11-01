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El CEO de Renault, François Provost, no duda: “Es imparable, los coches eléctricos son los mejores para los clientes"

El CEO de Renault, François Provost, no duda: “Es imparable, los coches eléctricos son los mejores para los clientes"

Afirma que la electrificación es imparable y que los coches eléctricos son lo mejor para los clientes no solo por sostenibilidad, sino por su experiencia de uso. Defiende no hacer un “cambio de rumbo” tras las inversiones ya realizadas. Aunque apoya el vehículo eléctrico, rechaza imposiciones políticas y pide una moratoria regulatoria de 10 años para reducir costes. No teme a los fabricantes chinos y apuesta por el libre comercio y la inversión local, aunque pide que las empresas chinas creen joint-ventures con las europeas como hizo China allí

| etiquetas: renault , ceo , coches electricos , clientes
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5 comentarios
3 1 0 K 46 actualidad
Sawyer76 #3 Sawyer76
Si lo dice el CEO me queda claro que no, no son los mejores.
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Ishkar #5 Ishkar
#3 Si lo dice un CEO cuando le están comiendo los chinos es que está desesperado y no hay vuelta atrás
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vertedero_de_rojos #1 vertedero_de_rojos
pero entre los nazis y franceses comeculos de nazis torpedearon décadas su avance, ahora los chinos ps dan por el culo con su pollita, jodeos
1 K 15
#2 Feliberto
"Los coches eléctricos son los mejores para los clientes" pero "Defiende no hacer un cambio de rumbo". No se como no quedan los accionistas para ir y darle una paliza.
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#4 tropezon *
#2 Lo que quiere es que obliguen a los chinos a darles su tecnología para que los coches chinos se fabriquen en las fábricas de renault, si quieren vender en Europa.
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menéame