Casi un mes sin el AVLO Madrid-Barcelona: los precios se disparan por encima del 60% y tocan los 154 euros

La sustitución de los servicios low-cost de AVLOpor los de AVE encarece las tarifas pese a que Renfe iba a mantener "precios competitivos"

Ya hay un tren barato, se llama tren convencional.... ah no que los han quitado.
WcPC #5 WcPC
#4 Los que vivíamos en Sevilla desde antes del AVE ya lo decíamos cuando los malagueños se quejaban de no tener AVE...
Es un puñetero timo, te ahorras muy poco tiempo, a cambio de muuuucho dinero..
#3 vGeeSiz
Ya se sabe, todo lo público es más barato y funciona mejor...no?
cromax #6 cromax
Por mucho asco que le tenga yo al vehículo privado estos precios parecen pensados para incentivar el uso del coche o el avión.
Desde Zaragoza he estado mirando y prácticamente nada baja de los 50€ salvo que lo saques con meses de tiempo. Imaginad lo que supone eso para una familia...
antesdarle #2 antesdarle
Que los bandidos de Renfe no iban a mantener el precio ni cotizaba. Cuando tenían el monopolio ya se vio las ganas que tenían de regular los precios
#1 Klamp
Joder, pues si es por un problema de fuerza mayor ya podrían haber topado los precios...
