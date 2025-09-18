Casas prefabricadas: ¿pueden ser la solución a la crisis de vivienda?

"Montar" edificios en pocas semanas, como en China o como durante la postguerra europea, no ha cuajado. Esto podría cambiar, ¿el motivo? Por fin sale a cuenta. En muchos países de Europa nos llevan años de ventaja, la alemana Aktiv Haus construye los módulos en la barata Polonia, y levanta viviendas sociales en pocos meses. Durante las últimas décadas se han desarrollado un sinfín de nuevos materiales y tecnologías que comienzan a tener precios asequibles. España, el cuarto país con mayor masa forestal de Europa, podría apostar por la madera.