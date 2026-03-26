edición general
4 meneos
12 clics
Un cementerio musulmán muestra el mestizaje en tiempos de Al-Andalus

Un cementerio musulmán muestra el mestizaje en tiempos de Al-Andalus

Los musulmanes tardaron dos siglos en llegar hasta Ibiza desde que entraran en la península ibérica en el 711. Además de conquistar tierras a los visigodos, debieron mezclarse con los lugareños. Es lo que desvela el análisis genético de los enterrados en un cementerio musulmán, o maqbara. Recuperados deprisa y corriendo de una calle de la capital ibicenca por necesidades urbanísticas, los restos han sido analizados ahora genéticamente. Los resultados, publicados en Nature Communications, muestran que los allí inhumados tenían...

| etiquetas: cementerio musulmán , mestizaje , al-andaluz , genética
4 0 0 K 58 cultura
3 comentarios
4 0 0 K 58 cultura
Gry #2 Gry
Creo que estadounidenses e israelíes son los únicos que piensan que las conquistas o colonizaciones funcionan exterminando a toda la población local. :-P
1 K 31
angelitoMagno #3 angelitoMagno
La diferencia entre imperios generadores y depredadores
0 K 14

menéame