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El centro para hombres víctimas de violencia sexual de la Comunidad de Madrid atiende a 7 personas en un mes

El Gobierno regional destinará 410.000 euros anuales para garantizar su funcionamiento y la calidad de la atención que prestan ocho profesionales en los ámbitos social, psicológico, sexológico, jurídico y educativo.

| etiquetas: centro , hombres , víctimas , violencia sexual , comunidad de madrid
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9 comentarios
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Alakrán_ #1 Alakrán_
Pues ya es útil.
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mente_en_desarrollo #6 mente_en_desarrollo *
#1 Y tanto.
Sale a un tipo que puede atender toda su jornada laboral durante un mes a cada víctima, y aún sobra uno de refuerzo.

Si hiciesen eso con la sanidad, sería la mejor del país o incluso del mundo.
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ankra #7 ankra
#1 Util sí, muy maldimensionado por política también. Podría estar incluido en otro ámbito sin gastar tanto dinero y dar el mismo servicio
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#9 concentrado *
#1 Pues fíjate para ser igualmente útiles para las mujeres, manejando las cifras de la CAM, para los centros de mujeres habría que dedicar 117 millones de euros, y se están dedicando 2.2 millones.
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TipejoGuti #2 TipejoGuti
Gallinero: Chiringuito de pollas y huevos. :roll:
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#3 concentrado
Bueno, ya hay cifras para comparar. Según los datos de la propia CAM, el centro de violencia de género para la mujer atendió en 2025 una media de 2000 mujeres al mes. Que cada uno saque sus conclusiones.
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MAVERISCH #5 MAVERISCH *
Me parece estupendo que los hombres tengan centros a donde dirigirse por haber sido víctimas de maltrato de cualquier tipo.

Quiero recordar a la gente que hace chistecitos que históricamente, excepto en las últimas generaciones más jóvenes, los hombres han sido educados en el hecho de que hay que ser fuertes y no hay que quejarse. Es por eso que no me sorprende que la cifra de denunciantes de violencia a manos de su pareja sea pequeña. Del mismo modo que en otros tiempos las mujeres tampoco denunciaban porque "hay que aguantar".

Ya sé que los chicos no lloran y todo eso, pero quizás así puede ir cambiando la cosa. Los más machitos pueden quedarse en casa, nadie les obliga a ir
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Destrozo #4 Destrozo
Y de esas 7 todas las víctimas lo han sido a manos de otro hombre
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anarion321 #8 anarion321
Teniendo en cuenta que la literatura científica al respecto de la violencia en el ámbito de la pareja muestran que los abusos en todos los sexos tienen un ratio similar, es una muestra del estigma y del trabajo que queda por hacer.

Sien entrar en la desigualdad existente entre las ayudas, e incluso los incentivos perversos.
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menéame