El centro para hombres víctimas de violencia sexual de la Comunidad de Madrid atiende a 7 personas en un mes

El Gobierno regional destinará 410.000 euros anuales para garantizar su funcionamiento y la calidad de la atención que prestan ocho profesionales en los ámbitos social, psicológico, sexológico, jurídico y educativo.
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Sale a un tipo que puede atender toda su jornada laboral durante un mes a cada víctima, y aún sobra uno de refuerzo.
Si hiciesen eso con la sanidad, sería la mejor del país o incluso del mundo.
Quiero recordar a la gente que hace chistecitos que históricamente, excepto en las últimas generaciones más jóvenes, los hombres han sido educados en el hecho de que hay que ser fuertes y no hay que quejarse. Es por eso que no me sorprende que la cifra de denunciantes de violencia a manos de su pareja sea pequeña. Del mismo modo que en otros tiempos las mujeres tampoco denunciaban porque "hay que aguantar".
Ya sé que los chicos no lloran y todo eso, pero quizás así puede ir cambiando la cosa. Los más machitos pueden quedarse en casa, nadie les obliga a ir
Sien entrar en la desigualdad existente entre las ayudas, e incluso los incentivos perversos.