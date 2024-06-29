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Carlos Slim, empresario mexicano: “Se debe trabajar 12 horas diarias, 3 días a la semana y jubilarse a los 75 años”

Carlos Slim, empresario mexicano: “Se debe trabajar 12 horas diarias, 3 días a la semana y jubilarse a los 75 años”

El empresario mexicano Carlos Slim genera polémica hace tiempo con una propuesta que abre el debate sobre el futuro del trabajo y las jubilaciones. Según su planteo, el modelo actual quedó desactualizado frente al aumento de la esperanza de vida y debería ser reemplazado por esquemas más flexibles, pero también más extensos. Slim sugirió una combinación que rompe con la lógica tradicional: jornadas laborales más largas -de hasta 12 horas-, pero concentradas en solo tres días a la semana. A cambio, propuso elevar la edad de jubilación hasta los

| etiquetas: jubilación , trabajo
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58 comentarios
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Comentarios destacados:        
#1 Kuruñes3.0
12 h 3 días?
Me vale.
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elgranpilaf #10 elgranpilaf
#1 Yo tengo ya 55 años y te digo que ya me cuesta trabajar 10 horas diarias. Preferiría trabajar 6 horas de lunes a viernes
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porto #54 porto *
#9 #10 #14 En realidad es abrir la puerta a que puedas tener dos trabajos, con lo que acabarás trabajando 12 horas, 6 días a la semana.
1 K 25
KLKManin #57 KLKManin
#54 lo mismo podría pasar ahora.
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porto #58 porto
#57 Me parece mucho más difícil simultanear en las condiciones actuales dos trabajos a jornada completa. Otra cosa son trabajos a tiempo parcial, pero no es eso de lo que se habla.
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UnDousTres #26 UnDousTres
#1 Ahora compagina eso con tener hijos y pareja.
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calde #27 calde
#1 si no tienes hijos pequeños y vives a media hora- 1 hora del trabajo, sí. Para el resto, no creo.
1 K 30
#29 mstk
#1 Y gracias a esta jornada podrás tener dos trabajos a tiempo completo para poder comer caliente.
5 K 59
José_Antonio_Muñoz_Jim #30 José_Antonio_Muñoz_Jim
#1 ¿También te vale jubilarte a los 75 años?
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#40 z1018
#1 4 horas a a la semana por trabajar 8 años más, no sé.
Además ya sabemos lo que se cumplen los horarios y los días de descanso en muchas empresas, así que al final se comerían la jubilación a los 75 a cambio de nada.
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Butters #43 Butters
#1 esa es la trampa para que entres en el juego. Un año más tarde buscarán una excusa para que trabajes cuatro días, sin reducir las doce horas diarias.

Aparte de eso, yo no quiero que me opere un cirujano que lleva doce horas trabajando. Ni que se suba a un andamio el que viene a hacer una ñapa a mi casa a final de jornada. Ni que me lleve un taxista que ha llevado 12 horas al volante. Este tipo dice esas imbecilidades porque él no ha trabajado en su vida
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Rembrandt #11 Rembrandt
Carlos Slim no es "un empresario mexicano"

Es la persona más rica de latinoamerica y fue la persona más rica del mundo durante 4 años seguidos. Ahora es TOP20

Tiene unos 150 mil millones de dolares. Que se sepa.

Su opinión sobre el horario laboral o la jubilación debería ir a la basura directamente. Diga lo que diga esta gentuza. Es como que Bezos hable de como deben ser los sindicatos... o que Musk hable de llegar a fin de mes.
8 K 73
KLKManin #14 KLKManin
#11 La verdad es la verdad, dígala Agamenón o su porquero. 4 días libres a la semana mientras se es joven bien vale una jubilación a los 75.
Es evidente que no todos los trabajos son iguales, pero como punto de partida para la mayoría, me parece interesante.
1 K 13
Rembrandt #17 Rembrandt *
#14 Lo que dice no es "una verdad" ... es una opinión. Y las opiniones sobre trabajo de esclavistas... no deberían ser discutidas. Hay mil millones de artículos de científicos, doctores, estudiosos, sindicalistas, filósofos... etc ... sobre este tema, y vas a por lo que dice el porquero????

Más allá de eso, es una puta basura que un hdp como Slim se nos ria a la cara con que hay que jubilarse a los 75.... y que algunos encima acepteis la esclavitud es patético. Morir trabajando y…   » ver todo el comentario
4 K 46
KLKManin #32 KLKManin
#17 Yo no te he faltado ni te he juzgado en ningún momento. Respeta, por favor.
Si en verdad estoy en errado con la frase que tengo en mi perfil, deberías de dejar de actuar como si tuviera razón.
2 K 13
Rembrandt #33 Rembrandt *
#32 Yo respeto a las personas que se merecen respeto. He leído tu historial de comentarios y no mereces ningún respeto.

Ve a estudiar un poco y deja de hacer tanto el ganso.

