La célula neonazi española de 'The Base' planeaba atentar de manera inminente emulando el ataque de Christchurch

La policía tuvo que actuar porque tenían constancia de que tenían pensado imitar el modus operandi de Brendon Tarrant en Christchurch (Nueva Zelanda) en el año 2019 donde el supremacista asesinó a 51 personas dejando heridas a otras 40 en un ataque contra la mezquita de Al Noor y el centro islámico de Linwood en la localidad de Riccarton. Relacionada: www.meneame.net/story/golpe-policial-the-base-grupo-supremacista-prepa
Les va a caer menos pena que a muchos de los que tiraron vallas en la vuelta. Si no al tiempo.
Lo que está claro es que tiene más maldad que cerebro el muchacho.
Ahora resulta que Ayuso es Nacional Socialista como los terroristas estos, si es que hay que quereros..
Con franco no se ha explotado de esa manera, más allá de decirle a la cara a quien es un franquista que lo es, ese que puede ir de demócrata moralista o que la alta judicatura en este país no pasó de una criba en la transición después de franco y sigue presente el franquismo.
The Base es un grupo extremista neonazi manejado desde Rusia que busca "incitar una guerra racial" en EE.UU
El problema de llamar nazi a todo es que cuando aparecen los verdaderos y realmente peligrosos nazis pasan desapercibidos, un poco como la Fábula de "que viene el lobo"
A estos sí les podéis llamar terroristas y vistas las imágenes lo mostraban con orgullo, la cuestión es cuando llamáis terroristas a absolutamente todo el que no piensa como tú.. a Bildu, a Podemos, a unos titiriteros, a los manifestantes de la Vuelta...
Al Qaeda (en árabe: الْقَاعِدَة, romanizado: al-Qā'idah, lit. 'La sede o base (militar)', pronunciado /ælqɑːʕɪdɐ/, también transcrito como al-Qaida y al-Qa'ida) es una organización terrorista, paramilitar y yihadista.
El líder internacional de la organización es Rinaldo Nazzaro, un licenciado en Filosofía norteamericano que fue contratista del Pentágono y exmiembro del departamento de seguridad nacional
‘The Base’ es un grupo paramilitar neonazi fundado en 2018 en Estados Unidos
¿Eres de los que sigue pensando que rusia y putin son zurdos?
No sé qué ganas con el pavel pavel, qué ganas acusando sin pruebas de una persona que por ahora solo se sabe que era periodista en la zona separatista? Que pueda ser inocente y manidaby gratuitamente se meta sin colación cada día por tres esto, me resulta aberrante se sea así, no tendrías cojones de decírselo a su familia a la cara. Va para 16 tambien.
Mira que si no lo estáis, los demás podríamos pensar que sois una panda de traidores vendidos al fascismo ruso. Y nadie quiere eso, ¿verdad?
Porque la última vez que miré, los nazis eran un pelín... antisemitas.
Macho, que hace poco en San Peterbusrgo hicieron…
Tu burda y ridicula propaganda. La realidad es que en Ucrania, la presencia de nazis es ridiculamente minoritaria, claro que los hay, como en casi cualquier pais del planeta, pero vistos los resultados en las ultimas elecciones, se puede apreciar que los nazis en Ucrania son prácticamente inexistentes.
Un único escaño que lograron los nazis en 2019, de 450 sillas... Ucrania, menudo pais de nazis., palabrita del Kremlin
Eh, pero los ucranianos son nazis porque patatas.
Llevan mas de 10 años votando en el parlamento europeo siempre a favor de los intereses de Putin... curiosamente, de la manita junto a otros grupos neonazis europeos rusoplanistas.