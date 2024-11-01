El CEO de Renault, François Provost, no duda: “Es imparable, los coches eléctricos son los mejores para los clientes"

Afirma que la electrificación es imparable y que los coches eléctricos son lo mejor para los clientes no solo por sostenibilidad, sino por su experiencia de uso. Defiende no hacer un “cambio de rumbo” tras las inversiones ya realizadas. Aunque apoya el vehículo eléctrico, rechaza imposiciones políticas y pide una moratoria regulatoria de 10 años para reducir costes. No teme a los fabricantes chinos y apuesta por el libre comercio y la inversión local, aunque pide que las empresas chinas creen joint-ventures con las europeas como hizo China allí