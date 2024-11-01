Carlos Herrera explica los motivos de su hospitalización con "síntomas que podrían confundirse con una intoxicación etílica"

A continuación, procedía a leer el parte médico expedido por los doctores del cuerpo de guardia, con el objetivo de que no hubiera quien pensara que la hospitalización, tras la Feria, había sido por un exceso: "Que luego hay gente que dice 'usted se le ha pegado muy gorda' y no, no".
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Vete un rato a cagar, lacayo.
Aquí hay algo que no cuadra en el modo de dar la noticia porque estos síntomas no cuadran con una clínica alérgica y más con un código ictus si no hay intoxicación etílica. Además de solicitar test de drogas.
La vi ayer y este es el motivo por el que no la mandé, salvo que sea por un angioedema facial, una disartria no es típica de una reacción alérgica, y por… » ver todo el comentario
Estas noticias parecen del Hola, Pronto o El Vanitatis
Sus síntomas pasan por haberse tomado un "pollo" en mal estado.