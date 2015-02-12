edición general
La célula neonazi española de 'The Base' planeaba atentar de manera inminente emulando el ataque de Christchurch

La policía tuvo que actuar porque tenían constancia de que tenían pensado imitar el modus operandi de Brendon Tarrant en Christchurch (Nueva Zelanda) en el año 2019 donde el supremacista asesinó a 51 personas dejando heridas a otras 40 en un ataque contra la mezquita de Al Noor y el centro islámico de Linwood en la localidad de Riccarton. Relacionada: www.meneame.net/story/golpe-policial-the-base-grupo-supremacista-prepa

#1 Y la ayuso preocupada con que bildu es ETA... Si es que hay que reírse, por qué si no.....
Les va a caer menos pena que a muchos de los que tiraron vallas en la vuelta. Si no al tiempo.
MyNameIsEarl #1 MyNameIsEarl
Y la ayuso preocupada con que bildu es ETA... Si es que hay que reírse, por qué si no.....
Les va a caer menos pena que a muchos de los que tiraron vallas en la vuelta. Si no al tiempo.
19 K 186
flyingclown #6 flyingclown
#1 Detienen al hijo de una alcaldesa del PP por colocar "bombas caseras" en la sede del PSOE de Cantabria
www.meneame.net/m/actualidad/policia-detiene-hijo-alcaldesa-bezana-pp-
13 K 118
andando #38 andando
#6 en honor a la verdad eran botellas con salfumán y papel albal, la explosión por acumulación de gases hasta que salta el tapón es bastante ridícula. Con esto NO pueden matar a nadie ni queriendo.
1 K 13
Mimaus #48 Mimaus
#38 ¿Aquí no vale eso de " la intención es lo que cuenta"?
0 K 7
andando #49 andando
#48 intención de reventar el acto, pero no de matar a nadie...
0 K 10
Mimaus #55 Mimaus
#49 pues podían haberse puesto en la puerta a cantar "clavelitos" o tirar cuatro petardos en la calle, tirar explosivos dentro de un espacio lleno de gente, que aunque sean de ese tipo tiene una intención más allá de solo "reventar" un acto. Porque se preocuparon en fabricarlos e incluso igual creían que serían más potentes y si hubiese ocurrido una desgracia, precisamente se habrían excusado en que no tenían " intención" o no sabían que podian hacer daño.
Lo que está claro es que tiene más maldad que cerebro el muchacho.
0 K 7
Justiciero_Solitario #18 Justiciero_Solitario
#1 Hasta en esta noticia metéis a Ayuso, tenéis una obsesión enfermiza.
0 K 10
loborojo #21 loborojo
#18 Justiciero solitario, calienta que sales.
0 K 10
iñakiss #22 iñakiss
#18 hombre, que está señora salga en prime constantemente fantaseando con que ETA está más viva que nunca que piensan resurgir…y luego los únicos terroristas en activo son de los suyos, de la ultraderecha.
6 K 51
Justiciero_Solitario #25 Justiciero_Solitario
#22 Fantaseando con ETA, no como la izquierda fantaseando con con Franco que este domingo le vieron paseando por el retiro.

