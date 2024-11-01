edición general
Casi uno de cada cinco españoles elegiría a Torrente como presidente del Gobierno

Casi uno de cada cinco españoles elegiría a Torrente como presidente del Gobierno

Una encuesta le situaría como el tercer líder mejor valorado por delante de importantes nombres de la política española como Santiago Abascal o Yolanda Díaz. Un personaje como José Luis Torrente si se presentara realmente a la presidencia del Gobierno y los resultados señalan que casi uno de cada cinco españoles le elegiría como tal.Sería el tercero mejor valorado, solo por detrás de Pedro Sánchez (22%) y Alberto Núñez Feijóo (19%).

mund4y4 #5 mund4y4
Casi uno de cada cinco españoles es retrasado.
2 K 33
#9 ernovation
#5 Más que esos. Mira que poner a Feijoo por delante de Torrente.
0 K 7
nosomosnaiderl #4 nosomosnaiderl
Es evidente que cuando la gente dice eso es porque está de guasa.
2 K 33
neiviMuubs #10 neiviMuubs
#4 hace unos años estaría 100% de acuerdo, pero al trump le eligieron por segunda vez y el partido del alvise tiene representación en el europarlamento... tengo claro que un % difícil de cuantificar de esos que lo han dicho, lo dirán en serio
0 K 7
Tertuliano_equidistante #12 Tertuliano_equidistante
#4 O porque dudan que pueda ser peor que lo que ya tenemos.
Así consiguió llegar al parlamento de Brasil el payaso Tiririca. Su lema era “vóteme, peor no va a estar”.
0 K 10
thror #13 thror
#4 O uno de cada 5 se siente identificado con Torrente.
0 K 9
antesdarle #15 antesdarle
#4 a ver, tampoco descartemos que estemos posibilemente rodeados por imbéciles
0 K 10
#1 pozz
Torrente presidente!
1 K 25
Pertinax #2 Pertinax *
Santi, calienta, que sales.

Hoy me he enterado de que Taburete ha compuesto alguna canción de la banda sonora. Segura va a por todas, pero se le saltan las costuras con algunas de sus colaboraciones.
0 K 20
capitan__nemo #11 capitan__nemo
Pero por las risas como el chiquilicuatre y porque saben que quien gobierna realmente es el estado profundo.
0 K 19
#6 Kuruñes3.0
El mismo porcentaje que vota fachascal, tampoco vamos a decir que estamos sorprendidos del copón, imagino.
3 K 19
#7 El_dinero_no_es_de_nadie
#6 Esos son otros, 16% Abascal presidente.
Es lo que tiene no leer la noticia para soltar un comentario karmawore :troll:
1 K 28
Gry #8 Gry
¿Saben que es un personaje de ficción?
0 K 16
antesdarle #16 antesdarle
#8 te llevaría a algún que otro antro a altas horas y luego me respondes a eso xD
0 K 10
Kantinero #3 Kantinero *
Yo elegiría antes al personaje que al autor intelectual, al menos el personaje es claro, el padre de la criatura es más falso que un billete de 7€
0 K 12
#14 endy
Torrente tiene más gracia que Pinocho
0 K 7

