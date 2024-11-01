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Carlos Baute: "No soy racista, me dejé llevar por la emoción"
El cantante asegura que unirse a los cánticos de los venezolanos durante la concentración por la visita de María Corina Machado "fue un error" y afirma que no cree en "el insulto como camino".
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etiquetas
:
carlos baute
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mona
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racista
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venezuela
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#5
Ratoncolorao
Si tienes que explicar que no eres racista es que eres racista.
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#2
Asimismov
Carlitos, ser racista es malo y ser cobarde mucho peor. El colmo es ser racista y cobarde.
Responsabilizate de tus palabras.
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#3
konde1313
Pero, hombre, Carlos, pues claro que eres racista y por eso, precisamente, te dejaste llevar. A otro con esa canción.
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#1
Veelicus
claro claro...
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#4
Oliram
Yo no soy racista, pero....
No soporto a los racistas, deberían deportarlos
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#9
autonomator
#4
pero poron pon pero
www.youtube.com/watch?v=WtkPPfLZftg&list=RDWtkPPfLZftg&start_r
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#6
ostiayajoder
Yo no soy racista y nunca cantaria 'puto negro el q no bote'.
Ni con ni sin emocion.
En estas cosas lo q hay q hacer es pedir perdon, no justificarse. Todo lo q sea justificarse es decir q no has hecho nada mal y... bueno... para decir eso no hagas comunicado...
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#22
Grahml
Bueno, un poco racista sí que es.
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#12
Delay
Baute "hater de mierda":
youtu.be/MvkTETMqgKQ?si=rNRNJCA7OiN-4Q1s
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#8
pepel
Lo fuiste, con tu presidenta y con todas las mujeres venezolanas, incluida tu Corina.
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#15
alamajar
No me lo digas Carlos, tienes un amigo negro...
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#20
pitercio
*
Es un Pero. "no soy racista, pero".
0
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#10
Arzak_
Carlos Baute: "No soy racista, pero cuando tenga más pasta me compraré una "mona" para que me limpie la casa"
0
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#17
devilinside
Joder, si es por dejarse llevar por la emoción, si me cruzase con el menda este, igual se llevaría un par de hostias bien dadas, pero yo no soy agresivo
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#19
buronix
...Y Delcy Rodríguez me dijo: "Eres un crack! Un piquito?"
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#7
roybatty
es.wikipedia.org/wiki/Disculpa_falsa
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#16
aruleno
Si dice eso en el fútbol le cae delito de odio, seguro. Este señor lo alienta desde su escenario y se ira tan pancho.
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#11
Findeton
Para la izquierda, cualquier excusa es suficiente como para criticar a la oposición al chavismo, que recordemos que Maduro mató por motivos políticos a más de 30mil personas. Esto es como criticar a la oposición a Pinochet o Videla porque en las manifas alguien dice un exabrupto.
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-13
#13
CerdoJusticiero
#11
Es que la izquierda tiene el problema de no tolerar el racismo, tampoco el de los exaltados buenos.
Muchos de derechas parecéis libres de esta maldición tan curiosa.
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#14
Robe7064
#11
La mayor parte de la oposición organizada al chavismo es bastante fascistoide y otras cosas no muy positivas. Es uno de los factores que ha permitido que una dictadura corrupta e incompetente siga en el poder después de tantos años y tantos fracasos del chavismo.
Entre los opositores a Pinochet y a Videla había terroristas y extremistas, pero distintos partidos y grupos de ciudadanos lograron el fin de esas dictaduras sin guerras civiles (aunque con sangre, mayoritariamente propia) y además lograron establecer democracias bastante pasables para Hispanoamérica.
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#18
Findeton
#14
Decir que por ejemplo Machado es fascista es totalmente absurdo. Y es la líder de la oposición.
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#21
eugeniodl
#11
Que estamos hablando de otra cosa.
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22
comentarios)
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Responsabilizate de tus palabras.
No soporto a los racistas, deberían deportarlos
www.youtube.com/watch?v=WtkPPfLZftg&list=RDWtkPPfLZftg&start_r
Ni con ni sin emocion.
En estas cosas lo q hay q hacer es pedir perdon, no justificarse. Todo lo q sea justificarse es decir q no has hecho nada mal y... bueno... para decir eso no hagas comunicado...
youtu.be/MvkTETMqgKQ?si=rNRNJCA7OiN-4Q1s
Muchos de derechas parecéis libres de esta maldición tan curiosa.
Entre los opositores a Pinochet y a Videla había terroristas y extremistas, pero distintos partidos y grupos de ciudadanos lograron el fin de esas dictaduras sin guerras civiles (aunque con sangre, mayoritariamente propia) y además lograron establecer democracias bastante pasables para Hispanoamérica.