Y si tienes que empezar por aprender algo... aprende que es la libertad de pensamiento, la libertad de expresión y el respeto a las ideas de otros. Y luego vuelve.
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KLKManin #35 KLKManin
#33 Perseveras. No me interesas. Adiós.
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Rembrandt #37 Rembrandt *
#35 Tampoco pretendía interesarte. Pretendía reírme de ti y de tus ideas de voxero flipao. Tu hemeroteca:

- Odio a trans
- Flipao anti vacunas
- Favorable al genocidio
- Orgulloso monolingüe
- Nacionalista voxero
- Misógino flipao
- Franquista reprimido
- Iletrado
- Racista cutre
- Xenofobo iluminado
- Capillita cristiano
....

A ver, como no vamos a mofarnos de personajes como tu ?? jajajajaj si sois un puto chiste
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KLKManin #39 KLKManin
#37 No se por qué pero suponía que ibas a volver.
Por favor, suélteme el brazo. Gracias.
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Rembrandt #42 Rembrandt
#39 Eres tu quien me ha interpelado primero. Y si no quieres respuesta, no respondas. Tenemos que estar con lo básico con los voxeros, os sacan del odio cutre, y os perdeis :-)

Pero, a ver, si podemos reirnos ambos de tu hemeroteca. Venga, venga..... :-D
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KLKManin #45 KLKManin
#42 Sin bolsa, gracias.
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Rembrandt #46 Rembrandt *
#45 Gracias. Veo que si que quieres que nos riamos un poco. Empecemos por algo suave :

KLKManin 21/07/2024 08:06
¿De verdad alguien cree que Afganistán no merecía estar invadida?

venga, contesta y vamos a por la siguiente perla de iluminado voxero :-)
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KLKManin #48 KLKManin
#46 buff...
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Rembrandt #49 Rembrandt *
#48 venga, vamos ahora con uno de los odios de los más listos.... el odio al extranjero :

Gravísimas amenazas a Silvia Intxaurrondo tras su lección a la ultraderecha: "Carne de presidio o cuneta" [123]
KLKManin 29/06/2024 21:17
Con el sueldo publico que le pagan debería acoger a un par de Menas en su casa para dar ejemplo.

La amenazan. Y al flipao voxero, se le ocurre.... que debería acoger un mena en su casa. Típico argumento de personas inteligentes jajajaaja
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KLKManin #52 KLKManin
#49 no tengo por costumbre bloquear a nadie, aunque insulte. Si tan interesado estás en debatir empieza por ser respetuoso.
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Rembrandt #55 Rembrandt
#52 Repasa los apuntes, ser respetuoso con un ultraderechista es como ser respetuoso con un nazi. El respeto hay que ganarselo, y lo que tu te has ganado es la mofa. Y como te dije, si quieres que siga con tu hemeroteca estercolera, ya sabes que debes hacer :-)

A ver si algo aprendes.
0 K 11
#20 XXguiriXX
#14 Jubilación a los 75 es una burrada. Y sí tiene razón #11 sobre Slim. Lo de la jornada de 12 horas ya lo plantearon otros multimillonarios como uno de los dueños de Google. Y la excusa de “modernizar” por suerte hasta ahora sólo la escuché de políticos de 2da, pero van preparando el camino.
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Rembrandt #23 Rembrandt
#20 el que ha mandado esta noticia es un voxero que tiene menos luces que una piedra.....

... un pobre diablo que ni entrenando dice más sandeces. Ahí está su historial.
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NPCristo #4 NPCristo *
Ben Saphiro, representante de los Epstein en medios de EEUU dice lo mismo pero 5 días y no jubilarse. Curioso llegan robots, IA y hay que trabajar más.

Nos tratan como los israelíes a los palestinos pero a diferentes niveles de intensidad
3 K 47
KLKManin #8 KLKManin
#4 12x3=36 horas, son 4 menos que las 40 actuales
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NPCristo #9 NPCristo
#8 que solo van a ser 3 días es el caramelo para envenenarte, te dicen solo serán 3 días y xD xD xD seran 6
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KLKManin #12 KLKManin *
#9 actualmente estoy currando por 5 y no son 7.
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Connect #21 Connect
#4 Cuando llegaron las máquinas también pensaron que sustituirian a los humanos y se trabajaría menos. Y con la IA pasa lo mismo. Se eliminarán unos puestos de trabajo pero se crearán otros. Eso sí, los que se queden les van a exigir mucho más con la IA. Algo que ya pasa con por ejemplo la programación. Lo que antes llevaba seis meses de trabajo, ahora se hace en un mes, y hasta puedes compaginar dos proyectos al mismo tiempo.
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NPCristo #28 NPCristo
#21 Tu no has visto un equipo de agentes haciendo lo mismo que una agencia de marketing digital, y eso son muchas personas. Que orquestas genial, pero no da para toda la gente hacer eso, te lo dice alguien del sector.
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Connect #34 Connect
#28 Yo estoy en el sector, y se lo que viene. Aquí (en meneame) la gente no lo cree por más que le digas. Se lo que ya se hace y lo que se está preparando. Van miles de personas fuera. Pero no creo que sea tan dramático como se cuenta. Lo será, pero no tanto. Aunque nunca se sabe, pero será paulatino, escalonado, y mucha gente ya tiene idea de montar otra cosa.

