El castigo de la UE contra periodistas críticos se remonta a una decisión tomada en la cumbre de la OTAN de 2023 (alemán)

En su cumbre celebrada en Vilna en 2023, los gobiernos de la OTAN anunciaron que cooperarían con la UE en sus crecientes esfuerzos por fomentar la resiliencia social (también conocida como «aptitud para la guerra»), en particular en lo que respecta a la lucha contra la desinformación. En esta «agenda estratégica», la UE califica sumariamente como intento de desestabilización todo lo que entra dentro de una definición muy amplia de «desinformación, declarando, de facto, enemigos del Estado a los críticos del Gobierno y de la OTAN.