Ahora resulta que Ayuso es Nacional Socialista como los terroristas estos, si es que hay que quereros..
0 K 10
DayOfTheTentacle #31 DayOfTheTentacle
#25 y justo el 20n. Ya es casualitat no??
0 K 8
Bowsers #32 Bowsers
#18 la manía que tiene Ayuso con ETA...
0 K 6
Justiciero_Solitario #34 Justiciero_Solitario *
#32 A la derecha ETA le da votos y a la izquierda se las da Franco... no le pidamos peras al olmo.
0 K 10
iñakiss #39 iñakiss
#34 a la izquierda no le da votos franco. No, no es como cuando sin eta se quedaban sin programa porque no hay cara de decir a la cara que el programa es dilapidar lo público, el amiguismo, privatizar lo público, el poder que parece que le pertenece a la derecha y si no es usurpado y echan chispas por el culo…con ETA el problema número uno a tratar era ese aún cuando había unas condiciones laborales de mierda y un paro por las nubes.
Con franco no se ha explotado de esa manera, más allá de decirle a la cara a quien es un franquista que lo es, ese que puede ir de demócrata moralista o que la alta judicatura en este país no pasó de una criba en la transición después de franco y sigue presente el franquismo.
0 K 10
Justiciero_Solitario #40 Justiciero_Solitario *
#39 pues que quieres que te diga pero en España tenemos un problema gravísimo con el precio de la vivienda, los salarios reales estancados desde hace años, el alquiler por las nubes, la inflación en los últimos años desatada, aumento de la inseguridad en muchos barrios, corrupción en el gobierno... Y solo veo a la izquierda salir a la calle por Palestina, Franco, el feminismo y los derechos LGTBIQ+.... Luego que el obrero a abandonado a la izquierda y vota en masa a la derecha, por lo que sea.
0 K 10
iñakiss #46 iñakiss
#40 ya, eso en tu cabeza. Perdona. La vivienda si tienes cojones a meter mano te montan una guerra civil un país de grandes tenedores y basado en la especulación inmobiliaria, que el ambiente preguerracivilista está muy presente y da bastante respeto el populismo, mediocre diría yo con demagogias baratas como las que estas haciendo, lo de Palestina es algo que en el mundo libre No debería ocurrir, y no quita que se manifieste la gente es lo más decente posicionarse que no se de, y es una más…   » ver todo el comentario
1 K 21
Malinke #52 Malinke
#46 y el sistema nos vende a PP y VOX como alternativa al PsoE.
0 K 11
#54 Gorrion80kg
#40 y la educación, y la sanidad...
0 K 6
Mimaus #41 Mimaus
#18 pues dado que a ella le gusta tanto acusar a otros de terrorismo habrá que nombrarla cuando se habla de terroristas.
0 K 7
sieteymedio #42 sieteymedio
#18 Comentario en plural, troll de manual.
0 K 10
DayOfTheTentacle #53 DayOfTheTentacle
#1 Espan̈a Ta Atentando.
0 K 8
plutanasio #2 plutanasio
Una organización fundada por Rusia, qué podría salir mal? Si ya teníamos que preocuparnos por los lobos solitarios islamistas ahora tenemos esto...
5 K 56
Pertinax #3 Pertinax *
#2 Pero no les llames nazis, que se enfadan.

The Base es un grupo extremista neonazi manejado desde Rusia que busca "incitar una guerra racial" en EE.UU
meneame.net/m/actualidad/golpe-policial-the-base-grupo-supremacista-pr
12 K 134
Verdaderofalso #11 Verdaderofalso *
#3 como tienen pocos grupos neonazis, supremacistas blancos y aceleracionistas en eeuu ahora hay que sumar la injerencia de grupos supremacistas blancos rusos
1 K 30
Pertinax #12 Pertinax *
#11 ...pero son diferentes, que lo he leído aquí. Lo de Rusia es extraordinaria placidez, mientras EEUU...
3 K 37
Justiciero_Solitario #20 Justiciero_Solitario *
#3 A estos sí les podéis llamar nazis y vistas las imágenes lo mostraban con orgullo, la cuestión es cuando llamáis nazi a absolutamente todo el que no piensa como tú.. al Hormiguero, a Ana Rosa, a Vox, al Xokas...
El problema de llamar nazi a todo es que cuando aparecen los verdaderos y realmente peligrosos nazis pasan desapercibidos, un poco como la Fábula de "que viene el lobo"
0 K 10
Pertinax #23 Pertinax *
#20 A ver, que estos, un poco neonazis sí son. ¿O no? Pues eso hacemos.
1 K 23
Justiciero_Solitario #29 Justiciero_Solitario *
#23 Estos son Nazis está es la verdadera y peligrosa ultra derecha, el problema como digo es que la noticia pasará sin la importancia y gravedad que merece por qué básicamente todo en España es extrema derecha, estos detenidos pues unos más, a la altura de Mario Vaquerizo o Iker Jiménez..
1 K 27
Tyler.Durden #26 Tyler.Durden
#20 pues a mi me parecen más peligrosos los locos de vox, que pueden hacer mucho más daño que estos cuatro desgraciados.
1 K 13
Mimaus #47 Mimaus
#20
A estos sí les podéis llamar terroristas y vistas las imágenes lo mostraban con orgullo, la cuestión es cuando llamáis terroristas a absolutamente todo el que no piensa como tú.. a Bildu, a Podemos, a unos titiriteros, a los manifestantes de la Vuelta...
El problema de llamar terrorista a todo es que cuando aparecen los verdaderos y realmente peligrosos terroristas pasan desapercibidos, un poco como la Fábula de "que viene el lobo"
1 K 13
valandildeandunie #4 valandildeandunie
#2 Lo más gracioso de todo es:

