Carlos Slim, empresario mexicano: “Se debe trabajar 12 horas diarias, 3 días a la semana y jubilarse a los 75 años”

El empresario mexicano Carlos Slim genera polémica hace tiempo con una propuesta que abre el debate sobre el futuro del trabajo y las jubilaciones. Según su planteo, el modelo actual quedó desactualizado frente al aumento de la esperanza de vida y debería ser reemplazado por esquemas más flexibles, pero también más extensos. Slim sugirió una combinación que rompe con la lógica tradicional: jornadas laborales más largas -de hasta 12 horas-, pero concentradas en solo tres días a la semana. A cambio, propuso elevar la edad de jubilación hasta los