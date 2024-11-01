Casi uno de cada cinco españoles elegiría a Torrente como presidente del Gobierno

Una encuesta le situaría como el tercer líder mejor valorado por delante de importantes nombres de la política española como Santiago Abascal o Yolanda Díaz. Un personaje como José Luis Torrente si se presentara realmente a la presidencia del Gobierno y los resultados señalan que casi uno de cada cinco españoles le elegiría como tal.Sería el tercero mejor valorado, solo por detrás de Pedro Sánchez (22%) y Alberto Núñez Feijóo (19%).