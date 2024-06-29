Carlos Slim, empresario mexicano: “Se debe trabajar 12 horas diarias, 3 días a la semana y jubilarse a los 75 años”

El empresario mexicano Carlos Slim genera polémica hace tiempo con una propuesta que abre el debate sobre el futuro del trabajo y las jubilaciones. Según su planteo, el modelo actual quedó desactualizado frente al aumento de la esperanza de vida y debería ser reemplazado por esquemas más flexibles, pero también más extensos. Slim sugirió una combinación que rompe con la lógica tradicional: jornadas laborales más largas -de hasta 12 horas-, pero concentradas en solo tres días a la semana. A cambio, propuso elevar la edad de jubilación hasta los
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Me vale.
Además ya sabemos lo que se cumplen los horarios y los días de descanso en muchas empresas, así que al final se comerían la jubilación a los 75 a cambio de nada.
Aparte de eso, yo no quiero que me opere un cirujano que lleva doce horas trabajando. Ni que se suba a un andamio el que viene a hacer una ñapa a mi casa a final de jornada. Ni que me lleve un taxista que ha llevado 12 horas al volante. Este tipo dice esas imbecilidades porque él no ha trabajado en su vida
Es la persona más rica de latinoamerica y fue la persona más rica del mundo durante 4 años seguidos. Ahora es TOP20
Tiene unos 150 mil millones de dolares. Que se sepa.
Su opinión sobre el horario laboral o la jubilación debería ir a la basura directamente. Diga lo que diga esta gentuza. Es como que Bezos hable de como deben ser los sindicatos... o que Musk hable de llegar a fin de mes.
Es evidente que no todos los trabajos son iguales, pero como punto de partida para la mayoría, me parece interesante.
Más allá de eso, es una puta basura que un hdp como Slim se nos ria a la cara con que hay que jubilarse a los 75.... y que algunos encima acepteis la esclavitud es patético. Morir trabajando y… » ver todo el comentario
Si en verdad estoy en errado con la frase que tengo en mi perfil, deberías de dejar de actuar como si tuviera razón.
Ve a estudiar un poco y deja de hacer tanto el ganso.
Y si tienes que empezar por aprender algo... aprende que es la libertad de pensamiento, la libertad de expresión y el respeto a las ideas de otros. Y luego vuelve.
- Odio a trans
- Flipao anti vacunas
- Favorable al genocidio
- Orgulloso monolingüe
- Nacionalista voxero
- Misógino flipao
- Franquista reprimido
- Iletrado
- Racista cutre
- Xenofobo iluminado
- Capillita cristiano
....
A ver, como no vamos a mofarnos de personajes como tu ?? jajajajaj si sois un puto chiste
Por favor, suélteme el brazo. Gracias.
Pero, a ver, si podemos reirnos ambos de tu hemeroteca. Venga, venga.....
KLKManin 21/07/2024 08:06
¿De verdad alguien cree que Afganistán no merecía estar invadida?
venga, contesta y vamos a por la siguiente perla de iluminado voxero
Gravísimas amenazas a Silvia Intxaurrondo tras su lección a la ultraderecha: "Carne de presidio o cuneta" [123]
KLKManin 29/06/2024 21:17
Con el sueldo publico que le pagan debería acoger a un par de Menas en su casa para dar ejemplo.
La amenazan. Y al flipao voxero, se le ocurre.... que debería acoger un mena en su casa. Típico argumento de personas inteligentes jajajaaja
A ver si algo aprendes.
... un pobre diablo que ni entrenando dice más sandeces. Ahí está su historial.
Nos tratan como los israelíes a los palestinos pero a diferentes niveles de intensidad
Por el camino, miles de trabajadores quedarán sin nada por delante. Pero aunque sean miles, no será un porcentaje tan elevado como se piensa. Y en todo caso, será escalonado, a lo largo de unos cinco años.
Y sin cambiar una coma de tu contrato y que ni siquiera que lo tengas que aceptar.
O acaso crees que lo que está proponiendo te lo está planteando a tí?
Pero se ha acabado, todo lo que venga será peor.
No creo en milenarismos, aunque tampoco tengo una bola de cristal.
Los tiros van por ahi.
En la epoca de mis padres entraba un sueldo y se mantenia una familia.
Ahora para mantener una familia se necesitan dos dueldos de 40 horas semanales.
Como dices ahora que no hay paises comunistas de contrapeso, pues el siguiente paso seria el siguiente.
5 horas diarias. De lunes a jueves. Y jubilación a los 58.
Así lo veo mejor.
Esto tiene que quedar meridianamente claro en el subconsciente colectivo de la población que poco a poco parece se va esfumando.