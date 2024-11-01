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Carlos Herrera explica los motivos de su hospitalización con "síntomas que podrían confundirse con una intoxicación etílica"

Carlos Herrera explica los motivos de su hospitalización con "síntomas que podrían confundirse con una intoxicación etílica"

A continuación, procedía a leer el parte médico expedido por los doctores del cuerpo de guardia, con el objetivo de que no hubiera quien pensara que la hospitalización, tras la Feria, había sido por un exceso: "Que luego hay gente que dice 'usted se le ha pegado muy gorda' y no, no".

| etiquetas: carlos herrera , hospitalizado , feria de sevilla , intoxicación etílica
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16 comentarios
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Comentarios destacados:      
cenutrios_unidos #4 cenutrios_unidos
Hay que reconocer que la sanidad en África funciona muy bien.
11 K 147
reivaj01 #12 reivaj01
#4 Al menos el dispositivo de emergencias de la feria de abril de Somalia
2 K 15
#2 Troll_hunter
Excusatio non petita, accusatio manifesta
7 K 71
#13 Albarkas
Seguro que si en lugar de ser tú el que fue al hospital, hubiera sido un ministro de Sanxe lo mínimo que dirías de él es que es un borracho miserable, Carlos.
Vete un rato a cagar, lacayo.
3 K 48
arturios #9 arturios
Me . la . su . da .
3 K 42
#8 Leclercia_adecarboxylata *
Muestra signos de descoordinación tanto en el habla como en la verticalidad. Masculla algo parecido a 'verás tú mañana'

Aquí hay algo que no cuadra en el modo de dar la noticia porque estos síntomas no cuadran con una clínica alérgica y más con un código ictus si no hay intoxicación etílica. Además de solicitar test de drogas.

La vi ayer y este es el motivo por el que no la mandé, salvo que sea por un angioedema facial, una disartria no es típica de una reacción alérgica, y por…   » ver todo el comentario
2 K 39
#1 candonga1
Los fachas, sus mentiras y la neolengua.
0 K 19
#7 laruladelnorte
Algo se le pegó en su paso por Somalia. :foreveralone:
1 K 17
pitercio #6 pitercio
Sigue to pedo.
0 K 16
#16 El_dinero_no_es_de_nadie
Por mi, como si hace guardia en la caseta hasta que llegue el siguiente cargamento de rebujito.

Estas noticias parecen del Hola, Pronto o El Vanitatis
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ipanies #3 ipanies
Yo si te creo!!!!
0 K 12
#10 kaos_subversivo
La vacuna, la vacuna xD
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#5 MAJASTRABU
Yo si le creo.
Sus síntomas pasan por haberse tomado un "pollo" en mal estado.
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neiviMuubs #11 neiviMuubs
¡Que bien vive en Somalia!
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Blackat #14 Blackat
Este no ha ido un solo dia sereno al trabajo hulio!!
0 K 8
#15 kondnado
Se mordió la lengua.
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menéame