Al Qaeda (en árabe: الْقَاعِدَة, romanizado: al-Qā'idah, lit. 'La sede o base (militar)', pronunciado /ælqɑːʕɪdɐ/, también transcrito como al-Qaida y al-Qa'ida) es una organización terrorista, paramilitar y yihadista.
10 K 109
flyingclown #10 flyingclown
#2 Fundada en USA, escondidos en Rusia y de extrema derecha

El líder internacional de la organización es Rinaldo Nazzaro, un licenciado en Filosofía norteamericano que fue contratista del Pentágono y exmiembro del departamento de seguridad nacional

‘The Base’ es un grupo paramilitar neonazi fundado en 2018 en Estados Unidos
www.swissinfo.ch/spa/'the-base',-la-red-neonazi-que-busca-el-caos-con-
5 K 58
plutanasio #13 plutanasio *
#10 Y por qué se esconden en Rusia? No sabes que hay países que tienen espías? HAY PAVEL PAVEL PAVEL xD xD xD xD xD
1 K 30
flyingclown #15 flyingclown
#13 ¿Por que son de extrema derecha?
¿Eres de los que sigue pensando que rusia y putin son zurdos?
2 K 24
Pertinax #16 Pertinax
#13 CÓMO TE HAN PILLAO CON EL CARRITO LOS HELAOS PAVEL.
0 K 17
iñakiss #28 iñakiss
#13 Ridículo.

No sé qué ganas con el pavel pavel, qué ganas acusando sin pruebas de una persona que por ahora solo se sabe que era periodista en la zona separatista? Que pueda ser inocente y manidaby gratuitamente se meta sin colación cada día por tres esto, me resulta aberrante se sea así, no tendrías cojones de decírselo a su familia a la cara. Va para 16 tambien.
1 K 17
Tyler.Durden #24 Tyler.Durden
#2 te has leído el artículo?
0 K 7
Torrezzno #9 Torrezzno
Tendrían un infiltrado? Suena sospechoso que justo cuando iban a atentar los pillasen :tinfoil: :tinfoil:
2 K 41
Tyler.Durden #33 Tyler.Durden
#9 les estaban espiando las comunicaciones desde hacía tiempo.
0 K 7
suppiluliuma #5 suppiluliuma
Eh, Zazis, imagino que todos estaréis que trinais porque Rinaldo Nazzaro vive en San Petersburgo amparado por Putin, ¿verdad? :troll:

Mira que si no lo estáis, los demás podríamos pensar que sois una panda de traidores vendidos al fascismo ruso. Y nadie quiere eso, ¿verdad?
3 K 38
Pertinax #7 Pertinax
#5 Que también atenten contra homosexuales ya debería darles alguna pista, pero como tienen menos luces que Vigo en abril, pues eso.
4 K 41
Tyler.Durden #30 Tyler.Durden *
#5 #8 No te excites. De Alemania a Moscú todos nazis. Los ucranianos los que más. Que sean todos nazis no quita que no se puedan pelear entre ellos.

Las ratas y el churro.
1 K 6
suppiluliuma #36 suppiluliuma
#30 Si los ucranianos son tan nazis, imagino que podrás decirme cuantos diputados tiene la extrema derecha en Ucrania, y explicarme como es que el presidente del país es judío y el ministro de defensa musulmán.

