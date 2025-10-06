·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
9458
clics
Albert Camus, Soto Ivars y la autoconciencia de la maldad
9559
clics
Ya no se cortan manipulando: el ejemplo de hoy en El Economista
6994
clics
Israel se anuncia en Google para difamar a Greta Thunberg con propaganda oficial
5114
clics
La directora de cine Paula Ortiz da el pregón en Zaragoza y lo que dice deja a la alcaldesa, del PP, con esta cara
3626
clics
Las bailarinas Ouled Naïl: impresionantes fotografías de las mujeres nómadas que cautivaron el desierto [ENG]
más votadas
392
Masiva manifestación en Madrid en apoyo a Palestina y contra Netanyahu
350
Los hospitales de Madrid marcan su récord de adjudicaciones opacas: cientos de millones en contratos troceados y sin detallar
719
Estudio de Harvard expone el impacto mortal de los hospitales controlados por el capital privado
322
Israel, ocho décadas saltándose el derecho internacional
357
La base social de MAGA protesta después de que Trump implemente los recortes que aplaudían [EN]
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
5
meneos
8
clics
Casi un mes sin el AVLO Madrid-Barcelona: los precios se disparan por encima del 60% y tocan los 154 euros
La sustitución de los servicios low-cost de AVLOpor los de AVE encarece las tarifas pese a que Renfe iba a mantener "precios competitivos"
|
etiquetas
:
ave
,
tren
,
renfe
,
puente
4
1
0
K
55
actualidad
6 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
4
1
0
K
55
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#4
rnd
Ya hay un tren barato, se llama tren convencional.... ah no que los han quitado.
1
K
24
#5
WcPC
#4
Los que vivíamos en Sevilla desde antes del AVE ya lo decíamos cuando los malagueños se quejaban de no tener AVE...
Es un puñetero timo, te ahorras muy poco tiempo, a cambio de muuuucho dinero..
0
K
12
#3
vGeeSiz
Ya se sabe, todo lo público es más barato y funciona mejor...no?
1
K
17
#6
cromax
Por mucho asco que le tenga yo al vehículo privado estos precios parecen pensados para incentivar el uso del coche o el avión.
Desde Zaragoza he estado mirando y prácticamente nada baja de los 50€ salvo que lo saques con meses de tiempo. Imaginad lo que supone eso para una familia...
0
K
17
#2
antesdarle
Que los bandidos de Renfe no iban a mantener el precio ni cotizaba. Cuando tenían el monopolio ya se vio las ganas que tenían de regular los precios
0
K
9
#1
Klamp
Joder, pues si es por un problema de fuerza mayor ya podrían haber topado los precios...
0
K
8
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Es un puñetero timo, te ahorras muy poco tiempo, a cambio de muuuucho dinero..
Desde Zaragoza he estado mirando y prácticamente nada baja de los 50€ salvo que lo saques con meses de tiempo. Imaginad lo que supone eso para una familia...