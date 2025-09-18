edición general
Casas prefabricadas: ¿pueden ser la solución a la crisis de vivienda?

"Montar" edificios en pocas semanas, como en China o como durante la postguerra europea, no ha cuajado. Esto podría cambiar, ¿el motivo? Por fin sale a cuenta. En muchos países de Europa nos llevan años de ventaja, la alemana Aktiv Haus construye los módulos en la barata Polonia, y levanta viviendas sociales en pocos meses. Durante las últimas décadas se han desarrollado un sinfín de nuevos materiales y tecnologías que comienzan a tener precios asequibles. España, el cuarto país con mayor masa forestal de Europa, podría apostar por la madera.

13 comentarios
Comentarios destacados:    
Galero #1 Galero
No faltan viviendas, sobran especuladores
alcama #3 alcama
#1 Broncano, Wyoming...
#8 crissis
#3 Pero que dices loco, justo fuiste a nombrar a los dos últimos ricos buenos, quizá junto a Pablo Iglesias.
alcama #12 alcama
#8 Los zurdos defendiendo a especuladores. Es lo que tiene venderse por un bocata de chopped
ChatGPT #11 ChatGPT
#1 buen slogan, pero falso.
#9 crissis *
Va a ser la ostia cuando haya cientos de miles de pisos sin habitar y la gente este viviendo en casuchas prefabricadas.
emmett_brown #2 emmett_brown
No. Siguiente pregunta.
rogerius #7 rogerius
La madera, sí… esos incendios güenos… :palm:
manzitor #6 manzitor
No es una solución. Como mucho, sería una aportación más a la compleja batería de soluciones que habría que poner en marcha.
mmlv #4 mmlv
Banco en el parque + cartones: ¿alternativa habitacional ante los precios actuales de la vivienda?
Aokromes #5 Aokromes
en vitoria quieren ampliar las vpos existentes añadiendo varios pisos por encima.
TripleXXX #13 TripleXXX
La miseria con frío es la peor, aquí en Málaga te puedes acostar debajo de una barca con una mantita y echar la noche.
Se me está ocurriendo comprar barcas varadas para sacar pasta :troll:
Celebrus #10 Celebrus
No. No lo son. Yo me las estuve mirando y la verdad es que no salen a cuenta. Prácticamente tienen el mismo precio, aunque un poco más caras, que una vivienda de construcción normal (1800 eur/m2 me ha costado a mi) y el handicap de que las casas prefabricadas no se pueden "personalizar"; lo que ves, es lo que hay. Eso si, hay autenticas virguerias, pero nada que un buen arquitecto no te pueda hacer.