Porque la última vez que miré, los nazis eran un pelín... antisemitas.
1 K 15
Tyler.Durden #44 Tyler.Durden *
#36 #37 Putin se presenta a las elecciones como ultraderecha? Allí hasta el partido comunista está más a la derecha que aquí Vox.
0 K 7
#50 pozz *
#44 Pues es un puto nazi, rodeado de nazis, que fomenta y financia a la practica totalidad de fascistas y neonazis en occidente, que persigue y encarcela a la izquierda en Rusia, y que da manga ancha a todo tipo de ultras. Lo que es increible, es ver a retrasados izquierdistas occidentales defendiendo a la Rusia de Putin, una Rusia en la que todos esos iluminados serian encarcelados. :palm:
x.com/RusiaSeMueve/status/1993629283890397519

Macho, que hace poco en San Peterbusrgo hicieron…   » ver todo el comentario
0 K 7
#37 pozz *
#30 Todos los nazis occidentales teniendo sueños humedos con Putin, todos despreciando de forma miserable a los ucranianos... pero los ucranianos son nazis porque patatas. De verdad, no os cansais de hacer el ridiculo.

Tu burda y ridicula propaganda. La realidad es que en Ucrania, la presencia de nazis es ridiculamente minoritaria, claro que los hay, como en casi cualquier pais del planeta, pero vistos los resultados en las ultimas elecciones, se puede apreciar que los nazis en Ucrania son prácticamente inexistentes.
es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_parlamentarias_de_Ucrania_de_2019
Un único escaño que lograron los nazis en 2019, de 450 sillas... Ucrania, menudo pais de nazis., palabrita del Kremlin :palm: :palm:
0 K 7
Quemandoacromo #43 Quemandoacromo
#37 Los pro-rusos de Meneame que siempre se olvidan que Rusia esta llena de neonazis :palm:

- After Wagner: Non-State Groups Fighting in Ukraine > www.rusi.org/explore-our-research/publications/commentary/after-wagner
- Violence-Oriented Right-Wing Extremist Actors in Russia: Wagner Group > www.counterextremism.com/blog/violence-oriented-right-wing-extremist-a
- Russia keeps setting up and backing neo-Nazi fighting groups in the West > lansinginstitute.org/2021/01/27/russia-keeps-setting-up-and-backing-ne
2 K 22
alfre2 #17 alfre2
La escoria nazi es escoria igualmente, ya sea importada o local
2 K 32
#8 pozz
Hoy es un dia triste para los rusoplanistas de esta web, uno de sus compitruenos al servicio del Kremlin ha caido...

Eh, pero los ucranianos son nazis porque patatas.
1 K 13
samuelCan #19 samuelCan *
#8 De esta, Ayuso le devuelve la llave de oro de la ciudad de Madrid a Putin
0 K 7
#27 pozz
#19 Podemos es quien tiene todas las papeletas de devolverle esa llave a Putin. :roll:
www.economist.com/briefing/2015/02/12/in-the-kremlins-pocket
Llevan mas de 10 años votando en el parlamento europeo siempre a favor de los intereses de Putin... curiosamente, de la manita junto a otros grupos neonazis europeos rusoplanistas.
1 K 0
MoñecoTeDrapo #14 MoñecoTeDrapo
Una célula más mala que el virus pelirrojo de Érase una vez la vida
0 K 10
chemari #51 chemari
No levanta cabeza Pablo Iglesias, ahora van a por su programa :ffu:
0 K 10
DayOfTheTentacle #35 DayOfTheTentacle
El PP dirá que ha sido ETA...
0 K 8
#45 Anais33
Yo me preguntó, para ellis quién es de raza blanca? Aquí somos muchos españoles de tropecientos mil años que somos muy morenos con ojos oscuros, que tenemos hermanos rubios con ojos azules, siendo del mismo padre y madre, unos son blancos y otros no?
0 K 7