Por el camino, miles de trabajadores quedarán sin nada por delante. Pero aunque sean miles, no será un porcentaje tan elevado como se piensa. Y en todo caso, será escalonado, a lo largo de unos cinco años.
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estemenda #24 estemenda *
Seguro que es más productivo 6x5 que 12x3.
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Cometeunzullo #15 Cometeunzullo
Puestos a decir gilipolleces, podríamos decir que una persona solo puede acumular 10M€ como máximo, a ver qué le parece.
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fofito #36 fofito
#31 Porque puede ser que tus nuevas condiciones sean 12/5. O 10/6.
Y sin cambiar una coma de tu contrato y que ni siquiera que lo tengas que aceptar.

O acaso crees que lo que está proponiendo te lo está planteando a tí?
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KLKManin #38 KLKManin
#36 Mi jornada es 40x5. Cuando mi jefe quiere que haga 12 horas me paga 4 extras y sin problema. En el momento que no cumpla se come una denuncia, y me busco un nuevo sitio donde trabajar, que hoy día en mi sector tampoco hay tanto problema.
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fofito #44 fofito
#38 Me temo que no quieres ver a donde se dirige el mundo... ni que has vivido los mejores años de uno de los países con leyes laborales más favorecedoras de todos en los que podías haber vivido.
Pero se ha acabado, todo lo que venga será peor.
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KLKManin #47 KLKManin
#44 Vengo de una familia humilde, y realmente me va bien hoy. En mi entorno, a todos los que se han esforzado, salen adelante. Quizá por eso soy moderadamente optimista con mi futuro, incluso el de mi hijo.
No creo en milenarismos, aunque tampoco tengo una bola de cristal.
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#41 Robe7064 *
#31 Porque puede que te paguen el equivalente a trabajar 3 días de tu contrato actual y tengas que buscarte la vida en un trabajo adicional.
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RoterHahn #56 RoterHahn
#41
Los tiros van por ahi.
En la epoca de mis padres entraba un sueldo y se mantenia una familia.
Ahora para mantener una familia se necesitan dos dueldos de 40 horas semanales.
Como dices ahora que no hay paises comunistas de contrapeso, pues el siguiente paso seria el siguiente.
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u_1cualquiera #13 u_1cualquiera
el caramelo envenenado seria reducir jornada diaria, ya que, una vez envenenado el trabajo es más fácil que te quedes más. Necesitas más fuerza de voluntad . En cambio, si no vas o no te conectas, es más fácil
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camvalf #51 camvalf
¿Por que sera que este tipo de opiniones siempre las tienen personas que currar para ellos es ir a su despacho cuando le apetece con el horario que le sale de los web´s y por su puesto sus vacaciones no tiene limite de días, ni cuando se van?
0 K 13
eltxoa #3 eltxoa
escoge 2 de 3.
0 K 12
XtrMnIO #16 XtrMnIO
Si es en tu puerto y con tu sueldo, venga va.
0 K 12
Arzak_ #7 Arzak_
Martes, miércoles y jueves, ¿donde firmo?
0 K 12
kosako #53 kosako
Nope.

5 horas diarias. De lunes a jueves. Y jubilación a los 58.

Así lo veo mejor.
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fofito #19 fofito
#6 Tranquilo,la verás. Y la de que en lugar de tres sean cuatro también.
0 K 11
#22 dsj
#19 o 5 por tener un número primo
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KLKManin #31 KLKManin
#19 #22 #25 mi actual contrato pone 40 horas semanales 5 días a la semana y es exactamente lo que hago. ¿Por qué iba a ser distinto 36x3?
0 K 6
#25 Robe7064
#19 Y dos trabajos de tres días, para equilibrar.
0 K 11
#18 fernando_sierra
Valiente bobada.
0 K 10
#50 Tecar
Para plantar cara a personajes como Carlos Slim a lo largo de la historia han existido las revoluciones, las movilizaciones, la lucha sindical y los plantes de todo tipo y como consecuencia ha habido encarcelamientos, torturas, muertes y represiones para llegar a la situación que se vive hoy en muchas democracias.
Esto tiene que quedar meridianamente claro en el subconsciente colectivo de la población que poco a poco parece se va esfumando.
0 K 7
KLKManin #2 KLKManin *
Pues a mi no me parece mala idea currar de lunes a miércoles. Se ahorra en desplazamientos al centro de trabajo y más días para disfrutar de la vida.
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crob #5 crob
#2 a ti te toca lunes, miércoles y sábado
2 K 40
KLKManin #6 KLKManin *
#5 no veo la necesidad de trabajar salteado.
0 K 6

menéame